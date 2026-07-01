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Přípravy na ligu ONLINE: Baník po otočce porazil druholigistu, trefil se i Škrkoň

Trenér Baníku Roman Skuhravý na tréninku
Trenér Baníku Roman Skuhravý na tréninkuZdroj: X / FC Baník Ostrava
Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek
Bohemians představili novou domácí sadu pro příští sezonu
Trenér Sparty Brian Priske pozoruje hráče na úvod letní přípravy
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iSport.cz
Chance Liga
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Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července.  Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 1. července 2026

FK Pardubice
1. července 2026 · 14:18

Remízu v přípravě zaznamenaly Pardubice.

 

FK Pardubice - Odra Opolí 1:1 (0:1)

Branky: 48. Vecheta - 15. Spáčil.

 

Sestava Pardubic: Stejskal (46. Šerák) - Trédl, Sljubyk, Hamza - Leipold (62. Zima), Míšek, Solil (90. Matys), Boledovič - Botos (46. Kopásek), Samuel (46. Smékal) - Vecheta (65. Samuel). Trenér: Trousil.

Baník Ostrava
1. července 2026 · 13:58

Na přípravný zápas Baníku vyrazil redaktor deníku Sport Michal Kvasnica. Zde jsou jeho postřehy.

Baník Ostrava
1. července 2026 · 13:49

Baník v přípravném utkání porazil druholigovou Kroměříž. 

 

Ostrava - Kroměříž 3:1 (0:1) (hráno 2x60 minut):

Branky: 69. Škrkoň, 72. Buchta, 95. Owusu - 60. Kříž z pen.

 

Sestava Ostravy:

I. poločas: Babka - Rusnák, Chaluš, Míček, Sinjavskij - Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran - Jurečka, Pira.

II. poločas: Hrubý - Nogha, Frydrych, Pojezný - Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer - Owusu, Škrkoň. Trenér: Skuhravý.

Zprávy ze dne 29. června 2026

Slovan Liberec
29. června 2026 · 16:47

Kdyby záleželo na Janu Bořilovi, zůstal by ve Slavii. Jenže v Edenu po konci sezony jasně naznačili, že o jednoho z nejzkušenějších ligových fotbalistů, kapitána a šestinásobného mistra v červenobílém dál nestojí. A tak zamířil do Liberce. „Slavia mi to ulehčila, protože se se mnou vlastně nikdo nebavil,“ řekl pětatřicetiletý obránce na severu Čech. Více čtěte ZDE>>>

Jan Bořil odchází po červené kartě do šaten
Jan Bořil odchází po červené kartě do šaten

Zprávy ze dne 27. června 2026

FK Pardubice
27. června 2026 · 18:48

Pořádně si zastřílely Pardubice, které nasázely 17 gólů!

 

Holice - FK Pardubice 0:17 (0:7)

Branky: 3x Leipold, 2x Drchal, 2x Smékal, 2x Saarma, Botos, Sljubyk, Godwin, Vecheta, Kopásek, S. Šimek, Zima, Trédl.

 

Sestava Pardubic:

I. poločas: Charatišvili - Sljubyk, Bammens, Hamza - Godwin, Icha, Solil, Mahuta - Drchal, Smékal, Botos.

II. poločas: Mandous - Trédl, Noslin, Matys - Kopásek, Zima, S. Šimek, Míšek, Saarma - Leipold, Vecheta. Trenér: Trousil.

FK Jablonec
27. června 2026 · 16:11

Jablonec v přípravě rozdrtil Mladou Boleslav 5:0.

 

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 5:0 (3:0)

Branky: 9. a 40. Nebyla, 36. Chramosta, 70. Alégué, 87. Malenšek.

 

Sestavy:

Jablonec:

I. poločas: Mihelak - Cedidla, Innocenti, Sobol - Čanturišvili, Okeke, Nebyla, Polidar - Zorvan, Suchan - Chramosta.

II. poločas: Kukučka - Cedidla, Souček, Novák - Malenšek, Sedláček, Horák, Lavrinčík, Nykrín - Alégué, Jawo. Trenér: Kozel.

M. Boleslav:

I. poločas: Floder - Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš - Macek, Penner - Kolářík, Šubert, Teterja - Klíma.

II. poločas: Floder - Donát, Králik, Zachoval, Kolář - Langhamer, Penner - John, Ogungbayi, Jinoch - Krulich. Trenér: Majer.

FC Zlín
27. června 2026 · 14:50

Zlín odehrál v sobotu dva přípravné duely a oba prohrál.

