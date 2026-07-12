Přípravy na ligu ONLINE: blíží se Slavia k uklidnění situace s Tribunou Sever?
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 12. července 2026
Blíží se uklidnění situace mezi vedením Slavie a Tribunou Sever? „Vítáme, že se klub rozhodl ustoupit od presumpce viny, kolektivních trestů a dlouhodobého uzavření Tribuny Sever. Považujeme to za krok správným směrem,“ začíná prohlášení Tribuny Sever na sociální síti.
Zároveň nabádá všechny fanoušky, aby začali s prodlužováním permanentek. „Všichni slávisti, prodlužte si své permanentky na Tribunu Sever. Prioritou vždy byla a musí být naše přítomnost a náš hlas na tribunách.“
Na první pohled se Slavia v přípravě trápí. Minimálně výsledkově. „Sešívaní“ zatím čekají na vítězství, které nenašli ani v zápase se Slovanem Bratislava. Přes pár varovných signálů (výkon Mbodjiho, zranění stoperů) přineslo utkání i pozitivní aspekty. Třeba výkon rychlostně nadaného útočníka Ouandy. „Během půl roku udělal ohromný progres,“ potvrdil asistent trenéra Milan Kerbr. Co vše utkání ukázalo čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 11. července 2026
Fotbalisté Slavie v přípravném utkání na soustředění v Rakousku prohráli se Slovanem Bratislava 0:1. Souboj úřadujících mistrů svých zemí rozhodl už na konci čtvrté minuty Andraž Šporar. Pražané ani ve čtvrtém zápase letní přípravy nezvítězili, připsali si druhou porážku.
Slavia Praha - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Branka: 5. Šporar.
Sestava Slavie: Markovič - Halinský (12. Konečný), N'Guessan, Mbodji (46. Kolísek) - Isife, Diakité (70. Sanyang), Suleiman, Labík (70. Rajnoha) - Kačor (46. Jelínek), Šturm - Ouanda (79. Kohout). Trenér: Trpišovský.
Ani hvězdné renomé, kterým se pyšní kouč Slovanu Yaya Touré nezabránilo Zdeňku Houšteckému, asistentovi trenéra Slavie, aby se s bývalým africkým záložníkem vášnivě pohádal během přípravného zápasu. Proč celá situace vznikla a jak aktéři reagovali po utkání? Více čtěte ZDE >>>
Doba, kdy výkony omlouvá únava z kondičního soustředění, pomalu odchází, přesto ale asistent Milan Kerbr nepropadá skepsi. „Především v první půli jsem viděl dobrá řešení v útočné třetině,“ řekl Sportu a rozmluvil se o jednotlivých posilách či návratu reprezentantů. Více čtěte ZDE >>>
Sparta ve druhém přípravném duelu vyhrála 3:0 nad japonským týmem Gamba Osaka. Letenské poslal do Garang Kuol, druhou branku přidal Lukáš Haraslín a skóre uzavřel Ebrima Singhateh. Více čtěte ZDE >>>
Sparta Praha - Gamba Ósaka 3:0 (2:0)
Branky: 14. Kuol, 37. Haraslín, 65. Singhateh.
Sestava Sparty: Hegyi - Kadeřábek (46. Suchomel), Sörensen (62. Pech), Vitályos (46. Ševínský), Ryneš (46. Mercado) - Karabec (62. Moudrý), Mannsverk (62. Eneme), Hollý (46. Irving) - Kuol (62. Grimaldo), Haraslín (62. Alcócer) - Vojta (46. Singhateh). Trenér: Priske.
Jablonec nestačil na rakouský Liefering.
FK Jablonec - Liefering 1:3 (1:1)
Branky: 21. Ahl - 19. Matjašec, 86. Grudzinskas, 89. Chakuchichi.
Sestava Jablonce: Kukučka - Cedidla, Sobol, Souček (61. Pavlovič) - Ahl, Horák (79. Okeke), Sedláček (61. Lavrinčík), Suchan (70. Nebyla), Polidar (61. Nykrín) - Milla (79. Zorvan), Malenšek (70. Alégué). Trenér: Kozel.
Baník na závěr soustředění podlehl Legnici.
Baník Ostrava - Legnica 1:2 (0:0)
Branky: 55. Šancl - 60. z pen. a 66. Stanclík.
Mladá Boleslav zapsala výhru v přípravě.
FK Mladá Boleslav - Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 20. Kozel, 45. Klíma, 85. Teterja.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Vorel - Zachoval, Karafiát, Králik, Hybš - Macek, Zíka - John, Kozel, Šubert - Klíma.
II. poločas: Floder - Zachoval (61. Jinoch), Donát, Harušťák, Kolář - Macek, Langhamer - Teterja, Penner, Kolářík - Buryán. Trenér: Majer.
Šest branek padlo v duelu Slovácka.
FC Slovácko - Zalaegerszegi 3:3 (1:1)
Branky Slovácka: 41. Juroška, 74. Marinelli z pen., 84. Dolžnikov.
Sestava Slovácka: Urban - Král (71. Behiratche), Štěpánek (46. Slončík), Stojčevski (61. Šviderský) - Ndefe (46. Ndubuisi), Kostadinov (61. Trávník), Sosseh (46. Hruška), Blahút (61. Kosek) - Havlík (46. Marinelli), Juroška (46. Dolžnikov) - Horský (61. Puškáč). Trenér: Jelínek.
Bohemians ještě bez Václava Pilaře nestačili na polský Lech.
Bohemians Praha 1905 - Lech Poznaň 0:4 (0:2)
Branky: 83. a 90. Szymczak, 11. Kozubal, 35. Ishak.
Sestava Bohemians: Frühwald (46. Reichl) - Kareem, Lischka (70. Tichý), Kadlec, Havel (46. Vala) - Sakala (70. Banda), Smrž (77. Šurýn) - Matoušek (46. Zeman), Almási (70. Mikuda), Kovařík (46. Mirvald) - Krobot (46. Černý). Trenér: Veselý.
Baník remizoval s Wislou Plock.
Baník Ostrava - Wisla Plock 2:2 (0:1)
Branky: 60. Gning, 63. Owusu - 36. Hamulič, 77. Pomorski.
Druhé slávistické soustředění se blíží ke konci. Tým našel útočiště v krásném rezortu v Kollerschlagu, kde zažívá možná tu nejspecifičtější přípravu za poslední roky. Bez zkušených reprezentantů a matadorů, se spoustou mladíků, nových hráčů a cizinců. „Je to divné, když nevidíte ty známé obličeje,“ podotýká vedoucí mužstva Stanislav Vlček. Kádr v pátek odpoledne poprvé doplnil i mladý gólman Nazar Domčak. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
Artis Brno remizoval s rakouským Amstettenem.
Artis Brno - Amstetten 2:2 (2:1)
Branky: 21. Adediran, 37. Ndiaye - 32. Köchl, 90.+1 Vötter z pen.
Sestava Artisu: Stoppen - Harazim, Šimek, Plechatý, Preisler - Pospíšil, Petrák - Fomba, Adediran, Papalelé - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Pod alpským sluníčkem v rakouském Jenbachu odehrála Viktoria Plzeň předposlední přípravu. Proti švýcarskému Young Boys Bern, za který hrál velmi slušně i exslávista Dominik Pech (19), prohrávala už 0:3. Do zápasu se vrátila, byť nakonec prohrála divokým skóre 3:5. Branky Západočechů stříleli Stefan Pirgič, Tomáš Ladra a Matěj Vydra. Kdo si z nových tváří říká o prostor v ostré sezoně a jací hráči jsou naopak na hraně čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Young Boys Bern 3:5 (1:3)
Branky: 60.+4 Pirgič, 77. Ladra, 96. Vydra - 31. Wüthrich, 36. Monteiro, 40. Vinrginius, 113. Imeri, 118. Ubaka.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Boháč, Prebsl, Dweh, Spáčil - Pirgič, Valenta - Růžička, Ladra, Kabongo - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Krčík, Kubín, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra (90. Lawal), Toure - Vydra. Trenér: Hyský.
Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání na soustředění v Rakousku porazili dánský Nordsjaelland 3:0. Východočeši dali všechny tři góly v první půlhodině, trefili se Ondřej Mihálik, Daniel Horák a Adam Vlkanova.
Poprvé po návratu z MS v Americe za Hradec v přípravě nastoupil záložník Vladimír Darida. Hradec postupně ladí formu na 2. předkolo Evropské ligy, které ho čeká za dva týdny.
Sestava Hradce: Zadražil - Čihák, Petrášek (46. Uhrinčať), Čech - Wiesner (68. Ludvíček), Darida (68. Kubr), Trubač (46. Neto, 69. Zentrich), Horák - Vlkanova (58. Van Buren), Slončík (58. Umar) - Mihálik (68. Regža).
Zlín bere druhou výhru v letní přípravě, ve Spytihněvi porazil nováčka slovenské Niké ligy.
FC Zlín - Banská Bystrica 2:1 (1:1)
Branky: 11. Fojtů, 80. Appiah - 7. Ďuriš.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Pišoja, Křapka, Mukuba, Grygera - Gaži (80. Toure), Didiba (80. Hellebrand), Dorňák (72. Brázda), Štefan (63. Nombil), Fojtů (72. Appiah) - Poznar (63. Kanu). Trenér: Červenka.
Václav Pilař se dohodl na novém angažmá s Bohemians. Ofenzivní hráč už přiletěl do Polska, kde se Vršovičtí momentálně nacházejí na herní soustředění. Pilař působil v posledních třech letech v Hradci Králové, kde mu na konci června vypršel platný kontrakt.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Vynucená pauza se u Patrika Vydry nečekaně protáhne. Sparta informovala, že třiadvacetiletý hráč podstoupil chirurgický zákrok. „Proces hojení zlomeniny kotníku se v posledních týdnech zkomplikoval, a proto bylo nutné přistoupit k menší operaci,“ napsali Letenští na webových stránkách. Vydra se zranil v březnovém derby proti Slavii (1:3) a od té doby chyběl.