Šok v Liberci! Nezmar odvolal Kováče, přichází slovenský trenér. Ozve se Hapal?
Krátce před startem přípravy na novou sezonu Liberec překvapil, až šokoval. Generální ředitel Jan Nezmar podle informací webu iSport odvolal z funkce hlavního kouče Radoslava Kováče. Bývalý český reprezentant působil na severu Čech od léta roku 2024. Slovan pod ním obsadil devátou a šestou příčku.
Ambiciózní Liberec se ani v uplynulém ročníku do evropských pohárů nedostal, další možnost o ně zabojovat už však Radoslavu Kováčovi uteče. Ve středu vpodvečer jej generální ředitel Jan Nezmar odvolal, potvrdily to zdroje blízké klubu. Ze současného realizačního týmu by měli zůstat jen Miroslav Holeňák a Michal Vávra.
Kdo přijde za Kováče? V minulosti byli pro Liberec variantou Martin Svědík a Adrian Guľa, vedení Severočechů se rovněž zamlouvá práce mladoboleslavského Aleše Majera, Pavla Šustra z Dukly či Tomáše Janotky, jenž na jaře skončil v Sigmě.
Liberec ale nakonec sáhne pravděpodobně jinde. Jeho novým koučem se zřejmě stane Branislav Fodrek, který zkraje června opustil lavičku Dunajské Stredy.
Naopak Kováč se může výhledově stěhovat na pozici hlavního trenéra do Olomouce, což by znamenalo přesun Pavla Hapala zpátky do kanceláře k funkci sportovního manažera. Oba jsou dobří kamarádi, spolupracovat spolu chtěli v minulosti v polském Lubinu i Baníku Ostrava. Zatím to však neklaplo.