Přípravy na ligu ONLINE: Baník po otočce porazil druholigistu, trefil se i Škrkoň
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 1. července 2026
Remízu v přípravě zaznamenaly Pardubice.
FK Pardubice - Odra Opolí 1:1 (0:1)
Branky: 48. Vecheta - 15. Spáčil.
Sestava Pardubic: Stejskal (46. Šerák) - Trédl, Sljubyk, Hamza - Leipold (62. Zima), Míšek, Solil (90. Matys), Boledovič - Botos (46. Kopásek), Samuel (46. Smékal) - Vecheta (65. Samuel). Trenér: Trousil.
Na přípravný zápas Baníku vyrazil redaktor deníku Sport Michal Kvasnica. Zde jsou jeho postřehy.
Baník v přípravném utkání porazil druholigovou Kroměříž.
Ostrava - Kroměříž 3:1 (0:1) (hráno 2x60 minut):
Branky: 69. Škrkoň, 72. Buchta, 95. Owusu - 60. Kříž z pen.
Sestava Ostravy:
I. poločas: Babka - Rusnák, Chaluš, Míček, Sinjavskij - Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran - Jurečka, Pira.
II. poločas: Hrubý - Nogha, Frydrych, Pojezný - Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer - Owusu, Škrkoň. Trenér: Skuhravý.
Zprávy ze dne 29. června 2026
Kdyby záleželo na Janu Bořilovi, zůstal by ve Slavii. Jenže v Edenu po konci sezony jasně naznačili, že o jednoho z nejzkušenějších ligových fotbalistů, kapitána a šestinásobného mistra v červenobílém dál nestojí. A tak zamířil do Liberce. „Slavia mi to ulehčila, protože se se mnou vlastně nikdo nebavil,“ řekl pětatřicetiletý obránce na severu Čech. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Pořádně si zastřílely Pardubice, které nasázely 17 gólů!
Holice - FK Pardubice 0:17 (0:7)
Branky: 3x Leipold, 2x Drchal, 2x Smékal, 2x Saarma, Botos, Sljubyk, Godwin, Vecheta, Kopásek, S. Šimek, Zima, Trédl.
Sestava Pardubic:
I. poločas: Charatišvili - Sljubyk, Bammens, Hamza - Godwin, Icha, Solil, Mahuta - Drchal, Smékal, Botos.
II. poločas: Mandous - Trédl, Noslin, Matys - Kopásek, Zima, S. Šimek, Míšek, Saarma - Leipold, Vecheta. Trenér: Trousil.
Jablonec v přípravě rozdrtil Mladou Boleslav 5:0.
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 5:0 (3:0)
Branky: 9. a 40. Nebyla, 36. Chramosta, 70. Alégué, 87. Malenšek.
Sestavy:
Jablonec:
I. poločas: Mihelak - Cedidla, Innocenti, Sobol - Čanturišvili, Okeke, Nebyla, Polidar - Zorvan, Suchan - Chramosta.
II. poločas: Kukučka - Cedidla, Souček, Novák - Malenšek, Sedláček, Horák, Lavrinčík, Nykrín - Alégué, Jawo. Trenér: Kozel.
M. Boleslav:
I. poločas: Floder - Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš - Macek, Penner - Kolářík, Šubert, Teterja - Klíma.
II. poločas: Floder - Donát, Králik, Zachoval, Kolář - Langhamer, Penner - John, Ogungbayi, Jinoch - Krulich. Trenér: Majer.
Zlín odehrál v sobotu dva přípravné duely a oba prohrál.
FC Zlín - Kroměříž 0:2 (0:1)
Branky: 27. Koryčan, 65. Polášek.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Kopečný, Štefan (73. Hönig), Liling, Didiba - Gaži, Penkevics (59. Dorňák), Cupák, Bartošák (73. Fojtů) - Toure (65. Brázda), Poznar (65. Bránecký). Trenér: Červenka.
Zlín - Skalica 1:2 (0:0)
Branky: 60. vlastní - 58. Križan, 66. Obinna.
Sestava Zlína: Dostál - Pišoja, Mukuba, Křapka, Grygera - Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Ulbrich (83. Brázda), Emmanuel (76. Hönig) - Šmiga (80. Bránecký). Trenér: Červenka.
Těsnou výhru bere v přípravě Sigma.
Sigma Olomouc - Ružomberok 1:0 (0:0)
Branka: 58. Krivak.
Sestava Olomouce:
I. poločas: Stoppen - Hadaš, Spáčil, Lurvink, Ghali - Janošek, Tkáč - Růsek, Grgič, Mikulenka - Sejk.
II. poločas: Berka - Dolžnikov, Sylla, Král, Ghali (69. Hadaš) - Jezierski, Zahradníček - Krivak, Fiala, Šíp - Jásir. Trenér: Hapal.
V sobotním vedru uspěl také Liberec.
Slovan Liberec - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)
Branky: 55. Hodouš, 81. L. Mašek.
Sestava Liberce:
I. poločas: Koubek - Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek - Masopust, Faye - Sychra, Rus, Soliu - Letenay.
II. poločas: Musil - Juliš, Hůlka, Drakpe, Dušák - Stránský, Lexa - Dulay, Edeh, Hodouš - L. Mašek. Trenér: Fodrek.
Výhru v přípravě zaznamenaly Teplice.
FK Teplice - Spartak Trnava 2:0 (1:0)
Branky: 27. Pulkrab, 72. Zlatohlávek.
