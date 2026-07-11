Přípravy na ligu ONLINE: Baník na závěr soustředění prohrál, Slovácko vysoko remizovalo
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Baník na závěr soustředění podlehl Legnici.
Baník Ostrava - Legnica 1:2 (0:0)
Branky: 55. Šancl - 60. z pen. a 66. Stanclík.
Mladá Boleslav zapsala výhru v přípravě.
FK Mladá Boleslav - Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 20. Kozel, 45. Klíma, 85. Teterja.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Vorel - Zachoval, Karafiát, Králik, Hybš - Macek, Zíka - John, Kozel, Šubert - Klíma.
II. poločas: Floder - Zachoval (61. Jinoch), Donát, Harušťák, Kolář - Macek, Langhamer - Teterja, Penner, Kolářík - Buryán. Trenér: Majer.
Šest branek padlo v duelu Slovácka.
FC Slovácko - Zalaegerszegi 3:3 (1:1)
Branky Slovácka: 41. Juroška, 74. Marinelli z pen., 84. Dolžnikov.
Sestava Slovácka: Urban - Král (71. Behiratche), Štěpánek (46. Slončík), Stojčevski (61. Šviderský) - Ndefe (46. Ndubuisi), Kostadinov (61. Trávník), Sosseh (46. Hruška), Blahút (61. Kosek) - Havlík (46. Marinelli), Juroška (46. Dolžnikov) - Horský (61. Puškáč). Trenér: Jelínek.
Bohemians ještě bez Václava Pilaře nestačili na polský Lech.
Bohemians Praha 1905 - Lech Poznaň 0:4 (0:2)
Branky: 83. a 90. Szymczak, 11. Kozubal, 35. Ishak.
Sestava Bohemians: Frühwald (46. Reichl) - Kareem, Lischka (70. Tichý), Kadlec, Havel (46. Vala) - Sakala (70. Banda), Smrž (77. Šurýn) - Matoušek (46. Zeman), Almási (70. Mikuda), Kovařík (46. Mirvald) - Krobot (46. Černý). Trenér: Veselý.
Baník remizoval s Wislou Plock.
Baník Ostrava - Wisla Plock 2:2 (0:1)
Branky: 60. Gning, 63. Owusu - 36. Hamulič, 77. Pomorski.
Druhé slávistické soustředění se blíží ke konci. Tým našel útočiště v krásném rezortu v Kollerschlagu, kde zažívá možná tu nejspecifičtější přípravu za poslední roky. Bez zkušených reprezentantů a matadorů, se spoustou mladíků, nových hráčů a cizinců. „Je to divné, když nevidíte ty známé obličeje,“ podotýká vedoucí mužstva Stanislav Vlček. Kádr v pátek odpoledne poprvé doplnil i mladý gólman Nazar Domčak. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
Artis Brno remizoval s rakouským Amstettenem.
Artis Brno - Amstetten 2:2 (2:1)
Branky: 21. Adediran, 37. Ndiaye - 32. Köchl, 90.+1 Vötter z pen.
Sestava Artisu: Stoppen - Harazim, Šimek, Plechatý, Preisler - Pospíšil, Petrák - Fomba, Adediran, Papalelé - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Pod alpským sluníčkem v rakouském Jenbachu odehrála Viktoria Plzeň předposlední přípravu. Proti švýcarskému Young Boys Bern, za který hrál velmi slušně i exslávista Dominik Pech (19), prohrávala už 0:3. Do zápasu se vrátila, byť nakonec prohrála divokým skóre 3:5. Branky Západočechů stříleli Stefan Pirgič, Tomáš Ladra a Matěj Vydra. Kdo si z nových tváří říká o prostor v ostré sezoně a jací hráči jsou naopak na hraně čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Young Boys Bern 3:5 (1:3)
Branky: 60.+4 Pirgič, 77. Ladra, 96. Vydra - 31. Wüthrich, 36. Monteiro, 40. Vinrginius, 113. Imeri, 118. Ubaka.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Boháč, Prebsl, Dweh, Spáčil - Pirgič, Valenta - Růžička, Ladra, Kabongo - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Krčík, Kubín, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra (90. Lawal), Toure - Vydra. Trenér: Hyský.
Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání na soustředění v Rakousku porazili dánský Nordsjaelland 3:0. Východočeši dali všechny tři góly v první půlhodině, trefili se Ondřej Mihálik, Daniel Horák a Adam Vlkanova.
Poprvé po návratu z MS v Americe za Hradec v přípravě nastoupil záložník Vladimír Darida. Hradec postupně ladí formu na 2. předkolo Evropské ligy, které ho čeká za dva týdny.
Sestava Hradce: Zadražil - Čihák, Petrášek (46. Uhrinčať), Čech - Wiesner (68. Ludvíček), Darida (68. Kubr), Trubač (46. Neto, 69. Zentrich), Horák - Vlkanova (58. Van Buren), Slončík (58. Umar) - Mihálik (68. Regža).
Zlín bere druhou výhru v letní přípravě, ve Spytihněvi porazil nováčka slovenské Niké ligy.
FC Zlín - Banská Bystrica 2:1 (1:1)
Branky: 11. Fojtů, 80. Appiah - 7. Ďuriš.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Pišoja, Křapka, Mukuba, Grygera - Gaži (80. Toure), Didiba (80. Hellebrand), Dorňák (72. Brázda), Štefan (63. Nombil), Fojtů (72. Appiah) - Poznar (63. Kanu). Trenér: Červenka.
