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Volby do Ligového výboru: Kania porazil Brabce. Ten ve vedení soutěží nakonec úplně chybí

Profesionální kluby rozhodnou, zda je v ligovém výboru bude zastupovat Václav Brabec, nebo Ondřej Kania
Profesionální kluby rozhodnou, zda je v ligovém výboru bude zastupovat Václav Brabec, nebo Ondřej KaniaZdroj: Koláž iSport.cz
Majitel Baníku Václav Brabec sledoval první barážový zápas
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec nechyběl na úvodním barážovém zápase
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec (vpravo) a výkonný ředitel Michal Bělák
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Ondřej Škvor
Chance Liga
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Ligový výbor má sedm (staro)nových členů. Chybí v něm ostravský majitel Václav Brabec, který prohrál v boji o volené místo s Ondřejem Kaniou. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>

Nově vypadá složení orgánu, který řídí spolu s výkonným ředitelem Tomášem Bártou obě nejvyšší soutěže, takto:

  • Jaroslav Tvrdík (Slavia)
  • František Čupr (Sparta)
  • Adolf Šádek (Plzeň)
  • Richard Jukl (Hradec Králové)
  • Ondřej Kania (Liberec)
  • Ivo Táborský (Táborsko)
  • Petr Kuba (Artis)

Kromě Kanii a Kuby šlo vždy o nominace, které jsou dané na základě výsledků z minulé sezony. První čtyři týmy z první ligy a nejvýše postavený tým druhé ligy, který nepostoupil. Zbylá dvě místa se obsadila na základě volby. Kania porazil Václava Brabce. Ten původně kandidoval i na člena za druhou ligu, protože tam má Baník své béčko, ovšem z této volby odstoupil.

Všichni členové mají mandát na jeden soutěžní ročník, tedy do 30. června 2027.

A pro úplnost, dvěma novými členy kontrolního výboru LFA se stali teplický Rudolf Řepka a pardubický Martin Procházka.

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