Sestava Teplic:
I. poločas: Ludha - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - Hopi, Jukl, Kodeš, Krejčí - Pulkrab, Kozák.
II. poločas: Němeček - Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta - Auta, D. Mareček, Fortelný, Náprstek - Zlatohlávek (82. Klimpl), Svatek. Trenér: Frťala.
Plzeň si na úvod přípravy poradila s Artisem 4:2. Více čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Artis Brno 4:2 (0:1)
Branky: 47. z pen. a 82. Kabongo, 73. a 90. Vydra - 7. Adediran, 50. Komljenovic.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Kadlec, Krčík, Nghabo, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra, Toure - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Dweh, Kubín, Spáčil - Valenta, Pirgič - Růžička, Panoš, Kabongo - Vydra. Trenér: Hyský.
Zprávy ze dne 26. června 2026
Mladá Boleslav s v přátelském utkání poradila s Duklou.
FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 42. Kozel, 86. Jinoch.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Jovanoski - Mareš, Zouhar, Karafiát, Hybš - Donát, Kozel - John, Šubert, Teterja - Krulich.
II. poločas: Floder - Matoušek, Králik, Harušťák, Zachoval - Macek, Langhamer - Kolářík, Kolář, Jinoch - Klíma. Trenér: Majer.
Výhru si v přípravě připsal Jablonec, který si těsně poradil s Vlašimí.
FK Jablonec - Vlašim 2:1 (1:0)
Branky: 44. Novák, 85. Lavrinčík - 63. Mané.
Sestava Jablonce:
I. poločas: Hanuš - Souček, Novák, Sobol - Čanturišvili, Sedláček, Nebyla, Nykrín - Malenšek, Zorvan - Chramosta.
II. poločas: Kukučka - Lavrinčík, Cedidla, Innocenti - Čanturišvili, Okeke, Horák, Polidar - Alégué, Suchan - Jawo. Trenér: Kozel.
Zprávy ze dne 25. června 2026
Do letní přípravy fotbalistů Liberce se zapojili tři kmenoví hráči pražské Slavie - Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek. Všichni mají od svého klubu povolení k tréninku se Slovanem a kluby ladí podmínky jejich transferu do Liberce.
Opačným směrem míří liberecká dvojice Ange N’Guessan a Toumani Diakité. Jejich přestup k úřadujícím šampionům aktuálně kluby finalizují, již mají svolení se Slavií trénovat.
Zprávy ze dne 24. června 2026
Ještě bez reprezentantů, ale zato s novými hráči. Fotbalová Sparta absolvovala ve středu dopoledne trénink, který byl otevřený pro média. Na hřišti se ukázaly letní posily brankář Krizstián Hegyi, obránce Viktor Vitályos a křídelník Ebrima Singhateh. „Kluci zapadli dobře, jsou hodní, ale doufám, že na hřišti budou jiní. Potřebujeme tvrdost,“ řekl obránce Jakub Martinec. Více čtěte ZDE>>>
A nové dresy ve speciálním videu poprvé ukazuje také Baník Ostrava.
Vršoviští Bohemians představili domácí sadu dresů pro novou sezonu.
Sparta má dnes dopoledne otevřený trénink pro média. S týmem se připravují Karabec nebo Ševčík, z nováčků jsou na hřišti všichni - Hegyi, Singhateh, Vitályos a Mannsverk. Grimaldo trénoval chvili individuálně, už se ztratil v kabině.
I Bohemians se už pustili do práce, když v úterý poprvé trénovali na hřišti v Uhříněvsi. Kádr trenéra Jaroslava Veselého opustili po vypršení platného kontraktu Lukáš Hůlka (Liberec), Robert Hrubý (Viktoria Žižkov) a Júsuf Hilál (podle redakčních zdrojů čeká na zahraniční nabídku). Dvojici Gibril Sosseh (Slavia) a Ondřej Kukučka (Sparta) skončilo hostování. Václav Drchal přestoupil do Pardubic.
Na odchodu má být také univerzál Milan Ristovski, o čemž už dřív informoval deník Sport a web iSport. Přestože obdržel od klubu nabídku na prodloužení smlouvy, jeho prioritou je odchod do ciziny.
Mezi nováčky ve vršovickém týmu jsou útočníci Ladislav Almási z Baníku a Ladislav Krobot z Pardubic. Po hostování v druholigové Příbrami se vrátil záložník Šimon Černý. Na zkoušku se připojil do přípravy pětadvacetiletý obránce David Heidenreich, kterého v minulosti trápila zranění a momentálně je volným hráčem.
Kádr Bohemians na začátku přípravy
Brankáři: Tomáš Frühwald, Michal Reichl, Jakub Šiman.
Obránci: Mathews Banda, Milan Havel, David Heidenreich, Matěj Kadlec, Peter Kareem, David Lischka, Petr Mirvald, Jakub Tichý, Denis Vala, Jan Vondra.
Záložníci: Aleš Čermák, Šimon Černý, Jan Kovařík, Oliver Mikuda, Dominik Pleštil, Benson Sakala, Vojtěch Smrž.
Útočníci: Ladislav Almási, Ladislav Krobot, Jan Matoušek, Vladimír Zeman.
Zprávy ze dne 23. června 2026
V pořádném horku vyběhli karvinští fotbalisté k prvnímu společnému tréninku.Zároveň i s obrovskou nejistotou. Nikdo totiž stále neví, jakou soutěž budou v nejbližším období hrát. Jestli první, nebo druhou ligu? Finální verdikt má v rukou odvolací komise FAČR. „Snažíme se to nijak nevnímat. Většina z nás má platnou smlouvu, takže jsme to brali, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v první lize zůstaneme,“ uvedl kapitán Jiří Fleišman. Více čtěte ZDE>>>
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