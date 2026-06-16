Karviná byla vyloučena z ligy! Klub se odvolá! Záchrana Dukly? Rozhodne se do týdne. Wolf: 12 let
Karviná byla vyloučena z Chance Ligy a bude hrát druhou nejvyšší soutěž, navíc zaplatí 10 milionů pokuty. V pondělí večer o tom rozhodla Etická komise Fotbalové asociace ČR v souvislosti s korupční kauzou zvanou Úklid. Klubový představitel Jan Wolf, zároveň primátor města, dostal zákaz činnosti ve fotbale na 12 let a pokutu tři miliony korun. Verdikt je nepravomocný, Karviná s tresty nesouhlasí a odvolá se! Zachrání se Dukla? Nejspíš ne.
Všech sedm členů etické komise se jednomyslně shodlo, že Karviná za své přestupky patří do druhé ligy. Čím se podle nich provinila?
Proti dvěma paragrafům, a to hned ve třech případech. Jednak paragraf 64 Narušení regulérnosti soutěže, jednak paragraf 49 Úplatkářství.
Přestupky spáchala tím, že:
- 1. „S vědomím a prostřednictvím funkcionáře předsedy dozorčí rady Jana Wolfa nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby svými rozhodcovskými výkony ovlivnili utkání Karviná–České Budějovice hrané dne 16. března 2024.“
- 2. „Prostřednictvím Jana Wolfa, případně dalších osob, nabídl úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná hráči Samuelu Šigutovi, aby svým výkonem ovlivnil utkání Karviná–České Budějovice hrané dne 16. března 2024.“
- 3. „Prostřednictvím Jana Wolfa, případně dalších osob, nabídl úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná nebo jiného klubu hráči Filipovi Štěpánkovi, aby svým výkonem ovlivnil utkání baráže o 1. ligu Karviná–Vyškov ve dnech 30. května 2024 a 2. června 2024.“
Své rozhodnutí etikové vysvětlili takto: „K případu členského klubu Karviná komise rozhodla o vyloučení družstva z nejvyšší soutěže z toho důvodu, že se jednalo o disciplinární přečiny spáchané v souvislosti s utkáními v boji o udržení v nejvyšší soutěži.“
Pro pořádek, aby možní nevinní nebyli veřejně vláčeni: Všetečkovi, Zelinkovi a Štěpánkovi etická komise už dříve zrušila předběžný zákaz činnosti. Proč? Podle informací webu iSport oběma rozhodčím z toho důvodu, že se patrně stali oběťmi prostředníka, jenž Janu Wolfovi slíbil jejich přízeň, ovšem fakticky nebyli v případu nijak angažováni. Štěpánkovi pak z toho důvodu, že sice o nabídce věděl, nijak ji však nerealizoval a peníze odmítl převzít. Je vinen pouze neoznámením pokusu o úplatek.
U Jana Wolfa se prohřešky kryjí s těmi, pro které byl potrestán klub.
Podle serveru iSport MFK Karviná ani Jan Wolf u etické komise nevypovídali s tím, že řízení postrádá právní oporu. Obžalovaní byli toho názoru, že případ má nejprve řešit disciplinární komise LFA, až poté případně Etická komise FAČR. Etická však tuto námitku nepřijala a verdikt vynesla.
Rozhodnutí není pravomocné. „Etická komise v této souvislosti pro úplnost uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný disciplinární trest bude vykonatelný až po právní moci rozhodnutí,“ uvedla komise vedená Martinem Holubem.
Karviná se odvolá
„Rozhodnutí Etické komise je pro nás šokem a rozhodně s ním nesouhlasíme! Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme,“ píše v prohlášení klub.
„S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva podat odvolání k Odvolací komisi FAČR,“ pokračuje klub.
Vzhledem k tomu, že procesně ještě nebyla ukončena sezona – to se stane v pondělí 22. června – Dukla by se v takovém případě zachránila. Výsledky Karviné se v takovém případě anulují, ovšem na konečnou tabulku by to nejspíš vzhledem k odehrané nadstavbě nemělo vliv.
Odvolačka do týdne téměř jistě nestihne rozhodnout. To by znamenalo, že Dukla se nezachrání a příští ročník se odehraje s patnácti účastníky.
