Slavia dotahuje posilu číslo OSM! Přijde záložník z Ekstraklasy, připomíná i Součka
Dovolená? To ve sportovním úseku v Edenu očividně neexistuje. Ve Slavii šlápli do pedálů a dva dny před startem prvního přípravného kempu finišují už osmou posilu. Záložní řadu Pražanů rozšíří podle informací iSportu polský fotbalista Wiktor Nowak. Příchodem mládežnického reprezentanta definitivně odpadají myšlenky na návrat Tomáše Součka, alespoň pro toto léto.
Slávistický vstup na polský trh dostal nedávno dokonce oficiální štempl, když klub potvrdil mediální spekulace a uzavřel dohodu o strategické spolupráci s nově druholigovou Arkou Gdyně. „Polský trh je stále zajímavější, a to je jeden z důvodů, proč tam chceme působit. Stále více si ceníme kvality polských hráčů v mládežnických národních týmech,“ popsal memorandum pro polský web Przeglad Sportowy slávistický sportovně-technický ředitel Jakub Mareš. Zároveň ale odmítl, že by šlo o model „multi-club“, Arka nadále bude nezávislým týmem.
Kromě možnosti sdílet know how a strategií se zkrátka Slavia dostala do míst, ve kterých slídí už nějakou dobu. Za poslední rok se totiž v červenobílých sítích objevilo více polských jmen, než je obvyklé. Bartosz Szywala (přestoupil do slávistické mládeže), Dominik Sarapata (Slavia na něj podala nabídku), Kacper Duda, Maciej Kuzmienka, Tomasz Pienko (měla zájem), Oskar Kubiak (zřejmě v budoucnu přijde)... A to nemluvíme o útočnících z Ekstraklasy jako Jonatan Brunes a Tomáš Bobček.
A jedno z mnoha jmen, o kterých se mluvilo, byl Wiktor Nowak. Jako vážného kandidáta na letní přesun do Edenu ho iSport označil už v únoru, nyní se měla Slavia