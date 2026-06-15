Novinky z Plzně: Hyský v tréninku, návraty z hostování i nejistota. Kdo řeší budoucnost?
V pondělí dopoledne se na tréninkovém hřišti v Luční ulici sešla první parta, která v Plzni zahájila letní přípravu. Fotbalisté Viktorie pod vedením Martina Hyského odstartovali velmi brzy. Logicky bez reprezentantů bojujících na mistrovství světa, prodloužené volno mají i další hráči. Do úvodního dne už se zapojila jedna ze dvou letních posil - srbský záložník Stefan Pirgič. Jak vypadá tým více jak měsíc před startem ostrých zápasů?
Začátek šestitýdenní plzeňské přípravy, která vyvrcholí na začátku července herním kempem v rakouském Westendorfu, proběhl v pondělí dopoledne logicky bez reprezentantů - na šampionátu v Americe jsou Červ, Višinský, Sojka, Memič, Doski, Wiegele a Adu. Na úvodní svižnou rozcvičku pod vedením kondičních trenérů se k mužstvu naplno a s velkou chutí připojil i hlavní kouč Martin Hyský.
Na úvodní dopolední jednotce už v plzeňských barvách běhal Stefan Pirgič, nadějný srbský záložník a jedna ze dvou doposud potvrzených letních posil. Útočník Baboucar Faal se zapojí v dalších dnech, stejně jako další hráči - Dávid Krčík, Tomáš Ladra, Sampson Dweh, Mohammed Touré, Adrian Zeljkovič (návrat z hostování v MTK Budapešť), Christophe Kabongo (návrat z hostování v Mladé Boleslavi) a James Bello (návrat z hostování v Táborsku).
Tři hráči Plzni schází ze zdravotních důvodů - brankář Viktor Baier je po operaci achilovky, v rekonvalescenci jsou i obránci Václav Jemelka a Jan Paluska. Zatímco u zkušeného beka jde návratový proces dle plánu, stále nejistá je situace kolem nadějného odchovance Palusky.
Plzeňský stoper nastoupil naposledy loni v listopadu proti Slavii, poté šel na plánovaný zákrok. Z původně drobného zranění se ale stala komplikovaná záležitost. Trenér Martin Hyský přiznal, že Paluska je aktuálně v individuálním režimu a nestihne se k týmu připojit ani na herním kempu v Rakousku. „Zkoušíme u něj jiný druh léčby,“ připustil kouč.
Vedle mladíků z akademie - Petr Kubín, Radek Büchner, Jakub Chalupa, Adam Novák, Filip Růžička, brankář Matěj Hacaperka - jsou s týmem na zkoušce i dva zahraniční hráči - senegalský stoper Paul Nghabo (Příbram) a maďarský záložník Atila Krán (Haladás).
Nepočítá se s Ricardinhem (ukončení smlouvy dohodou), budoucnost se řeší u útočníka Idjetsiho Metsoka, stopera Václava Míky a útočníka Daniela Suchého. Nové angažmá řeší Tom Slončík, kde je vysoce pravděpodobný trvalý přestup do Hradce. Jako jediný zatím kádr opustil útočník Daniel Vašulín, který přestoupil do Zbrojovky Brno.
Plzeň během letní přípravy ještě určitě s kádrem zahýbe. Klub kouká především na pozice křídla a krajního obránce. V plánu jsou dva přípravné zápasy na domácí půdě a tři během soustředění v Rakousku.
Viktoria počítá s tím, že do sezony vstoupí na konci července druhým předkolem Evropské ligy. Plán se ještě může změnit, pokud do evropských pohárů nepůjde Karviná, kde probíhá vyšetřování korupční a sázkařské aféry.
Kádr Plzně na startu letní přípravy
Brankáři: Dominik Ťapaj, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý, Matěj Hacaperka
Obránci: Sampson Dweh, Dávid Krčík, Karel Spáčil, Adam Kadlec, Paul Nghabo, Petr Kubín, Radek Büchner
Záložníci: Patrik Hrošovský, Cheick Souaré, Stefan Pirgič, Matěj Valenta, Jakub Chalupa, Atila Krán, Adam Novák, Filip Růžička, James Bello, Jiří Panoš, Tomáš Ladra, Christophe Kabongo, Adrian Zeljkovič
Útočníci: Salim Lawal, Matěj Vydra, Mohammed Touré, Baboucar Faal
V rekonvalescenci: Jan Paluska, Viktoir Baier, Václav Jemelka
Reprezentanti: Lukáš Červ, Denis Višinský, Alexandr Sojka, Amar Memič, Merchas Doski, Florian Wiegele, Prince Adu.
Termíny letní přípravy FCVP 2026
Pondělí, 15. 6. Zahájení přípravy
Sobota, 27. 6. FCVP - Artis Brno (10:30, Senco Doubravka)
Středa, 1. 7. FCVP - Spartak Trnava (Dobřany, čas bude upřesněn)
Sobota, 4. 7. Odjezd na herní kemp do Westendorfu (Rakousko)
Úterý, 7. 7. FCVP - FC Kodaň (čas a místo bude upřesněno)
Pátek, 10. 7. FCVP - Young Boys Bern (čas a místo bude upřesněno)
Úterý, 14. 7. FCVP - Polissya Zhytomyr (15:30, Jenbach) + návrat do Plzně
Čtvrtek, 23. 7. Druhé předkolo Evropské ligy