 

FC Zlín - Kroměříž 0:2 (0:1)

Branky: 27. Koryčan, 65. Polášek.

 

Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Kopečný, Štefan (73. Hönig), Liling, Didiba - Gaži, Penkevics (59. Dorňák), Cupák, Bartošák (73. Fojtů) - Toure (65. Brázda), Poznar (65. Bránecký). Trenér: Červenka.

 

Zlín - Skalica 1:2 (0:0)

Branky: 60. vlastní - 58. Križan, 66. Obinna.

 

Sestava Zlína: Dostál - Pišoja, Mukuba, Křapka, Grygera - Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Ulbrich (83. Brázda), Emmanuel (76. Hönig) - Šmiga (80. Bránecký). Trenér: Červenka.

Sigma Olomouc
27. června 2026 · 14:21

Těsnou výhru bere v přípravě Sigma.

 

Sigma Olomouc - Ružomberok 1:0 (0:0)

Branka: 58. Krivak.

 

Sestava Olomouce:

I. poločas: Stoppen - Hadaš, Spáčil, Lurvink, Ghali - Janošek, Tkáč - Růsek, Grgič, Mikulenka - Sejk.

II. poločas: Berka - Dolžnikov, Sylla, Král, Ghali (69. Hadaš) - Jezierski, Zahradníček - Krivak, Fiala, Šíp - Jásir. Trenér: Hapal.

Slovan Liberec
27. června 2026 · 13:29

V sobotním vedru uspěl také Liberec.

 

Slovan Liberec - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)

Branky: 55. Hodouš, 81. L. Mašek.

 

Sestava Liberce:

I. poločas: Koubek - Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek - Masopust, Faye - Sychra, Rus, Soliu - Letenay.

II. poločas: Musil - Juliš, Hůlka, Drakpe, Dušák - Stránský, Lexa - Dulay, Edeh, Hodouš - L. Mašek. Trenér: Fodrek.

FK Teplice
27. června 2026 · 13:23

Výhru v přípravě zaznamenaly Teplice.

 

FK Teplice - Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Branky: 27. Pulkrab, 72. Zlatohlávek.

 

Sestava Teplic:

I. poločas: Ludha - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - Hopi, Jukl, Kodeš, Krejčí - Pulkrab, Kozák.

II. poločas: Němeček - Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta - Auta, D. Mareček, Fortelný, Náprstek - Zlatohlávek (82. Klimpl), Svatek. Trenér: Frťala.

Viktoria Plzeň
27. června 2026 · 12:21

Plzeň si na úvod přípravy poradila s Artisem 4:2. Více čtěte ZDE>>>

 

Viktoria Plzeň - Artis Brno 4:2 (0:1)
Branky: 47. z pen. a 82. Kabongo, 73. a 90. Vydra - 7. Adediran, 50. Komljenovic.

 

Sestava Plzně:

I. poločas: Ťapaj - Kadlec, Krčík, Nghabo, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra, Toure - Faal.

II. poločas: Tvrdoň - Novák, Dweh, Kubín, Spáčil - Valenta, Pirgič - Růžička, Panoš, Kabongo - Vydra. Trenér: Hyský.

Zprávy ze dne 26. června 2026

Mladá Boleslav
26. června 2026 · 19:57

Mladá Boleslav s v přátelském utkání poradila s Duklou.

 

FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 42. Kozel, 86. Jinoch.

 

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Jovanoski - Mareš, Zouhar, Karafiát, Hybš - Donát, Kozel - John, Šubert, Teterja - Krulich.

II. poločas: Floder - Matoušek, Králik, Harušťák, Zachoval - Macek, Langhamer - Kolářík, Kolář, Jinoch - Klíma. Trenér: Majer.

FK Jablonec
26. června 2026 · 17:53

Výhru si v přípravě připsal Jablonec, který si těsně poradil s Vlašimí.

 

FK Jablonec - Vlašim 2:1 (1:0)
Branky: 44. Novák, 85. Lavrinčík - 63. Mané.

 

Sestava Jablonce:

I. poločas: Hanuš - Souček, Novák, Sobol - Čanturišvili, Sedláček, Nebyla, Nykrín - Malenšek, Zorvan - Chramosta.

II. poločas: Kukučka - Lavrinčík, Cedidla, Innocenti - Čanturišvili, Okeke, Horák, Polidar - Alégué, Suchan - Jawo. Trenér: Kozel.

