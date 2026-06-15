Hyský na startu přípravy: Chceme obránce a křídlo. Češi nemají na MS špatné hráče
V pondělí před desátou hodinou přijel ke krásně střiženému trávníku na hřišti číslo dvě. V plzeňském tréninkovém areálu v Luční ulici se rozjela letní příprava, kde se Martinu Hyskému hlásila první část stávajícího kádru fotbalistů. Kouč Viktorie s úsměvem pozdravil přítomné novináře, pak se s chutí protáhl při rozcvičce s týmem. Co během následujících šesti týdnů plánuje? Mimojiné se vyjádřil také k aktuálnímu počínání národního týmu na mistrovství světa v Americe, kde Češi začali porážkou 1:2 proti Jižní Koreji. „Máme kvalitní nároďák,“ zdůraznil západočeský kouč.
Jaké plány máte s týmem na startu letní přípravy?
„Po třech týdnech volna se osobně těším na to, že už to zase začne. Věřím, že kluci taky, že si dostatečně odpočinuli, jsou plní energie a odhodlání do nové sezony vstoupit správně. Na začátku samozřejmě nejsme úplně kompletní z jasných důvodů. Máme reprezentanty, někteří kluci, vzhledem k tomu, že měli reprezentační srazy po sezoně, budou mít nástup trošku později. Úvodní týden bude věnovaný fotbalu i testování, abychom věděli, jak na tom kluci jsou a jak jim správně naordinovat zátěž v tréninku. Příprava je šestitýdenní, počítáme s tím, že začínáme ve druhém předkole kvalifikace o Evropskou ligu. To znamená 23. července. K tomu všechno směřujeme, abychom byli dobře nachystaní. Dneškem to odstartujeme a věřím, že splníme, co chceme.“
Máte v plánu hodně dřiny, nebo budete od začátku pracovat na herních věcech?
„Mám takovou filozofii, že kondici dělám přes fotbal. Začínáme fotbalovým tréninkem, od začátku jdeme do fotbalových věcí. Chci u kluků vidět správné nastavení, intenzitu i věci, jaké potřebujeme přenést do zápasu. Věřím, že skrz fotbal do kluků dostaneme také správnou fyzickou připravenost. Měli individuální plány, nejdou do začátku přípravy úplně z voleje. Už týden pracují a věřím, že připravení jsou. Pauza nebyla tak dlouhá, všichni jsou profíci a určitě přijdou nachystaní. Kemp, který začínáme 4. července v Rakousku, bude vyloženě herně zaměřený.“
Jak lze charakterizovat novou posilu Stefana Pirgiče, kterého už máte poprvé na tréninku?
„Od každého hráče, kterého přivádíme, si slibujeme zkvalitnění kádru. Stefan je středový záložník, velmi dobře technicky vybavený, schopný se dostat do koncovky a má velmi dobré zakončení. Vytvoří v týmu obrovskou konkurenci a myslím, že bude sahat po základní sestavě. Každý hráč musí do Plzně přijít s takovým cílem. Sezona bude dlouhá, cítili jsme, že na tuhle pozici je potřeba přivést kvalitu. Je vyskautovaný, vysledovaný, v srbské lize hrál pravidelně, v Železničaru plnil důležitou roli. Když bych o něm měl říct jednu specialitu, tak je velmi dobrý v přechodové fázi, dokáže rychle vyvést balon, je silný v driblingu. To jsou věci, které rozhodly pro to, abychom ho přivedli.“
Na jakých postech ještě chcete posilovat?
„Předsezona se teprve rozbíhá, zbývá nám během léta spousty času. Kádr není uzavřený ven ani dovnitř. Chceme zkvalitnit mužstvo, v našem případě to znamená přivést křídlo a ještě jednoho obránce.“
Hledáte v zahraničí, nebo doma?
„Díváme se všude, ale český trh je momentálně hodně složitý. Není jednoduché přivést hráče z českého prostředí a ligy. Chceme jít cestou kostry z českých hráčů, toho se rozhodně vzdát nechceme. Vnímáme, jak je to důležité. Na druhou stranu - nejdůležitější je kvalita hráče. Dneska jsou obrovské možnosti, koukáme se všude. Spíš se bavíme o tom, že přivedeme hráče ze zahraničí, než z Čech.“
Chci věřit, že v létě nikdo neodejde
Počítáte také s tím, že někdo z důležitých hráčů tým opustí?
