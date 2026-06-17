Zlín testuje talent ze Sparty a střelce z Malty, který hrál za Baník. Dorazí i stoper z Lyonu
Chceme být rychlejší, dynamičtější, mladší. S tímto mottem rozjeli ve fotbalovém Zlíně změny v kádru. Jak už iSport informoval, k týmu se brzy připojí konžský stoper Prince Mbatshi Mukuba (20) z béčka Olympique Lyon. Na Moravu by měl dorazit zkraje příštího týdne. K již dříve oznámeným nováčkům Adamu Gažim (krajní obránce či záložník, Skalica) a Danielu Šmigovi (útočník, Příbram/Slavia), přibyli na zkoušku záložník Ondřej Lilling (21) ze Sparty B a útočník Prince Chibuzor (21) z maltského FC Mosta.
Bývalý slovenský mládežnický reprezentant Gaži i odchovanec Baníku Šmiga byli přítomni na prvním tréninku na Vršavě. Na stopera Mukubu se čeká, kluby dolaďují poslední detaily jeho angažmá v Chance Lize. „Prošel akademií Lyonu, má hodně odkopáno v U19 i v béčku. Je to hráč s potenciálem do budoucna,“ představil afrického mladíka sportovní manažer Pavel Hoftych.
O místo v přípravě zabojuje sparťan Ondřej Lilling, jenž nastupoval ve druhé lize za Loučkovu rezervu. „Ondru jsem viděl na jaře ve dvou zápasech,“ sdělil manažer. „Je to zajímavý hráč, typická šestka, případně stoper. Přibrzdilo ho zranění zkříženého vazu. Věříme, že se u nás prosadí a bude pokračovat,“ přál si.
Dalším novicem může být Prince Chibuzor, jenž střílel góly (27 zápasů, 12 branek) na Maltě. V týmu FC Mosta byl nejlepším střelcem, ovšem klub sestoupil a tak vyslyšel výzvu k hernímu testu ve Zlíně. V Česku to dobře zná, prošel mládeží Baníku Ostrava, hrál i za jeho béčko. Ve svém životopise má také štaci ve Vítkovicích. „Je použitelný na křídle, na desítce i v útoku,“ informoval Hoftych.
Červenka: Nikdo nemá nic jistého
V příštích dnech se k mužstvu připojí Stanley Kanu a Stanislav Petruta, kteří doléčují zranění. Navíc se dotahují další borci ze zahraničí na testy. Dva z nich na doporučení nového trenéra Táborska Miloslava Brožka, jenž předtím působil v lotyšské Jeglavě. „Víme, že nám trošku chybí rychlost po zisku míče nahoru. Určitě nebudeme mužstvo, které bude pravidelně diktovat tempo hry,“ uvědomil si manažer. „Proto musíme mít poctivou defenzivu a vpředu mít rychlost.“
Trenér Bronislav Červenka si přeje, aby noví hráči atakovali základní sestavu a nepřišli jen jako doplnění kádru. Těší ho, že jde o mladé, talentované, rychlostně vybavené a motivované jedince. „Nemáme tady nikoho odstřeleného, který by měl něco jisté. Všichni hráči mají otevřenou cestu do sestavy. Posilujeme ve stylu, na co máme,“ prohlásil kouč, jenž loňského nováčka ze Zlína zachránil v nejvyšší soutěži.
V kabině už nejsou Jakub Pešek, Jan Kalabiška, ani Matěj Koubek (Ružomberok). „Pokud ještě někdo přijde, bude muset někdo odejít. Kádr není nafukovací,“ zmínil Červenka. „V ofenzivě chceme být nečitelnější a ostřejší,“ řekl.
Soustředění absolvují Poznar a spol. v červenci v polské Opalenici. V jeho rámci odehrají přáteláky s Polonií Varšava a Slaskem Wroclaw.