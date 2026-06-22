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Volby do Ligového výboru: Kania porazil Brabce. Tomu nepomohly ani hlasy klubů velké čtyřky

Profesionální kluby rozhodnou, zda je v ligovém výboru bude zastupovat Václav Brabec, nebo Ondřej Kania
Profesionální kluby rozhodnou, zda je v ligovém výboru bude zastupovat Václav Brabec, nebo Ondřej KaniaZdroj: Koláž iSport.cz
Majitel Baníku Václav Brabec sledoval první barážový zápas
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec nechyběl na úvodním barážovém zápase
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec
Majitel fotbalového Liberce Ondřej Kania
Majitel Baníku Václav Brabec (vpravo) a výkonný ředitel Michal Bělák
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Ondřej Škvor
Chance Liga
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Ligový výbor má sedm (staro)nových členů. Chybí v něm trochu překvapivě ostravský majitel Václav Brabec, který prohrál v boji o volené místo s Ondřejem Kaniou. Liberecký majitel dostal 11 hlasů, jeho soupeř jen pět. Majiteli Baníku podle informací Sportu nepomohla ani podpora zbývajících tří zástupců velké čtyřky - Sparty, Slavie a Plzně. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>

Nově vypadá složení Ligového výboru, který řídí spolu s výkonným ředitelem Tomášem Bártou obě nejvyšší soutěže, takto:

  • František Čupr (Sparta)
  • Richard Jukl (Hradec Králové)
  • Ondřej Kania (Liberec)
  • Petr Kuba (Artis)
  • Adolf Šádek (Plzeň)
  • Ivo Táborský (Táborsko)
  • Jaroslav Tvrdík (Slavia)

Kromě Kanii a Kuby šlo vždy o nominace, které jsou dané na základě výsledků z minulé sezony. První čtyři týmy z první ligy a nejvýše postavený tým druhé ligy, který nepostoupil.

V praxi to znamenalo místa pro Jaroslava Tvrdíka ze Slavie, sparťana Františka Čupra (ten v letenských barvách střídá Dušana Svobodu), plzeňského bosse Adolfa Šádka a královehradeckého Richarda Jukla. V případě druhé ligy pak mandát pro Ivo Táborského z Táborska.

Nejzajímavější byl logicky souboj o dvě volená místa - jedno pro zástupce první ligy a jedno pro druhou ligu. A triumf libereckého majitele Ondřeje Kanii nad majitele ostravského Baníku Václavem Brabcem se příliš nečekal.

Zvlášť když pro Brabce se nakonec podle informací Sportu rozhodly hlasovat tři nejvlivnější kluby v Česku. Sparta, Slavia i Plzeň daly svůj hlas dosavadnímu členovi Ligového výboru LFA. Nestačilo to však. Menší ligové kluby se totiž rozhodly podpořit novou energii reprezentovanou právě libereckým Kaniou.

Brabec původně kandidoval i na člena za druhou ligu, protože tam má Baník své béčko, ovšem z této volby nakonec odstoupil. A za druhou nejvyšší soutěž byl dovolen Petr Kuba z Artisu Brno.

Všichni členové mají mandát na jeden soutěžní ročník, tedy do 30. června 2027.

A pro úplnost, dvěma novými členy kontrolního výboru LFA se stali teplický Rudolf Řepka a pardubický Martin Procházka.

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