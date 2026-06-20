Detaily Mannsverkova přestupu do Sparty: Ajax měl dát slevu, přesto vyšel na 85 milionů
Hostování se nakonec změnilo v přestup. Fotbalový záložník Sivert Mannsverk se stal kmenovým hráčem Sparty, která ho získala po složitých jednáních opci. Ajaxu zaplatila podle informací nizozemského deníku De Telegraaf 3,5 milionu eur (zhruba 85 milionů korun), částka může v budoucnu ještě narůst na základě dohodnutých bonusů.
„Jsem nadšený, že tady můžu být. Věřil jsem, že vyjednávání mezi kluby dobře dopadnou a Spartě se podaří přestup dotáhnout. Už se těším, až kluky zase uvidím,“ řekl Mannsverk pro klubový web.
Čtyřiadvacetiletý Nor přišel na Letnou loni v polovině srpna. Sparta se dohodla s Ajaxem na ročním hostování, jehož součástí byla opce na trvalý přestup. Ta měla údajně představovat vyšší částku, kterou Letenští odmítli akceptovat. Přesto jednání pokračovala.
Jordi Cruijff, nový sportovní ředitel Ajaxu, nakonec zvolil pragmatické řešení a rozhodl se Mannsverka prodat za nižší sumu. Důvod? Neviděl v něm žádnou budoucnost, navíc si klub potřeboval ulevit od jeho vysokého platu. Podle De Telegraaf si měl přijít v posledních třech sezonách na milion eur ročně (asi 24,2 milionu korun).
Ukázal ochotu oddat se týmu, říká Rosický
Sparta nakonec uspěla, Mannsverk bude v Česku pokračovat. „Sivert je typ hráče, který dokáže dát týmu balanc a pomáhá kontrolovat střed hřiště, je také dobrý v organizaci hry. Neustále chce míč a aktivně hledá prostory, v nichž se může ideálně nabídnout spoluhráčům. Má velký fyzický fond, je agresivní a aktivní v soubojích. Právě kombinaci herní kvality a fyzického aspektu hry od našich hlubších středních záložníků potřebujeme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Mannsverk odehrál v rudém dresu 27 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal dvě asistence. Gólově se ani jednou neprosadil. Na podzim nastupoval v systému 3-4-3 vedle Kaana Kairinena, po úpravě rozestavení na tři střední záložníky zaujal většinou pozici vpravo. V únoru na hřišti Plzně zaskočil do konce na pozici krajního stopera.
„V průběhu minulé sezony často nenastupoval na své ideální pozici, přesto vždy ukázal svoji pracovitost a ochotu oddat se týmu. Charakterově je to silný kluk, který se nebojí postavit za své spoluhráče a klub. Ukázal nám správnou mentalitu. Proto jsme chtěli, aby s námi pokračoval i nadále,“ vysvětlil Rosický.
Mannsverk je třetí letní posilou pro Spartu. Ebrima Singhateh přišel z Jablonce, mezi brankáři narostla konkurence po podpisu Krisztiána Hegyiho z West Hamu.