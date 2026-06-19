Policie hledá primátora a potrestaného činovníka z Karviné Wolfa. Hrozí mu vazba
Další zvrat v případu, který otřásl českým fotbalem? Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné a bývalém činovníkovi tamního prvoligového klubu Janu Wolfovi (nestr., dříve SOCDEM). Wolf byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z nejvyšší soutěže. Co bylo nejspíš spouštěčem nejnovějšího vývoje?
Pátrání po Wolfovi vyhlásili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Důvod? Pravděpodobně mu hrozí vazba. Vyplývá to z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna pro ČTK. Důvodem vazby může podle něj být obava že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky.
Wolf obvinění z korupce opakovaně odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách chtěl naopak svou funkci znovu obhajovat. Jeho náměstek na karvinské radnici Lukáš Raszyk (SOCDEM) byl informací o pátrání zaskočen. „Nevím o tom. Pan primátor je normálně na dlouho plánované dovolené,“ řekl Raszyk. Vrátit by se podle něj měl v příštím týdnu. Chod města podle náměstka funguje zcela standardně.
Wolf v tomto týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. „S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným,“ uvedl Wolf. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Koaliční partneři i po rozhodnutí FAČR potvrdili, že spolupráce mezi uskupeními dále pokračuje. V pondělí má ve městě zasedat zastupitelstvo.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení.