Přípravy na ligu ONLINE: Dukla ladí přestup útočníka ze Sparty, už s druholigistou trénuje
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 7. července 2026
Český útočník Tomáš Schánělec obdržel od pražské Sparty svolení k zahájení přípravy s Duklou. Kluby momentálně jednají o formě jeho působení na Julisce, útočník se připojil na soustředění druholigové Dukly v jihočeském Písku.
Zprávy ze dne 6. července 2026
Sparta zveřejnila kádr, se kterým míří na soustředění do německého Grassau. V mužstvu Briana Priskeho jsou nové posily i někteří mladíci z rezervy. Neodcestovali naopak Veljko Birmančević, Elias Cobbaut, Imanol García a Indrit Tuci, kteří si mohou hledat nové angažmá. V kádru chybí také Kaan Kairinen, Albion Rrahmani a Ondřej Kukučka, o jejich dalších působeních klub momentálně jedná.
Zprávy ze dne 5. července 2026
Fotbalisté pražské Slavie v přípravném utkání v Rakousku remizovali s nováčkem nejvyšší polské ligy Wieczystou Krakov 2:2. Za „sešívané“ se při svém debutu trefili Danijel Šturm a Adonija Ouanda, navzájem si také na branky do prázdné brány přihráli. Zápas by rozdělený na čtyři třicetiminutové části, delší pauza proběhla v polovině po 60 minutách. Více čtěte ZDE>>>
Pardubice remizovaly na soustředění v Rakousku s Rapidem Vídeň 2:2. Do vedení poslala Východočechy letní posila Václav Drchal, druhý gól přidal Abdullahi Tanko.
Po mistrovství světa měl mít ještě volno, ale poté, co si teplický asistent trenéra Ondřej Prášil zlomil lýtkovou kost a podrobil se operaci, za něj musel Jan Rezek narychlo zaskočit během přípravného duelu Teplic s Příbramí (0:0). „Jsem zvědavý, kdo se zraní příště,“ usmál se. Více čtěte ZDE>>>
Po konci minulé sezony se v zákulisí objevily spekulace, jestli Sparta znovu nezmění kapitána. Tím je od loňského léta slovenský křídelník Lukáš Haraslín. „Byly nějaké šumy od vás novinářů, ale co jsem se bavil s trenérem nebo vedením, tak si myslím, že na takové téma nedošlo. Ví, jaký jsem. A nezměnil jsem se ani jako kapitán. Snažím se mužstvo držet vždycky pohromadě. Možná od vás novinářů jde zbytečný tlak, že se snažíte vytvořit senzaci nebo si rýpnout nejen do mě, ale do celého klubu. A myslím, že je to zbytečné,“ reagoval 30letý hráč na přímý dotaz redaktora iSportu po sobotní přípravě proti Opavě (4:1).
Zprávy ze dne 4. července 2026
Do prvního přípravného zápasu fotbalové Sparty dostal dvaadvacet hráčů. „Zaprvé jsem rád, že se nikdo nezranil,“ poznamenal trenér Brian Priske po výhře 4:1 nad druholigovou Opavou. Před fanoušky ve strahovském centru se ukázali tři nováčci Krisztián Hegyi, Ebrima Singhateh a Victor Vitályos. Přesto největší pozornost přitáhl navrátilec z hostování Michal Ševčík. Dal dva góly po střelách za hranou velkého vápna. „Ukázal, že má dobrou levačku. A já o ni vím,“ prohodil kouč. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Sparta v prvním utkání letní přípravy porazila druholigovou Opavu 4:1. Dvěma góly zazářil navrátilec z hostování Michal Ševčík. Více čtěte ZDE >>>
Mladá Boleslav v přípravě porazila Žižkov 3:0.
Spousta šancí díky ostrému presinku, ale taky spousta laxního řešení. Hradec Králové se na výhru (2:1) nad třetiligovou Spartou B, za kterou ještě nenastoupil ani Filip Panák, ani Jakub Pešek, zbytečně nadřel. „Musíme se posunout na jiný level,“ řekl upřímně kouč David Horejš v Hořicích, kam na přípravný duel dorazila tisícovka diváků. Vladimír Darida, stejně jako vyhlédnuté posily, zatím chyběl. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Teplic v přípravě jen remizovali s Příbramí.
Plzeň zamířila na tradiční herní kemp do rakouského Westendorfu.
- odjelo 25 hráčů včetně čtyř brankářů, v Rakousku se k týmu postupně připojí reprezentanti (Wiegele, Doski, Červ, Memič, Sojka, Višinský, Adu)
- k dispozici jsou čtyři posily - Prebsl, Boháč, Pirgič, Faal
- v kádru se neudrželi Novák (akademie), Nghabo (na zkoušce z Příbrami), chybí i Bello a gólman Šilhavý, kteří řeší působení v jiných klubech
- z mladíků v týmu zůstávají gólman Hacaperka, obránci Kubín a Búchner, záložníci Chalupa a Růžička, po zranění se zapojuje další brankář Baier
- doma zůstávají v rekonvalescenci obránci Jemelka a Paluska
- v plánu jsou tři přípravné zápasy:
Úterý 7. 7. FC Kodaň (18:00, Wörgl)
Pátek 10. 7. Young Boys Bern (15:30, Jenbach)
Úterý 14. 7. Polissya Zhytomyr (15:30, Jenbach)
iSport bude soustředění monitorovat přímo na místě od druhého utkání.
Bohemians v přípravném utkání porazili druholigové Táborsko 4:2.
Liberec v přípravě remizoval 2:2 s Duklou.
Hradec Králové v přípravě porazil B-tým Sparty 2:1.
Sparta dnes hraje první přípravné utkání proti Opavě (13:00). V základní sestavě figurují nové posily Ebrima Singhateh a Viktor Vitályos nebo navrátilec z hostování Adam Karabec. K dispozici není Kaan Kairinen, který individuálně běhá délky hřiště a sám si stopuje čas. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Sparťan a slávista jsou zase po pár týdnech spolu. Lukáš Penxa (20) po sestupu Dukly doplnil Erika Hunala na soupisce nováčka Chance Ligy. „Bylo to trošku překvapení. Najednou jsme se oba dozvěděli, že máme nabídku od Zbrojovky,“ pousmál se talentovaný krajní bek v rozhovoru pro iSport na soustředění v Rakousku. Trenér Martin Svědík ho zatím nejvíce využívá na pozici pravého obránce. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Dočkal se. Povede v nejvyšší soutěži tým, který nemá poloprázdnou pokladnu a hodlá se mezi elitou stabilizovat. Jenže… Artis má po administrativním postupu málo času na to, aby postavil konkurenceschopný kádr pro Chance Ligu. Co na to trenér Roman Nádvorník? „Čekají nás těžké dny,“ uvědomuje si kouč druhého brněnského nováčka. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Když se MartinPospíšil (35) v pátek po poledni dozvěděl, že ho od podzimní sezony čekají s brněnským Artisem zápasy s tuzemskou fotbalovou špičkou v Chance Lize, propadl euforii. „Splnil jsem si svůj velký osobní cíl, se kterým jsem sem přicházel,“ přiznal kapitán mužstva, které mezi elitou po odmítnutí Táborska nakonec nahradí Karvinou. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. července 2026
„Bylo to pro mě překvapení, to se přiznám. Na rovinu však můžu říct, že mě nikdo nekontaktoval. Takže jsou to jen spekulace. Mám tady stejně smlouvu. Vím, že i kdyby nabídka přišla, musí to řešit klub,“ říká o možnosti kouč Jablonce Luboš Kozel o možnosti trénovat reprezentaci. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>