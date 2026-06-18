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Práce s mladými, pevná obrana, žádné výmluvy. Kdo je nový kouč Liberce a proč byl k mání?

Branislav Fodrek by měl být novým trenérem Slovanu Liberec
Branislav Fodrek by měl být novým trenérem Slovanu LiberecZdroj: koláž ChatGPT
Branislav Fodrek by měl být novým trenérem Slovanu Liberec
Trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč
Branislav Fodrek by měl být novým trenérem Slovanu Liberec
Trenér Liberce Radoslav Kováč během utkání proti Slavii
Zadumaný trenér Slovanu Radoslav Kováč
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Fanoušci Liberce se možná ještě teď vzpamatovávají ze šoku, který jim připravil Jan Nezmar v podobě odchodu Radoslava Kováče. Je ale už čas hledět vpřed. Před startem přípravy by vedení do trenérského postu neřízlo, kdyby nemělo plán B. A tím je slovenský kouč Branislav Fodrek, pro českou veřejnost neznámá. Pětačtyřicetiletý trenér má za sebou povedenou sezonu s Dunajskou Stredou, přesto se ocitl bez práce. Jaký trenér to je?

Slovenský fotbal poslední dobou produkuje zajímavá jména. Michal Gašparík zaujal v Górniku Zabrze, teprve čtyřiatřicetiletý Štefan Markulík vede úspěšně Podbrezovou, Adrián Gula sbírá úspěchy v Lotyšsku. A pak je tu Branislav Fodrek. „Určitě patří do skupiny zajímavých nastupujících trenérů, je jedním z nejlepších trenérů na Slovensku,“ potvrzuje novinář Ján Jasenka ze Šport.cz.

Fodrek je o rok a půl mladší než Kováč a pokud jde o ligový fotbal, má méně zkušeností. Co se týče těch hráčských, zažil toho dost. Jako záložník byl v roce 2005 součástí týmu Petržalky, která senzačně vyhrála na půdě FC Porto 3:2, dodnes jde o jediné vítězství slovenského týmu v Lize mistrů, o tři roky později zase vstřelil slavný gól nůžkami Gianluigimu Buffonovi a jeho Juventusu.

Důležitá je ale současnost, nebo alespoň nedávná minulost. Fodrek má v první lize odkoučováno pouze 53 zápasů, to je o polovinu méně než měl Kováč v době, kdy do Liberce nastupoval. Vše pro Slováka nabralo zkrátka rychlý spád. Když byl na podzim 2024 z DAC Dunajske Stredy vyhozen kouč Xisco Muňoz, pracoval Fodrek jako sportovní koordinátor v maďarském Györu, sesterském klubu. Majitel Óskzkár Világi zvedl telefon a požádal ho, aby se slovenského celku ujal.

„Zdálo se, že půjde o dočasné řešení. Fodrek se do té doby věnoval jen mládeži, seniorský tým vedl maximálně v třetí lize,“ poukazuje novinář Pavol Spál, že nakonec byl podpis smlouvy s mladým koučem překvapením.

Specifikum Dunajské Stredy

Trápící se mužstvo šlo ale okamžitě nahoru. Minulý rok skončil DAC na 4. místě, v nedávno skončené sezoně dokonce do zimy ohrožoval Slovan Bratislava v boji o titul. Nakonec skončil druhý o deset bodů, přesto šlo o

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