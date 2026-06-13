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Proč jsou Diakité s N‘Guessanem nejdražší? Slavii zaujali nejen pohybovými daty

Ange N’Guessan a Toumani Diakité mají namířeno z Liberce do Slavie
Ange N’Guessan a Toumani Diakité mají namířeno z Liberce do SlavieZdroj: Koláž iSport
Ange N&#39;Guessan brání Mohameda Toureho z Plzně
Posila do záložní řady Slovanu Toumani Diakité
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Bartoloměj Černík
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Do českých přestupových rekordů udělali kráter. Slavia pošle do Liberce za „balíček“ Ange N’Guessan + Toumani Diakite přes 10 milionů eur, rozdělené zhruba poměrem 6 ku 4. K tomu navíc hráčskou kompenzaci. V českých podmínkách bezprecedentní tah, který posouvá slávistické letní výdaje zhruba k 550 milionům korun. Proč šla v případě francouzsky mluvící dvojice do tak závratných cifer a jak porazila konkurenci? Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>> 

Když minulý týden vstoupila do jednání s Libercem ohledně dua Diakité–N’Guessan i Viktoria Plzeň, v Edenu zůstali relativně klidní. Respektive, tušili, že Slovanu to sice pomůže vyšponovat požadovanou cenu tam, kam ještě český klub nešel, ale Slavia to byla ochotna akceptovat. Minimálně u francouzského stopera totiž panovalo přesvědčení, že v Česku už neobleče jiný dres než červenobílý.

V době, kdy k troufalému pokusu a schůzce na Slovensku s Ondřejem Kaniou přistoupil Adolf Šádek, měl už totiž N’Guessan hlavu otočenou směr Praha. Kdyby došlo ke shodě mezi Slovanem a Západočechy, není zárukou, že by Plzni se svým agentem přikývl. Ve hře navíc byla podle informací iSportu i nabídka 

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