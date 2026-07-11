Přípravy na ligu ONLINE: Baník na závěr soustředění prohrál, Sparta podruhé uspěla
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Sparta ve druhém přípravném duelu vyhrála 3:0 nad japonským týmem Gamba Osaka. Letenské poslal do Garang Kuol, druhou branku přidal Lukáš Haraslín a skóre uzavřel Ebrima Singhateh. Více čtěte ZDE >>>
Sparta Praha - Gamba Ósaka 3:0 (2:0)
Branky: 14. Kuol, 37. Haraslín, 65. Singhateh.
Sestava Sparty: Hegyi - Kadeřábek (46. Suchomel), Sörensen (62. Pech), Vitályos (46. Ševínský), Ryneš (46. Mercado) - Karabec (62. Moudrý), Mannsverk (62. Eneme), Hollý (46. Irving) - Kuol (62. Grimaldo), Haraslín (62. Alcócer) - Vojta (46. Singhateh). Trenér: Priske.
Jablonec nestačil na rakouský Liefering.
FK Jablonec - Liefering 1:3 (1:1)
Branky: 21. Ahl - 19. Matjašec, 86. Grudzinskas, 89. Chakuchichi.
Sestava Jablonce: Kukučka - Cedidla, Sobol, Souček (61. Pavlovič) - Ahl, Horák (79. Okeke), Sedláček (61. Lavrinčík), Suchan (70. Nebyla), Polidar (61. Nykrín) - Milla (79. Zorvan), Malenšek (70. Alégué). Trenér: Kozel.
Baník na závěr soustředění podlehl Legnici.
Baník Ostrava - Legnica 1:2 (0:0)
Branky: 55. Šancl - 60. z pen. a 66. Stanclík.
Mladá Boleslav zapsala výhru v přípravě.
FK Mladá Boleslav - Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 20. Kozel, 45. Klíma, 85. Teterja.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Vorel - Zachoval, Karafiát, Králik, Hybš - Macek, Zíka - John, Kozel, Šubert - Klíma.
II. poločas: Floder - Zachoval (61. Jinoch), Donát, Harušťák, Kolář - Macek, Langhamer - Teterja, Penner, Kolářík - Buryán. Trenér: Majer.
Šest branek padlo v duelu Slovácka.
FC Slovácko - Zalaegerszegi 3:3 (1:1)
Branky Slovácka: 41. Juroška, 74. Marinelli z pen., 84. Dolžnikov.
Sestava Slovácka: Urban - Král (71. Behiratche), Štěpánek (46. Slončík), Stojčevski (61. Šviderský) - Ndefe (46. Ndubuisi), Kostadinov (61. Trávník), Sosseh (46. Hruška), Blahút (61. Kosek) - Havlík (46. Marinelli), Juroška (46. Dolžnikov) - Horský (61. Puškáč). Trenér: Jelínek.
Bohemians ještě bez Václava Pilaře nestačili na polský Lech.
Bohemians Praha 1905 - Lech Poznaň 0:4 (0:2)
Branky: 83. a 90. Szymczak, 11. Kozubal, 35. Ishak.
Sestava Bohemians: Frühwald (46. Reichl) - Kareem, Lischka (70. Tichý), Kadlec, Havel (46. Vala) - Sakala (70. Banda), Smrž (77. Šurýn) - Matoušek (46. Zeman), Almási (70. Mikuda), Kovařík (46. Mirvald) - Krobot (46. Černý). Trenér: Veselý.
Baník remizoval s Wislou Plock.
Baník Ostrava - Wisla Plock 2:2 (0:1)
Branky: 60. Gning, 63. Owusu - 36. Hamulič, 77. Pomorski.
Druhé slávistické soustředění se blíží ke konci. Tým našel útočiště v krásném rezortu v Kollerschlagu, kde zažívá možná tu nejspecifičtější přípravu za poslední roky. Bez zkušených reprezentantů a matadorů, se spoustou mladíků, nových hráčů a cizinců. „Je to divné, když nevidíte ty známé obličeje,“ podotýká vedoucí mužstva Stanislav Vlček. Kádr v pátek odpoledne poprvé doplnil i mladý gólman Nazar Domčak. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
Artis Brno remizoval s rakouským Amstettenem.
Artis Brno - Amstetten 2:2 (2:1)
Branky: 21. Adediran, 37. Ndiaye - 32. Köchl, 90.+1 Vötter z pen.
Sestava Artisu: Stoppen - Harazim, Šimek, Plechatý, Preisler - Pospíšil, Petrák - Fomba, Adediran, Papalelé - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Pod alpským sluníčkem v rakouském Jenbachu odehrála Viktoria Plzeň předposlední přípravu. Proti švýcarskému Young Boys Bern, za který hrál velmi slušně i exslávista Dominik Pech (19), prohrávala už 0:3. Do zápasu se vrátila, byť nakonec prohrála divokým skóre 3:5. Branky Západočechů stříleli Stefan Pirgič, Tomáš Ladra a Matěj Vydra. Kdo si z nových tváří říká o prostor v ostré sezoně a jací hráči jsou naopak na hraně čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Young Boys Bern 3:5 (1:3)
Branky: 60.+4 Pirgič, 77. Ladra, 96. Vydra - 31. Wüthrich, 36. Monteiro, 40. Vinrginius, 113. Imeri, 118. Ubaka.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Boháč, Prebsl, Dweh, Spáčil - Pirgič, Valenta - Růžička, Ladra, Kabongo - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Krčík, Kubín, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra (90. Lawal), Toure - Vydra. Trenér: Hyský.
Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání na soustředění v Rakousku porazili dánský Nordsjaelland 3:0. Východočeši dali všechny tři góly v první půlhodině, trefili se Ondřej Mihálik, Daniel Horák a Adam Vlkanova.
Poprvé po návratu z MS v Americe za Hradec v přípravě nastoupil záložník Vladimír Darida. Hradec postupně ladí formu na 2. předkolo Evropské ligy, které ho čeká za dva týdny.
Sestava Hradce: Zadražil - Čihák, Petrášek (46. Uhrinčať), Čech - Wiesner (68. Ludvíček), Darida (68. Kubr), Trubač (46. Neto, 69. Zentrich), Horák - Vlkanova (58. Van Buren), Slončík (58. Umar) - Mihálik (68. Regža).
Zlín bere druhou výhru v letní přípravě, ve Spytihněvi porazil nováčka slovenské Niké ligy.
FC Zlín - Banská Bystrica 2:1 (1:1)
Branky: 11. Fojtů, 80. Appiah - 7. Ďuriš.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Pišoja, Křapka, Mukuba, Grygera - Gaži (80. Toure), Didiba (80. Hellebrand), Dorňák (72. Brázda), Štefan (63. Nombil), Fojtů (72. Appiah) - Poznar (63. Kanu). Trenér: Červenka.
Václav Pilař se dohodl na novém angažmá s Bohemians. Ofenzivní hráč už přiletěl do Polska, kde se Vršovičtí momentálně nacházejí na herní soustředění. Pilař působil v posledních třech letech v Hradci Králové, kde mu na konci června vypršel platný kontrakt.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Vynucená pauza se u Patrika Vydry nečekaně protáhne. Sparta informovala, že třiadvacetiletý hráč podstoupil chirurgický zákrok. „Proces hojení zlomeniny kotníku se v posledních týdnech zkomplikoval, a proto bylo nutné přistoupit k menší operaci,“ napsali Letenští na webových stránkách. Vydra se zranil v březnovém derby proti Slavii (1:3) a od té doby chyběl.
Liberec si poradil s Rapidem Bukurešť.
Slovan Liberec - Rapid Bukurešť 2:1 (2:0)
Branky: 8. L. Mašek, 37. Faye - 56. vlastní Bužek.
Sestava Liberce: Koubek - Koželuh, Hůlka, Mikula, Hodouš - Bužek, Faye, Dulay, Kušej, Soliu - L. Mašek.
Sestava Liberce od 60. minuty: Kúdelčík - Juliš, Rýzek, Bořil, Kayondo - Masopust, Sychra, Lexa, Špatenka - Rus, Edeh. Trenér: Fodrek.
Fotbalisté Pardubic v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Cracovii Krakov 0:2. Během přípravného kempu v Mostviertelu ani jednou nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku.
Východočeši na soustředění třikrát remizovali s Odrou Opolí, Žilinou a Rapidem Vídeň. Před odjezdem si zastříleli a v Holicích v rámci oslav 120 let od založení tamního klubu zvítězili nad soupeřem z krajského přeboru drtivě 17:0.
FK Pardubice - Cracovia Krakov 0:2 (0:2)
Branky: 10. Hasič, 25. Klich.
Sestava Pardubic: Šerák - Trédl (84. Bammens), Sljubyk (46. Traoré), Hamza (46. S. Šimek) - Solil (46. Icha), Hlavatý (68. Míšek), Saarma (46. Mahuta), Boledovič (46. Godwin) - Botos (46. Zima), Tanko (76. Smékal) - Samuel (46. Drchal). Trenér: Trousil.
Zbrojovka? Slavia? Artis? Zahraničí? Kdepak, Lukáš Vorlický (24) by měl odehrát příští sezonu ve Slovácku! „Řešíme to,“ uvedl opatrně Michal Kadlec, nový sportovní manažer klubu, který se v červnu zachránil v baráži. Na soustředění do Slovinska se kreativní záložník s týmem nevydal, ovšem pokud všechny tři strany sladí ekonomické parametry transferu, stane se záhy členem kádru Jana Jelínka. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. července 2026
Jablonec v Rakousku remizoval s kyperským Pafosem.
FK Jablonec - Pafos 0:0
Sestava Jablonce: Mihelak - Cedidla (46. Pavlovič), Tekijaški (60. Sobol), Sláma (60. Polidar) - Čanturišvili (46. Novák), Okeke (60. Souček), Nebyla (46. Sedláček), Malenšek (60. Chramosta) - Alégué (46. Ahl), Zorvan (60. Suchan) - Jawo (60. Milla). Trenér: Kozel.
Nováček Chance Ligy v přípravě poprvé padl.
Hartberg - Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)
Branky: 23. Hoffmann, 75. Komposch.
Sestava Brna:
I. poločas: Hrdina - Penxa, Hunal, Vedral, Zmrhal (46. Kaká) - Čavoš, Janetzký (46. Ševčík) - Vachoušek, Rymarenko (46. Žitný), Granečný - Vašulín (46. Ezeh).
II. poločas: Hrdina (91. Sváček) - Klíma, Markovič, Kaká, Mareš - Saal, Ševčík (91. Langer) - Kanakimana, Žitný (91. Gjorgievski), Ezeh (106. Selnar) - Velich. Trenér: Svědík.