Karviná se proti trestům odvolá! Nesouhlasí se sestupem, komise prý jednala uspěchaně
Fotbalový klub z Karviné nesouhlasí s verdiktem Etické komise FAČR. Zároveň se odvolá proti trestům, které jí komise udělila. V souvislosti s korupční kauzou zvanou Úklid byl klub vyloučen z Chance Ligy a bude hrát druhou nejvyšší soutěž, navíc zaplatí 10 milionů pokuty. Dosavadní účastník nejvyšší soutěže ale tvrdí, že komise rozhodla uspěchaně a žádný důkaz proti klubu nebyl v řízení proveden.
Etická komise uvedla, že verdikt je nepravomocný a klub má možnost se odvolat. A toho Karviná využije! Případný disciplinární trest tak bude vykonatelný až po právní moci rozhodnutí.
„S ohledem na závažnost uloženého trestu a přesvědčení, že existují důvody pro jeho přezkoumání, využije klub svého práva podat odvolání k Odvolací komisi FAČR,“ uvedl klub.
„Rozhodnutí etické komise je pro nás šokem a rozhodně s ním nesouhlasíme! Od jakéhokoli údajného nepřípustného ovlivňování hráčů či rozhodčích se naprosto distancujeme. Poskytli jsme komisi veškerou součinnost, na jejím jednání se zástupcem klubu, který obsáhle vypovídal, jsme zodpověděli všechny dotazy, které jsme opakovaně od komise dostávali a poskytli jsme všechny dokumenty, které po nás komise chtěla. Avizovali jsme, že jsme připraveni poskytnout i další součinnost, pokud bude potřeba. Komise však na naši nabídku nereagovala,“ píše klub v prohlášení na svém webu.
„Navrhli jsme rovněž řadu důkazů v náš prospěch, proto jsme nyní překvapeni, že Etická komise FAČR žádný z těchto důkazů neprovedla a podle našeho názoru uspěchaně rozhodla. Jsme přesvědčeni, že žádný důkaz proti klubu nebyl v řízení proveden.“
Všech sedm členů etické komise se jednomyslně shodlo, že Karviná za své přestupky patří do druhé ligy. V pondělí vydala komise prohlášení, kde podle nich šlo o tyto prohřešky:
- 1. „S vědomím a prostřednictvím funkcionáře předsedy dozorčí rady Jana Wolfa nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby svými rozhodcovskými výkony ovlivnili utkání Karviná–České Budějovice hrané dne 16. března 2024.“
- 2. „Prostřednictvím Jana Wolfa, případně dalších osob, nabídl úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná hráči Samuelu Šigutovi, aby svým výkonem ovlivnil utkání Karviná–České Budějovice hrané dne 16. března 2024.“
- 3. „Prostřednictvím Jana Wolfa, případně dalších osob, nabídl úplatek ve výši 100 000 Kč a příslib přestupu do MFK Karviná nebo jiného klubu hráči Filipovi Štěpánkovi, aby svým výkonem ovlivnil utkání baráže o 1. ligu Karviná–Vyškov ve dnech 30. května 2024 a 2. června 2024.“