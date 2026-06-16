Otázky kolem Karviné: Proč se může odvolání nevyplatit? Jak by se hrála liga s 15 týmy?
Vyloučena! Takový verdikt vynesla nad Karvinou etická komise fotbalové asociace. Je to zásadní a výjimečné, ovšem zatím stále ještě nepravomocné rozhodnutí. Celý případ se může vyvinout několika různými směry. Pojďme si říct, co všechno se může stát. A vysvětlit, proč se odvolání vůbec nemusí slezskému klubu vyplatit.
Dokdy se může Karviná odvolat?
Klub ve svém prohlášení už oznámil, že se odvolá. Lhůta na odvolání činí pět dní ode dne, který následuje po uveřejnění verdiktu na úřední desce FAČR. K tomu by mělo dojít v úterý, počítáme se od středy. Pátý den vychází na neděli, v takovém případě se lhůta posunuje o jeden den, tedy do pondělní půlnoci. Ovšem pokud – teoreticky, spíše půjde o zaslání datovou schránkou – Karviná své odvolání hodí do poštovní schránky chvíli před pondělní půlnocí, na pražskou centrálu dorazí třeba ve středu.
Proč je důležitý 22. červen?
V pondělí 22. června se koná ligové grémium, což je jednání všech profesionálních klubů první a druhé ligy, na němž bude i na papíře uzavřený soutěžní ročník 2025/26. Teprve tehdy se stane Slavia definitivně mistrem ligy, teprve tehdy bude potvrzeno, že Dukla sestupuje. Té by se mohl sestup vyhnout jedině v případě, že by se Karviná vzdala práva na odvolání. Jenže ta už oznámila, že se odvolávat bude. Zároveň v pondělí dojde k losu nového ligového ročníku.
Proč se Karviné může odvolání nevyplatit?
Na první pohled nesmyslná otázka. Přece byla vyloučena a dostala nejvyšší možnou pokutu. Teoreticky ji odvolačka může poslat ještě o soutěž níž, ale to není hlavní strašák. Pokud komise trest potvrdí, stane se tak až v příští sezoně. Okamžikem rozhodnutí přestává Karviná hrát Chance Ligu, ovšem nehraje ani už rozlosovanou druhou ligu. Zůstane tedy až rok bez fotbalu. Délka nucené pauzy se odvine podle toho, kdy verdikt zazní.
Co bude, když odvolačka potvrdí trest?
Trest se stává pravomocným, a jak už zaznělo výše, pro Karvinou končí sezona a klub se automaticky stává prvním sestupujícím. Pokud už sezona začala, všechny její výsledky se anulují. Chance Liga se dohrává s patnácti týmy. Jeden klub tak má o víkendu volno. Nadstavbová skupina o záchranu se hraje pouze s pěti týmy, bez strašáku sestupu. Kluby na 14. a 15. místě jdou do baráže.
Co bude, když odvolačka zmírní nebo zruší trest?
Pokud bude trest zrušen, jako by se nic nestalo. Hraje se dál. Pokud odvolací komise zmírní vyloučení na bodový odpočet, hraje se taky dál. Jen se Karviné v probíhající sezoně odečte příslušný počet bodů, a to od jedné do dvaceti.
Bude hrát Karviná evropské poháry?
Odpověď dá vítězi domácího MOL Cupu až UEFA, ale téměř jistě ne. Evropská matka čekala na verdikt své české dcery. Přestože je nepravomocný, bude velmi pravděpodobně stačit na to, aby Karvinou do své soutěže nepustila. Měl by ji nahradit český tým, i když ani to není jisté. Pokud ano, bude jím Jablonec, pátý celek posledního ročníku Chance Ligy. Rozhodnutí se čeká do 30. června.
Co by bylo, kdyby se Karviná vzdala odvolání?
Stále je to možnost, i když vzhledem ke klubovému prohlášení malá. K odvolání však musí dojít náležitou právní formou, takže ji nevylučujme. Mimochodem, takové řešení (učiněné před uzavřením poslední sezony) by ve fotbalovém prostředí asi bylo nejvíce vítané. Pak by platilo její vyloučení a přeřazení do druhé ligy, naopak Dukla by zůstala v nejvyšší soutěži. Obě ligy by se hrály se šestnácti týmy. Všechny výsledky Karviné by byly anulovány, což by s sebou přineslo (snad jen drobné) změny v konečné tabulce. Třeba takovou, že Slavia získá titul s jednobodovým náskokem. Ovšem rošády v tom smyslu, že baráž měla vlastně hrát Dukla, tak ji budeme opakovat, by se neděly…