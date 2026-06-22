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Brabec versus Kania. Volební boj o jedno volné místo v ligovém výboru. Ostravský majitel se jistí

Profesionální kluby rozhodnou, zda je v ligovém výboru bude zastupovat Václav Brabec, nebo Ondřej Kania
Profesionální kluby rozhodnou, zda je v ligovém výboru bude zastupovat Václav Brabec, nebo Ondřej KaniaZdroj: Koláž iSport.cz
Majitel Baníku Václav Brabec sledoval první barážový zápas
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec nechyběl na úvodním barážovém zápase
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec (vpravo) a výkonný ředitel Michal Bělák
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Ondřej Škvor
Chance Liga
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Čtyři místa jsou daná, o páté se bude hlasovat. Profesionální kluby dnes rozhodnou, zda je v ligovém výboru bude zastupovat baníkovec Václav Brabec, nebo liberecký Ondřej Kania.

Ligový výbor řídí spolu s výkonným ředitelem Tomášem Bártou obě nejvyšší soutěže a má sedm členů. Jejich složení se obměňuje vždy a znovu každý rok podle těchto pravidel:

  • a) Zástupci čtyř nejlepších klubů předchozího ročníku první ligy. V tomto případě tedy po jednom ze Slavie, Sparty, Plzně a Hradce Králové. Jmenovitě pravděpodobně Jaroslav Tvrdík, Dušan Svoboda, Adolf Šádek a Richard Jukl.
  • b) Zástupce nejvýše postaveného klubu druhé ligy, který nepostoupil do nejvyšší soutěže. Tedy Táborska.
  • c) Po jednom zástupci z první a druhé ligy, kteří budou voleni.

A právě o toto volné místo za první ligu se ucházejí Brabec a Kania. Ostravský majitel posledních dvanáct měsíců ve výboru seděl, protože Baník v předchozí sezoně skončil třetí, měl tak místo automaticky zajištěné. 

Teoreticky je ovšem možné, že nakonec zasednou ve výboru oba. Václav Brabec se totiž jistí a kandiduje také za člena za druhou ligu, kde má Baník své béčko. Proti němu stojí František Jura z Prostějova a Petr Kuba z Artisu Brno.

No a pak je tu ještě poslední volba, a sice dvou členů do kontrolního výboru. Tam zaujme, že kromě teplického Rudolfa Řepky a pardubického Martina Procházky kandiduje – ostravský Václav Brabec.

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