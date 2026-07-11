Přípravy na ligu ONLINE: Hradec i s Daridou porazil třetí tým dánské ligy, Baník remizoval
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Baník remizoval s Wislou Plock.
Baník Ostrava - Wisla Plock 2:2 (0:1)
Branky: 60. Gning, 63. Owusu - 36. Hamulič, 77. Pomorski.
Druhé slávistické soustředění se blíží ke konci. Tým našel útočiště v krásném rezortu v Kollerschlagu, kde zažívá možná tu nejspecifičtější přípravu za poslední roky. Bez zkušených reprezentantů a matadorů, se spoustou mladíků, nových hráčů a cizinců. „Je to divné, když nevidíte ty známé obličeje,“ podotýká vedoucí mužstva Stanislav Vlček. Kádr v pátek odpoledne poprvé doplnil i mladý gólman Nazar Domčak. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. července 2026
Artis Brno remizoval s rakouským Amstettenem.
Artis Brno - Amstetten 2:2 (2:1)
Branky: 21. Adediran, 37. Ndiaye - 32. Köchl, 90.+1 Vötter z pen.
Sestava Artisu: Stoppen - Harazim, Šimek, Plechatý, Preisler - Pospíšil, Petrák - Fomba, Adediran, Papalelé - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Pod alpským sluníčkem v rakouském Jenbachu odehrála Viktoria Plzeň předposlední přípravu. Proti švýcarskému Young Boys Bern, za který hrál velmi slušně i exslávista Dominik Pech (19), prohrávala už 0:3. Do zápasu se vrátila, byť nakonec prohrála divokým skóre 3:5. Branky Západočechů stříleli Stefan Pirgič, Tomáš Ladra a Matěj Vydra. Kdo si z nových tváří říká o prostor v ostré sezoně a jací hráči jsou naopak na hraně čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Young Boys Bern 3:5 (1:3)
Branky: 60.+4 Pirgič, 77. Ladra, 96. Vydra - 31. Wüthrich, 36. Monteiro, 40. Vinrginius, 113. Imeri, 118. Ubaka.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Boháč, Prebsl, Dweh, Spáčil - Pirgič, Valenta - Růžička, Ladra, Kabongo - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Krčík, Kubín, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra (90. Lawal), Toure - Vydra. Trenér: Hyský.
Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání na soustředění v Rakousku porazili dánský Nordsjaelland 3:0. Východočeši dali všechny tři góly v první půlhodině, trefili se Ondřej Mihálik, Daniel Horák a Adam Vlkanova.
Poprvé po návratu z MS v Americe za Hradec v přípravě nastoupil záložník Vladimír Darida. Hradec postupně ladí formu na 2. předkolo Evropské ligy, které ho čeká za dva týdny.
Sestava Hradce: Zadražil - Čihák, Petrášek (46. Uhrinčať), Čech - Wiesner (68. Ludvíček), Darida (68. Kubr), Trubač (46. Neto, 69. Zentrich), Horák - Vlkanova (58. Van Buren), Slončík (58. Umar) - Mihálik (68. Regža).
Zlín bere druhou výhru v letní přípravě, ve Spytihněvi porazil nováčka slovenské Niké ligy.
FC Zlín - Banská Bystrica 2:1 (1:1)
Branky: 11. Fojtů, 80. Appiah - 7. Ďuriš.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Pišoja, Křapka, Mukuba, Grygera - Gaži (80. Toure), Didiba (80. Hellebrand), Dorňák (72. Brázda), Štefan (63. Nombil), Fojtů (72. Appiah) - Poznar (63. Kanu). Trenér: Červenka.
Václav Pilař se dohodl na novém angažmá s Bohemians. Ofenzivní hráč už přiletěl do Polska, kde se Vršovičtí momentálně nacházejí na herní soustředění. Pilař působil v posledních třech letech v Hradci Králové, kde mu na konci června vypršel platný kontrakt.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Vynucená pauza se u Patrika Vydry nečekaně protáhne. Sparta informovala, že třiadvacetiletý hráč podstoupil chirurgický zákrok. „Proces hojení zlomeniny kotníku se v posledních týdnech zkomplikoval, a proto bylo nutné přistoupit k menší operaci,“ napsali Letenští na webových stránkách. Vydra se zranil v březnovém derby proti Slavii (1:3) a od té doby chyběl.