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Je tu ještě jedna varianta: odvolací komise verdikt zmírní (nebo zcela zruší) a namísto vyloučení rozhodne o bodovém odpočtu. Ten může být nejvíce ve výši dvaceti bodů. Pak by se Chance Liga hrála v plném počtu, jen by do něj Karviná vstoupila s handicapem.
Verdikt má dopad i na účast Karviné v evropských pohárech. Klub si jako vítěz domácího MOL Cupu zajistil čtvrté předkolo Evropské ligy s jistotou účasti přinejmenším v ligové fázi Konferenční lize. Jenže UEFA velmi pravděpodobně zohlední ortel etické komise a slezský klub do své soutěže nepustí. Pak by uvolněné místo mělo připadnout nejbližšímu ligovému náhradníkovi, jímž je Jablonec, pátý tým posledního ročníku Chance Ligy. Mluví se také o tom, že UEFA může pohárovou pozici Česku úplně odebrat.
Její rozhodnutí má být známé 30. června.
Vyjádření LFA
Ligová fotbalová asociace bere na vědomí rozhodnutí Etické komise FAČR, která potrestala MFK Karviná za účast v korupční kauze přeřazením do Chance Národní Ligy. Další postup se nyní bude odvíjet od toho, zda klub využije pětidenní lhůtu pro podání odvolání.
Pokud MFK Karviná tuto možnost nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci a její výsledky v sezoně Chance Ligy 2025/26 budou anulovány. V takovém případě by se sestupujícím týmem z nejvyšší soutěže stala právě Karviná, zatímco FK Dukla Praha by si příslušnost mezi elitou zachovala.
V případě podání odvolání zůstane až do rozhodnutí Odvolací komise FAČR zachován současný stav. MFK Karviná by tak byla při losu nadcházejícího ročníku vedena jako účastník Chance Ligy a jediným týmem sestupujícím z nejvyšší soutěže by zůstala FK Dukla Praha.
Sedm potrestaných v kauze:
MFK Karviná, klub
- trest: vyloučení z první ligy s oprávněním účasti ve 2. lize, pokuta 10 000 000 korun
- za co: ovlivnění tří utkání MFK Karviná
Jan Wolf, funkcionář Karviné
- trest: zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 12 let, pokuta 3 000 000 korun
- za co: ovlivnění tří utkání MFK Karviná
Nicolas Tilkeridis, hráč
- trest: zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 15 měsíců, pokuta ve výši 20 000 korun
- za co: v jednom případě si nechal slíbit úplatek, aby ovlivnil utkání pro sázkové účely
Daniel Kubát, hráč
- trest: zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 15 měsíců, pokuta ve výši 20 000 korun.
- za co: v jednom případě si nechal slíbit úplatek, aby ovlivnil utkání pro sázkové účely
Jakub Tlustý, hráč
- trest: zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 15 měsíců, pokuta 20 000 korun
- za co: ve dvou případech si nechal slíbit úplatek, aby ovlivnil utkání pro sázkové účely
Lumír Číž, hráč
- trest: zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 6 let, pokuta 40 000 korun
- za co: v šesti případech si nechal slíbit úplatek za ovlivnění utkání pro sázkové účely
Jiří Remiáš, hráč
- trest: zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 12 let, pokuta 140 000 korun
- za co: ve čtyřech případech si nechal slíbit úplatek za ovlivnění utkání pro sázkové účely a ve třech případech jako prostředník nabídl dalším hráčům úplatek za ovlivnění utkání
|Vyjádření Dukly pro web iSport
|Martin Bartošek, tiskový mluvčí Dukly
„Bereme na vědomí nepravomocné rozhodnutí Etické komise FAČR, která potrestala MFK Karviná za účast v korupční kauze přeřazením do Chance Národní Ligy. Celou záležitost samozřejmě sledujeme a respektujeme probíhající proces. V tuto chvíli čekáme na konečný pravomocný verdikt příslušných orgánů FAČR. Do té doby se připravujeme na novou sezonu ve druhé lize a veškeré naše sportovní i organizační kroky směřují tímto směrem.“
formi1972