Hradec řeší náhradu za Suchomela. Měl si vybrat bývalého hráče Sparty, dohoda je blízko
Hradec Králové se před vstupem do kvalifikace Konferenční ligy dívá po posílení pravé strany zálohy. Po konci Martina Suchomela, který se má vrátit po zdařilém půlročním hostování zpátky do Sparty, se pustil do konkrétních jednání s Tomášem Wiesnerem. Informace zazněla poprvé v bonusové části podcastu Liga naruby, finální dohoda je blízko.
Trenér David Horejš měl v uplynulé sezoně v hradeckém týmu málo slabých míst. Vytvořil stabilní stoperskou trojku v čele s Tomášem Petráškem, našel účinné varianty do středu zálohy k Vladimíru Daridovi a v ofenzivní fázi se rozehrál do slušné formy Ondřej Mihálik.
Nakonec nebyl problém ani na pozici pravého wingbeka, kde Východočeši dlouhodobě personálně strádali. V zimě se upekla dohoda se Spartou o hostování Martina Suchomela. Třiadvacetiletý hráč se osvědčil. Jakmile doléčil zlomeninu ruky, vtrhnul do základní sestavy a v devíti ligových startech dvakrát skóroval.
Odchovanec letenského klubu se ale podle očekávání vrátí zpátky do Prahy, kde se bude hlásit na startu letní přípravy. Součástí dohody totiž nebyla opce na trvalý přestup. Místo na kraji hřiště se tak opět uvolnilo. „Pozice pravého wingbeka pálí Hradec nejvíc z celé sestavy,“ prohodil redaktor Jiří Fejgl v pondělním díle Ligy naruby.
Vedení Hradce začalo hledat náhradu. Podle informací deníku Sport a webu iSport se dostalo do pokročilých jednání s Tomášem Wiesnerem a jeho agenturou. Ladí se poslední detaily a k finální dohodě může dojít už na začátku příštího týdne.
Wiesner zapsal v kariéře tři reprezentační starty, má zkušenosti z evropských pohárů a dokonce si se Spartou, která ho vychovala, zahrál Ligu mistrů. „Kvalitou jde stoprocentně o dobrou náhradu,“ shodli se členové Ligy naruby.
Jsem na sto procent ready, nejsem bokem
Aktuálně osmadvacetiletý hráč se loni na jaře zranil, na tréninku si přetrhl přední zkřížený vaz a podstoupil operaci. Po sezoně mu následně vypršel platný kontrakt s letenským klubem a přesunul se do Ameriky, konkrétně do Dynama Houston za Ondřejem Lingrem.
Na podzim stále léčil koleno, v zimě se už zapojil do přípravy. „Bál jsem se trochu kondice, že to bude těžké a nebudu stíhat. Ale cítím se až překvapivě dobře. Uvidíme, jak to celé dopadne. Jsem ale na sto procent ready, dělám všechno s týmem. Nejsem bokem,“ vyprávěl Wiesner v lednovém rozhovoru pro Ligu naruby. Ale na jaře přišlo zklamání. Téměř nehrál, za rezervu amerického celku naskočil pouze do dvou soutěžních utkání. Trefil se jednou.
Pokud dohoda s hradeckým klubem skutečně klapne, má před sebou opravdový restart. S Hradcem si může znovu zahrát v Evropě.