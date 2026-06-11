Kričfaluši z Baníku do Belgie: Rozhodla vize. Čtyři roky v klubu, který trefuje posily
Po obhlídce v Belgii bylo definitivně jasno, kde bude pokračovat. Ondřej Kričfaluši skončil po roce v ostravském Baníku a podepsal čtyřletý kontrakt v Royale Union Saint-Gilloise, jenž zaplatí za 22letého hráče výstupní klauzuli ve výši 5 milionů eur (přes 120 milionů korun). „Cíl je se adaptovat a zapracovat do kádru co nejdřív,“ líčil mládežnický reprezentant. Následuje tak slavná jména, která později stála balík. Mezi nimi je i bývalý konkurent Patrika Schicka.
Jakmile Baník stvrdil setrvání v nejvyšší české soutěži, věci kolem Ondřeje Kričfalušiho se daly rychle do pohybu. Loni v létě se o něj zajímala italská Monza, v průběhu seony se spekulovalo o Viktorii Plzeň. Přesto začal intenzivně jednat úplně někdo jiný.
Belgický celek Royal Union Saint-Gilloise kontaktoval vedení ostravského klubu s tím, že je připraven aktivovat výstupní klauzuli zanesenou v hráčově kontraktu, o čemž jako první informoval minulou středu server inFotbal.
Kričfaluši podle zdrojů deníku Sport a webu iSport odcestoval do Belgie na začátku tohoto týdne, kde se potkal s funkcionáři a společně se zástupci z agentury Sport Invest si prošel zázemí ambiciózního klubu. Do Česka se vracel už s podepsanou čtyřletou dohodou, tedy do června 2030.
„Jsem nadšený a šťastný, že přestup dopadl takhle brzy, a že se k týmu můžu připojit na začátku přípravy,“ uvedl Kričfaluši v nahrávce pro média od agentury Sport Invest. „Těším se na život v zahraničí. Chtěl jsem si to vyzkoušet co nejdřív, po životní stránce půjde pro mě o zkušenost,“ poznamenal člen reprezentační jednadvacítky.
V Baníku odehrál v uplynulém soutěžním ročníku 32 zápasů. V nich vstřelil osm gólů, pět z nich pak zaznamenal po rohových kopech. Podle statistik společnosti Stats Perform byl v této disciplíně napříč top 10 evropských lig lepší jen záložník Casemiro z Manchesteru United, měl jich šest.
Výhodou rodáka ze Sokolova je univerzálnost. I v Ostravě pendloval mezi pozicí středního záložníka a stopera. „Mám to tak pade na pade,“ řekl Kričfaluši v lednu pro Sport. „Z poslední doby jsem víc zvyklý hrát nahoře, cítím se tam asi líp,“ pokračoval. V závěru sezony patřil v boji o záchranu mezi klíčové hráče, přestože ani jemu se během roku nevyhnuly výkonnostní propady.
„Chtěl bych vám poděkovat za celou sezonu, byly tam neskutečné zážitky i horší momenty, ale budu vzpomínat jen v dobrém. Vstřelil jsem první ligový gól. Děkuju fanouškům, spoluhráčům, realizáku,„ sdělil Kričfaluši v aplikaci Chachar Pass. „Baník budu dál podporovat a sledovat, věřím, že od příští sezony to bude zase jen lepší,“ dodal.
Teď má před sebou další kariérní výzvu. Royal Union Saint-Gilloise, který trénuje Belgičan David Hubert (38 let), se vrátil v roce 2021 do první belgické ligy. V ní před tím chyběl dlouhých 48 let. V minulosti vypadl v kvalifikaci Ligy mistrů s pražskou Slavií po výsledcích 1:3 a 0:1. Loni získal mistrovský titul, v uplynulé sezoně figuroval v ligové fázi nejprestižnější evropské soutěže a na domácí scéně vyhrál pohár a v lize skončil nakonec druhý čtyři body za Clubbe Bruggy.
„Cíl je se co nejdřív adaptovat a zapracovat do kádru. Být co nejvíc prospěšný, co nejvíc hrát a pomáhat týmu,“ líčil Kričfaluši. „Rozhodlo to, jakou klub má vizi do budoucna a koncepci, jak pracuje s hráči, a jak je dokáže zlepšovat. To bylo nejdůležitější, proč jsem nabídku přijal,“ doplnil.
Za vzestupem malého klubu stojí zejména příchod investora Tonyho Blooma, který mimo jiné vlastní Brighton. V Belgii spolupracuje s parťákem Alexem Muziem. „Za relativně malé peníze začali kupovat hráče z třetí německé ligy, z Norska, všude možně z Evropy i mimo kontinent. Velmi se jim vyplatili. Systematizovali klub od základů a mají výborné skauty,“ popsal fungování USG v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport český člen fanklubu Milan Zubíček.
Nejde určitě o závratné částky. Dosavadním rekordem je příchod krajního záložníka Anana Khalailiho, jehož koupila před dvěma roky coby devatenáctiletý talent za 6,5 milionu eur (necelých 160 milionů korun). Aktuální tržní hodnota podle Transfermarktu dosahuje víc než trojnásobek.
Mezi nejznámější obchody klubu patří určitě Victor Boniface. Bývalého spoluhráče Patrika Schicka vykoupili z Bodö/Glimt a za rok prodali do Leverkusenu se ziskem 16,5 milionu eur (400 milionů korun). Další jména, která stojí za zmínku, jsou Franjo Ivanovič (Benfica), Noah Sadiki (Sunderland) nebo Mohamed Amoura (Wolfsburg).
Bude je následovat i Kričfaluši?
Viktor Kolář
šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest
„Royale Union dokonale naplnil naši představu o Ondrově fotbalové budoucnosti. Moderně a systematicky řízený klub, kde má pro každé rozhodnutí jasné důvody. Klub se zařadil mezi belgickou špičku, skvěle se prezentoval také na evropské scéně. O Ondru velmi stáli, představili mu svoji vizi i jeho roli v dalším klubovém rozvoji. Ondra se ocitá ve velmi konkurenčním a zároveň inspirujícím prostředí, na novou výzvu je stoprocentně připraven.“
Rekordní odchody z USG
Hráč
Klub
Částka
Franjo Ivanovič
Benfica
22,8 milionu eur
Victor Boniface
Leverkusen
22,6 milionu eur
Noah Sadiki
Sunderland
17 milionů eur
Cameron Puertas
Al-Qadsiah (Saúdská Arábie)
15,3 milionu eur
Mohamed Amoura
Wolfsburg
14,75 milionu eur