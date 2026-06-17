Jelínek jednání se Slováckem tajil: Čekal jsem větší kritiku. Má dva hráče ze Slavie
Jednání se Slováckem tajil do poslední chvíle i před kamarády. Nakonec kvůli výzvě dělat podruhé v kariéře hlavního trenéra mezi elitou odmítl Jan Jelínek (44) pokračovat ve Slavii, kde vedl druholigové béčko, a vrátil se na rodnou Moravu. Ve středu už vedl první trénink, po boku měl nového asistenta Vlastimila Daníčka a dvě potenciální posily z Edenu – stopera Šimona Slončíka (19) a útočníka Filipa Horského (23). „Stoprocentně je mi bližší styl Romana Skuhravého než jeho předchůdců v klubu,“ přiznal nástupce kouče, jenž zamířil do Baníku Ostrava. „Pevně doufám, že budeme odvážní. Chci, aby hráče bavil fotbal směrem dopředu,“ doplnil.
Váš příchod do Slovácka jako první avizoval iSport. Překvapil jste tímto krokem hodně lidí?
„Jednalo se několik dnů. Nebylo to jednoduché rozhodování. Ve Slavii jsem měl smlouvu a jednali jsme o jejím prodloužení. Byl jsem tam spokojený. Skládaly se kousky skládačky, až to vyústilo v dohodu. Během roku a půl, co jsem byl ve Slavii, si mě oťukávalo více klubů. Ozývaly se i ligové týmy. Ale všechny možnosti jsem odmítl.“
Jak jste to dokázal zatajit před kamarády na grilovačce?
„Nechtěl jsem to ventilovat, dokud to nebude opravdu jasné. Až když jsem byl přesvědčený, že se to stane, dozvěděla se to jako první rodina. Pak jsem to nechal na vás a na sociálních sítích. (úsměv) Předtím jsem říkal, že ve druhé lize začíná příprava 22. června.“
Co pak přišlo, smršť zpráv?
„Ano, v úterý byla smršť. Byli jsme s manželkou v šest hodin na večeři, o den dřív jsme měli výročí. Tímto bych se chtěl manželce omluvit, že jsem byl hlavou trošku někde jinde.“
Prý jste byl trošku pod tlakem rodiny, která žije v nedalekých Luhačovicích a přála si váš návrat z Prahy.
„Ne vše, co říkají zaručené zdroje, je pravda. (úsměv) Je fakt, že jsem byl dva a půl roku od rodiny pryč. Na druhou stranu musím smeknout před manželkou, jak to s dětmi zvládala. Neviděl jsem extrémní důvod vracet se. Dvakrát týdně jsem domů jezdil a rodina za mnou. Ale ano, tohle byl jeden z důležitých dílů skládačky při rozhodovacím procesu. Děti rostou.“
Štace v Edenu? Na něco mám jiný názor
Jak reagovali známí ze Zlína, kde jste prožil největší část kariéry?
„Můžou být v šoku, naprosto to chápu. Spousta lidí mě popichovala, ale znají mě jako člověka a spíš mi přejí štěstí. Upřímně, čekal jsem větší shitstorm. (kritiku) Jsem mile překvapený, jaké se mi dostalo podpory. Troufnu si říct, že větší, než když jsem byl poprvé trenérem ve Zlíně. Nepovažuju se jako jeho legenda, i když jsem mu vděčný za mnohé. Český rybníček je malý, my trenéři si nemůžeme zase tolik vybírat.“
Jak jste se změnil ve Slavii jako trenér?
„Jsem mnohem zkušenější, vzdělanější. Snažím se neustále vyvíjet. Vždycky jsem chtěl hrát fotbal, ale teď jde na to úplně jinak. Posunul jsem se v tom. Uvidíme, jak to tým navnímá a jak to bude fungovat. Práci trenéra Skuhravého sleduju dlouho a mám podobný náhled na fotbal. Jsem rád, že se v lize začínají objevovat týmy, které chtějí hrát fotbal. Budu v tom chtít pokračovat. Jsem samozřejmě jiný než Roman Skuhravý, mám odlišný přístup. Ale byla by škoda rozbořit spoustu principů, na kterých se tady pracovalo. Věřím, že to ještě dokážeme posunout.“
Byl byste dnes v Uherském Hradišti, kdyby kluby nechtěly více prohlubovat vzájemnou spolupráci?
„To není otázka na mě, ale myslím, že ano. Podle toho, co mi nastínilo vedení, vybrali si vyloženě mou práci. Určitě můžou do Slovácka přijít ze Slavie nějací hráči. Byl tu už Ouanda a udělal pokrok. Pro Slavii je výhodné, že mě zná a můžu jí dávat na hráče zpětnou vazbu. V tomto je benefit. Myslím, že jsem ve Slavii odváděl se svým kolektivem dobrou práci. Přivedl jsem si s sebou asistenta Filipa Duroně.“
Prý vás chtěl i Pavel Hapal jako asistenta do OIomouce. Potvrdíte to?
„Nějaký kontakt proběhl, ale nedopadlo to.“
Co vám dala štace v Edenu?
„Ten rok a půl byl obrovsky obohacující. V realizačním týmu jsem vedl třináct lidí, takže šlo i o manažerskou pozici. Byla to velká škola, inspirace. Na některé věci ale mám samozřejmě jiný názor.“
Co vás čeká v nejbližších dnech?
„Budu poznávat tým. Teď je toho moc, je to dynamické. První tři dny si budu udržovat odstup a vstupovat do toho minimálně. Někteří hráči už tu byli nasmlouvaní. Já jsem to buď posvětil anebo z toho prostě sešlo. Šimon Slončík se jde bít do přípravy. Co vím, o Filipa Horského mělo Slovácko zájem na přestup. Máme „short list“ jmen, na kterých se pracuje. Je zájem i o některé hráče, kteří tady byli na hostování. Třeba z Olomouce. Teď se to celé rozjíždí. Potřebujeme posílení do každé řady. Převzal jsem celou přípravu, akorát jsem zrušil dva víkendové přípravné zápasy. Tímto se samozřejmě omlouvám soupeřům, se kterými jsme měli hrát. Sám to nemám rád, ale nebudu mít k dispozici celý tým. Hráče potřebuju vidět v jiném prostředí. Vložíme si utkání na středu.“
Co čekáte od Vlastimila Daníčka, který ještě v minulé sezoně nastupoval za Slovácko jako hráč a nyní už je z něj asistent?
„Za pár dnů jsem navnímal, že je to extrémně pracovitý borec, který vidí fotbal. To je důležité. Mám v sobě leadership, může mít přesah do kabiny, která ho respektuje. Je to legenda Slovácka. Ale to samotné nestačí. On mě přesvědčil debatami o fotbale, jak se chce posouvat. V týdnu bude mít zodpovědnost kolem defenzivy. Budu mu pomáhat, aby se rozvíjel podobně jako hráč.“