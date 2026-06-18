Práce s mladými, pevná obrana, žádné výmluvy. Kdo je nový kouč Liberce a proč byl k mání?
Fanoušci Liberce se možná ještě teď vzpamatovávají ze šoku, který jim připravil Jan Nezmar v podobě odchodu Radoslava Kováče. Je ale už čas hledět vpřed. Před startem přípravy by vedení do trenérského postu neřízlo, kdyby nemělo plán B. A tím je slovenský kouč Branislav Fodrek, pro českou veřejnost neznámá. Pětačtyřicetiletý trenér má za sebou povedenou sezonu s Dunajskou Stredou, přesto se ocitl bez práce. Jaký trenér to je?
Slovenský fotbal poslední dobou produkuje zajímavá jména. Michal Gašparík zaujal v Górniku Zabrze, teprve čtyřiatřicetiletý Štefan Markulík vede úspěšně Podbrezovou, Adrián Gula sbírá úspěchy v Lotyšsku. A pak je tu Branislav Fodrek. „Určitě patří do skupiny zajímavých nastupujících trenérů, je jedním z nejlepších trenérů na Slovensku,“ potvrzuje novinář Ján Jasenka ze Šport.cz.
Fodrek je o rok a půl mladší než Kováč a pokud jde o ligový fotbal, má méně zkušeností. Co se týče těch hráčských, zažil toho dost. Jako záložník byl v roce 2005 součástí týmu Petržalky, která senzačně vyhrála na půdě FC Porto 3:2, dodnes jde o jediné vítězství slovenského týmu v Lize mistrů, o tři roky později zase vstřelil slavný gól nůžkami Gianluigimu Buffonovi a jeho Juventusu.
Důležitá je ale současnost, nebo alespoň nedávná minulost. Fodrek má v první lize odkoučováno pouze 53 zápasů, to je o polovinu méně než měl Kováč v době, kdy do Liberce nastupoval. Vše pro Slováka nabralo zkrátka rychlý spád. Když byl na podzim 2024 z DAC Dunajske Stredy vyhozen kouč Xisco Muňoz, pracoval Fodrek jako sportovní koordinátor v maďarském Györu, sesterském klubu. Majitel Óskzkár Világi zvedl telefon a požádal ho, aby se slovenského celku ujal.
„Zdálo se, že půjde o dočasné řešení. Fodrek se do té doby věnoval jen mládeži, seniorský tým vedl maximálně v třetí lize,“ poukazuje novinář Pavol Spál, že nakonec byl podpis smlouvy s mladým koučem překvapením.
Specifikum Dunajské Stredy
Trápící se mužstvo šlo ale okamžitě nahoru. Minulý rok skončil DAC na 4. místě, v nedávno skončené sezoně dokonce do zimy ohrožoval Slovan Bratislava v boji o titul. Nakonec skončil druhý o deset bodů, přesto šlo o