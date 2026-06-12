Další krok Slavie po skandálním derby: bezpečnost v Edenu bude mít na starost Komorous
Bývalý velitel Ochranné služby Policie ČR Jiří Komorous bude mít na starost bezpečnost na stadionu pražské fotbalové Slavie. Televizi Nova to potvrdili zástupci klubu. Vršovický klub po nedohraném derby v sobotu 9. května se Spartou čelil kritice za nezvládnutou bezpečnost při zápasu. Fanoušci tehdy vtrhli na trávník a napadli mimo jiné několik hráčů soupeře.
„Novým bezpečnostním poradcem představenstva je generálmajor Jiří Komorous, bývalý velitel Ochranné služby Policie ČR. Ve spolupráci s ním je nastavován nový bezpečnostní rámec opatření na stadionu,“ uvedl klub.
Změny v bezpečnosti při fotbalových zápasech chystá podle Novy i ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé). Na podzim by podle něj mohli poslanci projednávat návrh zákona, který by umožnil rozpoznávání obličejů na stadionech. Některé kluby kamery už mají, současné zákony ale neumožňují jejich plné použití.
Komorous platí za kontroverzní postavu. Dlouhá léta působil jako šéf Národní protidrogové centrály a byl znám tvrdým přístupem, nulovou tolerancí, což odmítala část odborné veřejnosti. V roce 2007 deník MF Dnes přišel se zjištěním, že se hlásil do služeb Státní bezpečnosti. „Mým celoživotním cílem je služba ve složkách StB a zde dosáhnout úrovně velmi dobrého odborníka,“ uvedl v dopise, v němž schvaloval vstup sovětských vojsk do Československa v srpnu 1968.
V roce 1988 nastoupil na důstojnický kurz pro operativní pracovníky na Odborné škole I. správy SNB (komunistická rozvědka, která pod StB patřila), další kariéru s možným výhledem na vysazení v zahraničí přerušila změna režimu. „Samozřejmě, že toho teď lituji, ale nikdy jsem to netajil. Je to ale potřeba chápat v kontextu doby. V dopise jsem jen vyplňoval předem dané požadavky, které se tehdy vyžadovaly,“ hájil se pro Mf Dnes.
Navzdory své minulosti byl Komorous v letech 2009-10 náměstkem ministra vnitra, což se setkalo s nesouhlasnými reakcemi opozice i veřejnosti. Obdržel nicméně lustrační osvědčení, jeho zastánci pak vyzdvihovali loajalitu a nasazení. Posléze nastoupil na post ředitele Ochranné služby Policie ČR, prezident Miloš Zeman ho jmenoval brigádním generálem. S kritikou se setkala i skutečnost, že byl členem řádu Ordo Lumen Templi, který zakládal zpěvák Daniel Landa.