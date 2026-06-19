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Policie hledá primátora a činovníka z korupční kauzy Wolfa. Je na dovolené, tvrdí v Karviné

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Vyloučení Karviné: hrozí liga s 15 týmy a odvolací komise jako neznámá. Co bude dál? • Zdroj: isportTV
Karvinský primátor Jan Wolf je v policejní databázi mezi pohřešovanými
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iSport.cz, ČTK
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Další zvrat v případu, který otřásl českým fotbalem? Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné a bývalém činovníkovi tamního prvoligového klubu Janu Wolfovi (nestr., dříve SOCDEM). Wolf byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z nejvyšší soutěže.

Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat.

Podle informací ČTK je primátor na dlouhodobě plánované dovolené. Potvrdil to i jeho náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM), který byl informací o pátrání zaskočen. „Nevím o tom. Pan primátor je normálně na dlouho plánované dovolené,“ řekl Raszyk. Vrátit by se podle něj měl v příštím týdnu. Chod města podle náměstka funguje zcela standardně.

Vyjádření policie k důvodům vyhlášení pátrání ČTK zjišťuje.

Wolf v tomto týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl Wolf. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.

Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Koaliční partneři i po rozhodnutí FAČR potvrdili, že spolupráce mezi uskupeními dále pokračuje. V pondělí má ve městě zasedat zastupitelstvo.

V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení.

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