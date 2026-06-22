Volby do Ligového výboru: Kania porazil Brabce. Ten ve vedení soutěží nakonec úplně chybí
Ligový výbor má sedm (staro)nových členů. Chybí v něm ostravský majitel Václav Brabec, který prohrál v boji o volené místo s Ondřejem Kaniou. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Nově vypadá složení orgánu, který řídí spolu s výkonným ředitelem Tomášem Bártou obě nejvyšší soutěže, takto:
- Jaroslav Tvrdík (Slavia)
- František Čupr (Sparta)
- Adolf Šádek (Plzeň)
- Richard Jukl (Hradec Králové)
- Ondřej Kania (Liberec)
- Ivo Táborský (Táborsko)
- Petr Kuba (Artis)
Kromě Kanii a Kuby šlo vždy o nominace, které jsou dané na základě výsledků z minulé sezony. První čtyři týmy z první ligy a nejvýše postavený tým druhé ligy, který nepostoupil. Zbylá dvě místa se obsadila na základě volby. Kania porazil Václava Brabce. Ten původně kandidoval i na člena za druhou ligu, protože tam má Baník své béčko, ovšem z této volby odstoupil.
Všichni členové mají mandát na jeden soutěžní ročník, tedy do 30. června 2027.
A pro úplnost, dvěma novými členy kontrolního výboru LFA se stali teplický Rudolf Řepka a pardubický Martin Procházka.