Václav Pilař se dohodl na novém angažmá s Bohemians. Ofenzivní hráč už přiletěl do Polska, kde se Vršovičtí momentálně nacházejí na herní soustředění. Pilař působil v posledních třech letech v Hradci Králové, kde mu na konci června vypršel platný kontrakt.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Vynucená pauza se u Patrika Vydry nečekaně protáhne. Sparta informovala, že třiadvacetiletý hráč podstoupil chirurgický zákrok. „Proces hojení zlomeniny kotníku se v posledních týdnech zkomplikoval, a proto bylo nutné přistoupit k menší operaci,“ napsali Letenští na webových stránkách. Vydra se zranil v březnovém derby proti Slavii (1:3) a od té doby chyběl.
Liberec si poradil s Rapidem Bukurešť.
Slovan Liberec - Rapid Bukurešť 2:1 (2:0)
Branky: 8. L. Mašek, 37. Faye - 56. vlastní Bužek.
Sestava Liberce: Koubek - Koželuh, Hůlka, Mikula, Hodouš - Bužek, Faye, Dulay, Kušej, Soliu - L. Mašek.
Sestava Liberce od 60. minuty: Kúdelčík - Juliš, Rýzek, Bořil, Kayondo - Masopust, Sychra, Lexa, Špatenka - Rus, Edeh. Trenér: Fodrek.
Fotbalisté Pardubic v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Cracovii Krakov 0:2. Během přípravného kempu v Mostviertelu ani jednou nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku.
Východočeši na soustředění třikrát remizovali s Odrou Opolí, Žilinou a Rapidem Vídeň. Před odjezdem si zastříleli a v Holicích v rámci oslav 120 let od založení tamního klubu zvítězili nad soupeřem z krajského přeboru drtivě 17:0.
FK Pardubice - Cracovia Krakov 0:2 (0:2)
Branky: 10. Hasič, 25. Klich.
Sestava Pardubic: Šerák - Trédl (84. Bammens), Sljubyk (46. Traoré), Hamza (46. S. Šimek) - Solil (46. Icha), Hlavatý (68. Míšek), Saarma (46. Mahuta), Boledovič (46. Godwin) - Botos (46. Zima), Tanko (76. Smékal) - Samuel (46. Drchal). Trenér: Trousil.
Zbrojovka? Slavia? Artis? Zahraničí? Kdepak, Lukáš Vorlický (24) by měl odehrát příští sezonu ve Slovácku! „Řešíme to,“ uvedl opatrně Michal Kadlec, nový sportovní manažer klubu, který se v červnu zachránil v baráži. Na soustředění do Slovinska se kreativní záložník s týmem nevydal, ovšem pokud všechny tři strany sladí ekonomické parametry transferu, stane se záhy členem kádru Jana Jelínka. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. července 2026
Jablonec v Rakousku remizoval s kyperským Pafosem.
FK Jablonec - Pafos 0:0
Sestava Jablonce: Mihelak - Cedidla (46. Pavlovič), Tekijaški (60. Sobol), Sláma (60. Polidar) - Čanturišvili (46. Novák), Okeke (60. Souček), Nebyla (46. Sedláček), Malenšek (60. Chramosta) - Alégué (46. Ahl), Zorvan (60. Suchan) - Jawo (60. Milla). Trenér: Kozel.
Nováček Chance Ligy v přípravě poprvé padl.
Hartberg - Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)
Branky: 23. Hoffmann, 75. Komposch.
Sestava Brna:
I. poločas: Hrdina - Penxa, Hunal, Vedral, Zmrhal (46. Kaká) - Čavoš, Janetzký (46. Ševčík) - Vachoušek, Rymarenko (46. Žitný), Granečný - Vašulín (46. Ezeh).
II. poločas: Hrdina (91. Sváček) - Klíma, Markovič, Kaká, Mareš - Saal, Ševčík (91. Langer) - Kanakimana, Žitný (91. Gjorgievski), Ezeh (106. Selnar) - Velich. Trenér: Svědík.
Slovácko porazilo ve Slovinsku Zorju Luhansk 2:1.
1. FC Slovácko - Zorja Luhansk 2:1 (1:0)
Branky: 15. Puškáč, 48. Horský - 82. Janjič.
Sestava Slovácka: Urban (46. Halouska) - Štěpánek (61. Slončík), Slončík (46. Král), Stojčevski (61. Juroška) - Ndefe (61. Ndubuisi), Šviderský (46. Kostadinov), Trávník (61. Sosseh), Blahút (46. Kosek) - Havlík (61. Barát), Puškáč (46. Horský), Dolžnikov (46. Marinelli). Trenér: Jelínek.
Teplice porazily druholigové Táborsko.
FK Teplice - Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 20. Čermák, 24. Riznič, 54. Fortelný.
Sestava Teplic: Němeček (46. Ludha) - Švanda (57. Jakubko), Takács (46. Kodeš), Večerka (57. Taraduda), Riznič (46. Vientiess) - L. Mareček (46. Harušťák) - Radosta (46. Hopi), Fortelný (57. Bílek), Čermák (57. Kozák), Krejčí (46. Auta) - Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.