Nástupce Skuhravého? Slovácko jedná s koučem ze Slavie! Vrátil by se domů
Fotbalovému Slovácku už se rýsuje nástupce Romana Skuhravého, jenž na poslední chvíli uhnul od podpisu nové smlouvy a zamířil do Baníku. Podle informací iSportu dotahuje klub příchod Jana Jelínka (44), jenž vedl naposledy rezervu Slavie ve druhé lize. Údajně je nejvážnějším kandidátem na volné místo. „Rodina si přeje, aby se vrátil domů,“ tvrdí náš zdroj z fotbalového prostředí.
Spojení Jelínka se Slováckem by bylo překvapením, dosud se o něm vůbec nemluvilo. Ovšem zároveň by dávalo smysl. Bývalý hráč Zlína či Opavy trvale žije v Luhačovicích, které leží od Uherského Hradiště pouhých třicet kilometrů. Šlo by příjemnou štaci na každodenní dojíždění. Pro klub, který nemá na rozhazování, by navíc nevznikly kromě platu žádné další výdaje.
Čtyřiačtyřicetiletý Jelínek má dvě malé děti, během jeho angažmá v Praze zůstali jeho nejbližší na Moravě. V nejvyšší soutěži prozatím trénoval jako hlavní kouč sousední Zlín (59 utkání, 2021-222) a jako asistent Davida Holoubka působil v Mladé Boleslavi.
Ve Slavii byl od zimy loňského roku, měl na povel druholigové béčko. Tím pádem se musel vzdát role asistenta u reprezentační osmnáctky a devatenáctky.
V nedávno skončeném ročníku dovedl rezervní tým „sešívaných“ na devátou příčku v Chance Národní Lize.
Půjde nyní o patro výš? Už v úterý by mělo být jasno, ve středu začíná Slovácku, které se zachránilo v baráži, letní příprava. Možná už s Jelínkem. Pokud najdou kluby společnou řeč, dohodě s koučem by nemělo nic stát v cestě.