Panák pokračuje ve Spartě, ale ne v áčku. Od příští sezony si zahraje třetí ligu
Ve třiceti letech odchází z nejvyšší soutěže. Obránce Filip Panák podepsal nový kontrakt s fotbalovou Spartou, ale už nebude pokračovat v áčku pod dánským trenérem Brianem Priskem. Na začátku týdne odstartuje letní přípravu s třetiligovou rezervou. „Bude plnit roli zkušeného článku a mentora mladé talentované sestavy,“ informoval klub na webových stránkách.
Před startem minulé sezony přišel o kapitánskou pásku a později také o stálé místo v základní sestavě. Panák nakonec zaznamenal šestnáct zápasů napříč všemi soutěžemi, v nichž vstřelil jeden gól. Zlom nastal na konci listopadu, když střídal v utkání s Pardubicemi (2:4) po třiceti minutách.
Na jaře se spekulovalo, co s ním bude dál. V červnu mu totiž končila platná smlouva, její podmínka na automatické prodloužení nebyla vzhledem k počtu odehraných zápasů naplněna. „Myslím, že určitě má Spartě co dát,“ sdělil kouč Priske v polovině května po duelu v Liberci (2:0). „Je jen moje zodpovědnost, že jsem se rozhodoval pro jiné hráče a že toho neodehrál tolik,“ doplnil.
Přesto hráčův agent Václav Svěrkoš mluvil už na konci dubna v podcastu Kontakt tam byl jinak: „Myslím, že ten vztah je takový, že už je to mezi nimi pryč,“ reagoval na přímý dotaz, jaká je aktuální situace mezi Panákem a Priskem. „Nechci predikovat, ale dost možná už ve Spartě nebude. Filip chce ještě hrát fotbal, nechce tam dělat jen lídra kabiny,“ pokračoval.
Béčku scházel lídr
O technicky vybaveného stopera byl údajně i přes trvalé problémy s kolenem zájem z jiných klubů v Česku nebo v Polsku, ale nakonec měl upřednostnit setrvání v Praze. Od nové sezony se stane hráčem letenské rezervy, která prožila mimořádně nepovedený ročník. Po třiceti kolech zůstala na posledním místě druholigové tabulky a po pěti sezonách si zahraje třetí nejvyšší soutěž.
V mužstvu kouče Luboše Loučky podle všeho scházel lídr. „V předchozích letech jsme měli připravené, že s námi v béčku úspěšně pracoval David Pavelka, který byl důležitou součástí týmu. Díky tomu byl lepší,“ přiznal František Čupr, výkonný místopředseda představenstva Sparty. „Víte, že dneska tam nemáme žádného zkušeného hráče. Není to proto, že bychom ho nechtěli, bohužel se nám to nepodařilo zrealizovat a jednoznačně se to ukázalo jako nedostatek,“ dodal. Vedení sportovního úseku tak nyní zareagovalo, na pomoc přichází Panák.
Na Letnou dorazil v únoru 2019 po vážné operaci kolena. V minulých sezonách patřil mezi klíčové hráče týmu. Dvakrát slavil zisk mistrovského titulu, triumfoval v domácím poháru a zahrál si Ligu mistrů. Po odchodu Ladislava Krejčího dělal rok kapitána, než ho nahradil Lukáš Haraslín.
Teď se přesouvá do béčka, kde ho čeká nová výzva. Bude úspěšný?