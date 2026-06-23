Vašulín: Zbrojovka měla největší tah na bránu, vysvětluje útočník. Servis je prý na top úrovni
Kdyby si v přípravě nevybojoval v týmu nováčka pozici útočníka číslo jedna, bylo by to překvapení. Zbrojovka vkládá do Daniela Vašulína (28) velké naděje. Trenér Martin Svědík chtěl vysokého hroťáka už kdysi do Slovácka. „Mám obrovské vnitřní ambice,“ podotýká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Rodák z Hlinska, jehož Martin Hyský na jaře v Plzni takřka vůbec nevyužil. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Má za sebou složitý půl rok. Ve Viktorii byl Daniel Vašulín odepsaný, byť se do ní vracel z hostování v Olomouci jako jeden z dvojice nejlepších střelců Chance ligy. Nakonec ale dostal čuchnout jen v pěti zápasech, odehrál, dohromady chabých 203 minut. Odchod jinam byl logickým rozhodnutím. Přesvědčil ho zájem ambiciózního nováčka z Brna.
Jaký je letní dril pod trenérem Martinem Svědíkem, vyznavačem tvrdé přípravy?
„Je to náročné, bolí to. Bylo mi řečeno, že to bolet bude. (úsměv) Po dvoudenním testování jsme do toho od středy naskočili. Ještě když byl trenér ve Slovácku, mluvili jsme spolu. Měl o mě zájem, když jsem byl ještě v Hradci. Ale to je asi čtyři roky zpátky, historie.“