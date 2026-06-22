Brabec versus Kania. Volební boj o jedno volné místo v ligovém výboru. Ostravský majitel se jistí
Čtyři místa jsou daná, o páté se bude hlasovat. Profesionální kluby dnes rozhodnou, zda je v ligovém výboru bude zastupovat baníkovec Václav Brabec, nebo liberecký Ondřej Kania.
Ligový výbor řídí spolu s výkonným ředitelem Tomášem Bártou obě nejvyšší soutěže a má sedm členů. Jejich složení se obměňuje vždy a znovu každý rok podle těchto pravidel:
- a) Zástupci čtyř nejlepších klubů předchozího ročníku první ligy. V tomto případě tedy po jednom ze Slavie, Sparty, Plzně a Hradce Králové. Jmenovitě pravděpodobně Jaroslav Tvrdík, Dušan Svoboda, Adolf Šádek a Richard Jukl.
- b) Zástupce nejvýše postaveného klubu druhé ligy, který nepostoupil do nejvyšší soutěže. Tedy Táborska.
- c) Po jednom zástupci z první a druhé ligy, kteří budou voleni.
A právě o toto volné místo za první ligu se ucházejí Brabec a Kania. Ostravský majitel posledních dvanáct měsíců ve výboru seděl, protože Baník v předchozí sezoně skončil třetí, měl tak místo automaticky zajištěné.
Teoreticky je ovšem možné, že nakonec zasednou ve výboru oba. Václav Brabec se totiž jistí a kandiduje také za člena za druhou ligu, kde má Baník své béčko. Proti němu stojí František Jura z Prostějova a Petr Kuba z Artisu Brno.
No a pak je tu ještě poslední volba, a sice dvou členů do kontrolního výboru. Tam zaujme, že kromě teplického Rudolfa Řepky a pardubického Martina Procházky kandiduje – ostravský Václav Brabec.