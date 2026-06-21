Příprava Slavie: posily v akci, bavič Camara i šance Bořilovi. Má Kovář v přestupech hotovo?
Pro Jindřicha Trpišovského oficiálně odstartovala jedna z nejsložitějších letních příprav, které zatím ve Slavii měl tu možnost zažít. Na start prvního kempu se mu přihlásilo šestadvacet jmen, což není špatné, ale z klasických členů A týmu, se kterými kouč týden co týden pracuje, jich je jen deset. Mix mladíků, navrátilců z hostování a posil už stihl odehrát i přípravný zápas s Dynamem Kyjev, který skončil 1:1. Jak Slavia měsíc před startem nové sezony vypadá?
Camara zůstal bavičem
Půjde možná o nejzajímavější příběh této přípravy. Sahmkou Camara to zkusil na slávistické přípravě už v zimě, zaujal v tréninku, ale při ostrém zápasovém testu selhal. Potvrdil určité myšlenky realizačního týmu – na Slavii je to přílišný hazard. Nyní to ale obrovitý stoper zase zkouší a nutno říct, že v prvním zápase (který samozřejmě musíme brát s velkou hvězdičkou), byl zřejmě nejlepší na place.
Že svůj rozevlátý styl měnit nebude, ukázal hned v první minutě na hřišti. Obešel dva protihráče a naběhl si na křídlo. O pár desítek minut později vlétl do vápna, posadil dva Ukrajince a efektním kopem přes nohu odcentroval. Diváci byli nadšení, bude to bavit i trenéry? Otázka za všechny peníze. Camara přidává do Slavie něco, co žádný jiný obránce nemá. Zároveň na jeho pozici přichází Ange N’Guessan, jistotou a mírem hazardování naprostý opak.
Nowak byl všude
Kdo byl zvědavý na nové posily, přišel si na své. K vidění byly čtyři, s výjimkou Danijela Šturma a Nazara Domčeka. „Jsou tu základní principy, které jim Jindra sdělil před zápasem. Na čem lpíme. A kluci si to vzali k srdci a ukázali to, ale zároveň tam ukázali své individuality,“ popsal po utkání asistent Zdeněk Houštecký.
Kdo zaujal nejvíc? Téměř jistě Wiktor Nowak, ta nejčerstvější posila v kádru červenobílých. Mladý Polák sice nastoupil ve formaci 3-4-3 na pozici jedné z desítek, ale pohyboval se prakticky všude. Někdy vyplnil střed, někdy zůstal na hrotu, někdy pomáhal s bráněním u vlastního vápna coby šestka. Kolega na pravém beku Neil Glossoa měl z půli balon více v rukou u vhazování než u nohy, zatímco Pavel Kačor a Emannuel Ayaosi ukázali ve druhé půli Slavii výjimečné rychlostní možnosti. Nikdo však vyloženě nezazářil.
Zůstává Bořil?
Jen něco přes týden a Janu Bořilovi vyprší ve Slavii smlouva. Její prodloužení si notně zkomplikoval disciplinárním trestem po červené v Hradci, který znamená, že by chyběl i na první čtyři zápasy následující sezony. Jak informoval web iSport, ve hře bylo vše. Od odchodu ze Slavie a pokračování jinde, přes roli skauta po možnost pokračovat jako hráč. V áčku, nebo i v béčku.
„Byli jsme domluvení, že si sedneme po skončení sezony. Může ještě hrát, také má jasnou představu o pofotbalovém životě. Obě možnosti jsou otevřené,“ naznačoval Trpišovský po konci sezony. Byť žádný další oficiální projev na toto téma nepřišel, fakt, že Bořil odjel se zbytkem týmu do Rakouska, něco napovídá. Stejně tak, že proti Dynamu Kyjev odehrál první půli na levém stoperu, mimochodem velice slušně. Těžko si představit, že by na něj trenéři ukázali, kdyby netušili, že jim v nadcházejícím ročníku nebude defenzivní univerzál k dispozici.
Na přestupovém trhu (skoro) hotovo
Slavia ihned po zisku titulu zažehla turbo, což dokazují oznámené příchody Pavla Kačora a Emmanuela Ayaosiho už během mistrovských oslav. Následovalo šest dalších jmen, dvě ještě oznámena nebyla – záložník Diakité a stoper N’Guessan z Liberce. Řeší se poslední detaily jejich složitého přesunu ze Slovanu Liberec, který podle informací serveru iSport zdržoval ještě v minulém týdnu přesun Vasila Kušeje na sever Čech.
Důvody rychlého jednání jsou jasné. Trpišovský chce mít veškerý nový materiál pod rukama co nejdříve, na reprezentační tahouny se nebude moct spolehnout na startu ligového ročníku. Proto se dá už v posledním červnovém týdnu říct, že má Přemysl Kovář hotovo. Tedy skoro... Poslední puzzle, které mu chybí, je hrotový útočník. Slavia ho aktivně hledá, řeší jména v zahraničí. Rovněž chce brankáře, ale v Edenu věří, že obchod s Hradcem za Adama Zadražila se povede dotáhnout.
Po těchto dvou úkolech už čeká Slavii jen posílání hráčů opačným směrem. Na soustředění je momentálně 26 hráčů, deset je na mistrovství světa, dalších sedm se z různých důvodů nemohlo připojit. Je jasné, že část přecpaného kádru bude potřeba někam „udat“.