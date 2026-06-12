Vorlického přestup do Zbrojovky měl padnout, zádrhel i se Slavií. Další dvě posily hotové
Byl mimořádně produktivní, zkrátka rozdílový hráč. Lukáši Vorlickému stačily čtyři soutěžní zápasy, aby ohromil brněnské fanoušky. Přáli si vidět 24letého záložníka ve Zbrojovce i po postupu do první ligy. Podobně jako trenér Martin Svědík a sportovní ředitel Martin Jiránek. Snaha skutečně byla, ale zdlouhavá jednání s hráčem a Slavií, které stále patří, v současné době pravděpodobně skončila. Informace zazněla už v bonusové části Ligy naruby. Jiná posila je dotažená.
Přišel do Brna v zimě na hostování ze Slavie. Překvapivá dohoda zněla půl roku bez opce na trvalý transfer. Ovšem všichni zainteresovaní počítali s tím, že prostor pro další vyjednávání existuje. Lukáš Vorlický naskočil na jaře čtyřikrát do akce a odehrál nanejvýš poločas. Přesto vliv na výsledky mužstva měl nejen díky třem vstřeleným gólům obrovský.
Jakmile Zbrojovka převzala trofej pro vítěze druhé ligy a vrátila se mezi elitu, vedení klubu začalo situaci kolem šikovného ofenzivního záložníka řešit. Všechny tři strany včetně Slavie, ve které má mít platný kontrakt ještě na rok a půl, tomu byly otevřené.
„Za sebe mám jasno, jednoznačně ho tady chci udržet,“ řekl trenér Martin Svědík. „Všechno je v jednání. Zájem o Lukáše máme. Je ale spousta faktorů, které to můžou ovlivnit,“ volil velmi opatrná slova sportovní ředitel Martin Jiránek.
Největším strašákem byl Vorlického zdravotní stav. Naposledy hrál na konci března v přípravě proti Teplicím (3:1) v reprezentační pauze. Ze zápasového rytmu ho vyřadilo koleno, se kterým se potýká už od angažmá v Atalantě Bergamo. Tentokrát sice nemělo jít o nic vážného, ale v závěru uplynulé sezony nebyl stoprocentně připravený ani do týmového tréninkového procesu.
Vedení brněnského klubu nechtělo jít do risku, že problémy se budou opakovat. Snažilo se minimalizovat finanční nároky hráče i Slavie. Jednání byla dlouhá. Už se zdálo, že s Vorlickým a jeho agentem dojde k domluvě, nakonec se údajně objevil zádrhel i na úrovni klubů.
Přestupová částka měla činit podle redakčních zdrojů milion eur, v přepočtu zhruba 24,3 milionu korun. Na tom panovala shoda už od začátku. Potíž nakonec představoval způsob vyplácení peněz. Slavia požadovala větší část rovnou, což Zbrojovka měla jinou představu.
Brněnské posilování pokračuje
Ligový nováček tak do Vorlického nejspíš nepůjde, a to třeba i s ohledem na už podepsaný transfer Petra Ševčíka ze Slavie, dalšího technicky vybaveného středopolaře. Jenže posilování kádru pro nejvyšší úroveň pořád pokračuje.
Brňané už oznámili příchod útočníka Daniela Vašulína z Plzně a vedle Ševčíka také dalšího záložníka s reprezentačními zkušenostmi Jaromíra Zmrhala. Poslední dva dorazili na Srbskou po konci smluv v předchozích klubech.
Blízko má být dohoda s krajním hráčem Lukášem Penxou ze Sparty. Stoper Eric Hunal z Dukly, na něhož měla Slavia zpětný odkup, už měl podepsat smlouvu. Stejně tak Lucky Ezeh z Karviné, jehož transfer bude brzy oficiálně oznámený.
V ideálním případě je třeba v následujících týdnech vyřešit ještě nejméně pozice gólmana, šestky či desítky. Jak bude Brno nakonec úspěšné?