„Samozřejmě mám obavu, někteří kluci jsou na mistrovství světa. To je sledovaná událost, stačí, když se vám tam povede část utkání nebo dáte hezký gól. Pro ně i pro nás jako klub se pak může situace nějak vyvinout. Vedení snad udělá všechno, aby hráči neodešli. Složitější bude, když přijde nějaká extra nabídka z top pěti lig. V hlavách hráče v takové situaci není jednoduché se koncentrovat na Plzeň. Samozřejmě jim přejeme, ať se jim na turnaji daří. Třeba Alex Sojka ukázal, že má velkou kvalitu. Amar Memič (za Bosnu proti Kanadě) odehrál také velmi slušný zápas. Mám z toho trošku obavy, ale chci věřit tomu, že zůstaneme pohromadě a žádný z hráčů v létě neodejde. Důležitá je stabilita a práce s hráči, co už trošku znají způsob naší hry. Odchod takových hráčů je komplikace.“
Kolik zápasů z mistrovství světa jste zatím viděl?
„Neviděl jsem úplně všechno, to se nedá usledovat. Nejvíc mě zaujalo Maroko (remíza 1:1 proti Brazílii), to byl fotbal mého gusta. Na turnaji jsou skvělé zápasy, výborní hráči. Zápas Nizozemska s Japonskem (2:2) byl hodně defenzivní, to se mi moc nelíbilo. Ale každý má nějakou strategii. Třeba USA hrály výborně. Celkově je to pěkná podívaná. Také Češi budou podle mě na další zápas s Jihoafrickou republikou připravení, především mentálně. Pak mají velkou šanci vyhrát.“
Schází českým hráčům oproti nejlepší konkurenci technická kvalita?
„Nemyslím si, že máme špatné hráče, naopak máme kvalitní nároďák. Je to spíš o nastavení v hlavách, aby si hráči víc věřili. Teď to snad uvidíme. Po výkonu a výsledku s Koreou panuje v týmu zklamání, ale pořád je velká šance na mistrovství uspět. Úspěchem je postup ze skupiny.“
Zpět k Plzni. Sledujete dění v případu Karviné? Pokud by nešla do evropských pohárů, mohli byste převzít její místo v play off Evropské ligy vy.
„Počítáme s druhým předkolem. Ale upřímně řeknu, že by to pro nás byla určitě výhoda, začínat později až v play off. Teď je ale situace taková, že se koncentrujeme na začátek ve druhém předkole.“
Před startem přípravy jste pro klubový web zmínil, že jste si pečlivě analyzoval uplynulou sezonu. Co vám ukázala podle dat?
„Potřebujeme se zlepšit ve finální fázi, hlavně ve vytváření šancí a proměňování ve vápně. Měli jsme v zápasech nějaké xG, ale nad něj jsme nedávali góly. Na to se musíme víc zaměřit. Jedná se o ofenzivní část hry, řešení situací kolem a uvnitř vápna tak, abychom stříleli víc branek. Jinak byla sezona slušná, čísla nám ukázala, že směr, jaký jsme nastavili, je správný. Musíme pokračovat, vydržet a být na sebe nároční. Z pohledu defenzivy musíme být ještě poctivější dozadu, nenechávat se jednoduše a lehce obcházet.“
Na začátku července odjíždíte do Rakouska na tradiční předsezonní kemp. Tam už chcete mít mužstvo pohromadě?
„Rád bych. Ale co se bude dít na mistrovství světa, to neovlivníme.“
Myslel jsem to spíš tak, zda do té doby chcete mít vyřešené příchody a odchody.
„Z tohoto hlediska běží přestupový termín až do konce srpna, je spousta času reagovat v průběhu léta. Do kempu v Rakousku nemusíme být s příchody kompletní.“
Připojí se do té doby k týmu Jan Paluska, který vynechal celé jaro?
„S Honzou jsou menší komplikace, herní kemp v Rakousku ještě nestihne. Začala se u něj aplikovat trošku jiná léčba, nějaký čas to u něj bude trvat.“
A Václav Jemelka, další z rekonvalescentů?
„Tam to běží podle plánu, ale Rakousko asi také nestihne.“