Zprávy ze dne 25. června 2026

Slovan Liberec
25. června 2026 · 14:16

Do letní přípravy fotbalistů Liberce se zapojili tři kmenoví hráči pražské Slavie -  Jan BořilVasil Kušej a Alexandr Bužek. Všichni mají od svého klubu povolení k tréninku se Slovanem a kluby ladí podmínky jejich transferu do Liberce.

Opačným směrem míří liberecká dvojice Ange N’Guessan a Toumani Diakité. Jejich přestup k úřadujícím šampionům aktuálně kluby finalizují, již mají svolení se Slavií trénovat.

Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek
Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek

Zprávy ze dne 24. června 2026

AC Sparta Praha
24. června 2026 · 13:45

Ještě bez reprezentantů, ale zato s novými hráči. Fotbalová Sparta absolvovala ve středu dopoledne trénink, který byl otevřený pro média. Na hřišti se ukázaly letní posily brankář Krizstián Hegyi, obránce Viktor Vitályos a křídelník Ebrima Singhateh. „Kluci zapadli dobře, jsou hodní, ale doufám, že na hřišti budou jiní. Potřebujeme tvrdost,“ řekl obránce Jakub Martinec. Více čtěte ZDE>>>

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Baník Ostrava
24. června 2026 · 12:38

A nové dresy ve speciálním videu poprvé ukazuje také Baník Ostrava.

Bohemians Praha 1905
24. června 2026 · 12:37

Vršoviští Bohemians představili domácí sadu dresů pro novou sezonu.

AC Sparta Praha
24. června 2026 · 10:33

Sparta má dnes dopoledne otevřený trénink pro média. S týmem se připravují Karabec nebo Ševčík, z nováčků jsou na hřišti všichni - Hegyi, Singhateh, Vitályos a Mannsverk. Grimaldo trénoval chvili individuálně, už se ztratil v kabině.

Kouč Sparty Brian Priske dohlíží na své svěřence
Kouč Sparty Brian Priske dohlíží na své svěřence
Nová brankářská posila Sparty Krizstián Hegyi
Nová brankářská posila Sparty Krizstián Hegyi
Bohemians Praha 1905
24. června 2026 · 09:23

I Bohemians se už pustili do práce, když v úterý poprvé trénovali na hřišti v Uhříněvsi. Kádr trenéra Jaroslava Veselého opustili po vypršení platného kontraktu Lukáš Hůlka (Liberec), Robert Hrubý (Viktoria Žižkov) a Júsuf Hilál (podle redakčních zdrojů čeká na zahraniční nabídku). Dvojici Gibril Sosseh (Slavia) a Ondřej Kukučka (Sparta) skončilo hostování. Václav Drchal přestoupil do Pardubic.

 

Na odchodu má být také univerzál Milan Ristovski, o čemž už dřív informoval deník Sport a web iSport. Přestože obdržel od klubu nabídku na prodloužení smlouvy, jeho prioritou je odchod do ciziny.

 

Mezi nováčky ve vršovickém týmu jsou útočníci Ladislav Almási z Baníku a Ladislav Krobot z Pardubic. Po hostování v druholigové Příbrami se vrátil záložník Šimon Černý. Na zkoušku se připojil do přípravy pětadvacetiletý obránce David Heidenreich, kterého v minulosti trápila zranění a momentálně je volným hráčem.

 

Kádr Bohemians na začátku přípravy
Brankáři: Tomáš Frühwald, Michal Reichl, Jakub Šiman.
Obránci: Mathews Banda, Milan Havel, David Heidenreich, Matěj Kadlec, Peter Kareem, David Lischka, Petr Mirvald, Jakub Tichý, Denis Vala, Jan Vondra.
Záložníci: Aleš Čermák, Šimon Černý, Jan Kovařík, Oliver Mikuda, Dominik Pleštil, Benson Sakala, Vojtěch Smrž.
Útočníci: Ladislav Almási, Ladislav Krobot, Jan Matoušek, Vladimír Zeman.

Zprávy ze dne 23. června 2026

MFK Karviná
23. června 2026 · 19:49

V pořádném horku vyběhli karvinští fotbalisté k prvnímu společnému tréninku.Zároveň i s obrovskou nejistotou. Nikdo totiž stále neví, jakou soutěž budou v nejbližším období hrát. Jestli první, nebo druhou ligu? Finální verdikt má v rukou odvolací komise FAČR. „Snažíme se to nijak nevnímat. Většina z nás má platnou smlouvu, takže jsme to brali, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v první lize zůstaneme,“ uvedl kapitán Jiří Fleišman. Více čtěte ZDE>>>

Fotbalisté Karviné vstoupili do letní přípravy
Fotbalisté Karviné vstoupili do letní přípravy

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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