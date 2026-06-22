Volby do Ligového výboru: Kania porazil Brabce. Tomu nepomohly ani hlasy klubů velké čtyřky
Ligový výbor má sedm (staro)nových členů. Chybí v něm trochu překvapivě ostravský majitel Václav Brabec, který prohrál v boji o volené místo s Ondřejem Kaniou. Liberecký majitel dostal 11 hlasů, jeho soupeř jen pět. Majiteli Baníku podle informací Sportu nepomohla ani podpora zbývajících tří zástupců velké čtyřky - Sparty, Slavie a Plzně. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Nově vypadá složení Ligového výboru, který řídí spolu s výkonným ředitelem Tomášem Bártou obě nejvyšší soutěže, takto:
- František Čupr (Sparta)
- Richard Jukl (Hradec Králové)
- Ondřej Kania (Liberec)
- Petr Kuba (Artis)
- Adolf Šádek (Plzeň)
- Ivo Táborský (Táborsko)
- Jaroslav Tvrdík (Slavia)
Kromě Kanii a Kuby šlo vždy o nominace, které jsou dané na základě výsledků z minulé sezony. První čtyři týmy z první ligy a nejvýše postavený tým druhé ligy, který nepostoupil.
V praxi to znamenalo místa pro Jaroslava Tvrdíka ze Slavie, sparťana Františka Čupra (ten v letenských barvách střídá Dušana Svobodu), plzeňského bosse Adolfa Šádka a královehradeckého Richarda Jukla. V případě druhé ligy pak mandát pro Ivo Táborského z Táborska.
Nejzajímavější byl logicky souboj o dvě volená místa - jedno pro zástupce první ligy a jedno pro druhou ligu. A triumf libereckého majitele Ondřeje Kanii nad majitele ostravského Baníku Václavem Brabcem se příliš nečekal.
Zvlášť když pro Brabce se nakonec podle informací Sportu rozhodly hlasovat tři nejvlivnější kluby v Česku. Sparta, Slavia i Plzeň daly svůj hlas dosavadnímu členovi Ligového výboru LFA. Nestačilo to však. Menší ligové kluby se totiž rozhodly podpořit novou energii reprezentovanou právě libereckým Kaniou.
Brabec původně kandidoval i na člena za druhou ligu, protože tam má Baník své béčko, ovšem z této volby nakonec odstoupil. A za druhou nejvyšší soutěž byl dovolen Petr Kuba z Artisu Brno.
Všichni členové mají mandát na jeden soutěžní ročník, tedy do 30. června 2027.
A pro úplnost, dvěma novými členy kontrolního výboru LFA se stali teplický Rudolf Řepka a pardubický Martin Procházka.