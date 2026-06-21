Ševčík je (konečně) zdravý a snáší Svědíkův dril: Potřebuju nad sebou bič
Devět let hrál mimo Moravu, odkud pochází. Tohle léto nastal čas k návratu. Petr Ševčík (32) věří, že ještě může být v lize rozdílovým borcem, jak to dokázal ve své nejlepší éře ve Slavii či v Liberci. V jeho případě víte, že je to hlavně o zdraví. A to aktuálně drží. „Potřebuju nad sebou trošku bič,“ přiznává v rozhovoru pro web iSport kreativní středopolař a bývalý reprezentant, jenž má ve Zbrojovce Brno nahradit Lukáše Vorlického. Do svého nového klubu dojíždí z nedalekého Veselí nad Moravou, kde s manželkou dostavují dům. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V minulém ročníku jste odehrál pouze půlhodinu ve druhé lize za béčko Slavie. Proč?
„Vytížení jsem moc neměl, protože Slavia chtěla v béčku zaangažovat mladé kluky. Já jsem patřil mezi starší, kterým končí smlouva. Už jsem nebyl na pořadu dne. Člověk to po těch letech kouše trošku hůř. Nebudu tvrdit, že ne. Ale abych se urazil a kazil mladým trénink? Takový nejsem. Odtrénoval jsem, co jsem měl a s klukama se bavil normálně. Na hlavu to bylo těžké, ale teď jsem v Brně a spokojený. Dostávám se do kondice.“
Nemáte obavy, jestli se dostanete do zápasového rytmu a formy?
„Tak dlouhé zranění jsem ještě neměl. Bohužel jsem se dal do kupy až po skončení přestupního období, takže jsem si nemohl najít jiný klub.“
Co vás přesně trápilo?
„Měl jsem problémy s postranním vazem. Ve Slavii mě to potkalo už dvakrát a vždycky se to řešilo