Liberec si poradil s Rapidem Bukurešť.
Slovan Liberec - Rapid Bukurešť 2:1 (2:0)
Branky: 8. L. Mašek, 37. Faye - 56. vlastní Bužek.
Sestava Liberce: Koubek - Koželuh, Hůlka, Mikula, Hodouš - Bužek, Faye, Dulay, Kušej, Soliu - L. Mašek.
Sestava Liberce od 60. minuty: Kúdelčík - Juliš, Rýzek, Bořil, Kayondo - Masopust, Sychra, Lexa, Špatenka - Rus, Edeh. Trenér: Fodrek.
Fotbalisté Pardubic v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Cracovii Krakov 0:2. Během přípravného kempu v Mostviertelu ani jednou nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku.
Východočeši na soustředění třikrát remizovali s Odrou Opolí, Žilinou a Rapidem Vídeň. Před odjezdem si zastříleli a v Holicích v rámci oslav 120 let od založení tamního klubu zvítězili nad soupeřem z krajského přeboru drtivě 17:0.
FK Pardubice - Cracovia Krakov 0:2 (0:2)
Branky: 10. Hasič, 25. Klich.
Sestava Pardubic: Šerák - Trédl (84. Bammens), Sljubyk (46. Traoré), Hamza (46. S. Šimek) - Solil (46. Icha), Hlavatý (68. Míšek), Saarma (46. Mahuta), Boledovič (46. Godwin) - Botos (46. Zima), Tanko (76. Smékal) - Samuel (46. Drchal). Trenér: Trousil.
Zbrojovka? Slavia? Artis? Zahraničí? Kdepak, Lukáš Vorlický (24) by měl odehrát příští sezonu ve Slovácku! „Řešíme to,“ uvedl opatrně Michal Kadlec, nový sportovní manažer klubu, který se v červnu zachránil v baráži. Na soustředění do Slovinska se kreativní záložník s týmem nevydal, ovšem pokud všechny tři strany sladí ekonomické parametry transferu, stane se záhy členem kádru Jana Jelínka. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. července 2026
Jablonec v Rakousku remizoval s kyperským Pafosem.
FK Jablonec - Pafos 0:0
Sestava Jablonce: Mihelak - Cedidla (46. Pavlovič), Tekijaški (60. Sobol), Sláma (60. Polidar) - Čanturišvili (46. Novák), Okeke (60. Souček), Nebyla (46. Sedláček), Malenšek (60. Chramosta) - Alégué (46. Ahl), Zorvan (60. Suchan) - Jawo (60. Milla). Trenér: Kozel.
Nováček Chance Ligy v přípravě poprvé padl.
Hartberg - Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)
Branky: 23. Hoffmann, 75. Komposch.
Sestava Brna:
I. poločas: Hrdina - Penxa, Hunal, Vedral, Zmrhal (46. Kaká) - Čavoš, Janetzký (46. Ševčík) - Vachoušek, Rymarenko (46. Žitný), Granečný - Vašulín (46. Ezeh).
II. poločas: Hrdina (91. Sváček) - Klíma, Markovič, Kaká, Mareš - Saal, Ševčík (91. Langer) - Kanakimana, Žitný (91. Gjorgievski), Ezeh (106. Selnar) - Velich. Trenér: Svědík.
Slovácko porazilo ve Slovinsku Zorju Luhansk 2:1.
1. FC Slovácko - Zorja Luhansk 2:1 (1:0)
Branky: 15. Puškáč, 48. Horský - 82. Janjič.
Sestava Slovácka: Urban (46. Halouska) - Štěpánek (61. Slončík), Slončík (46. Král), Stojčevski (61. Juroška) - Ndefe (61. Ndubuisi), Šviderský (46. Kostadinov), Trávník (61. Sosseh), Blahút (46. Kosek) - Havlík (61. Barát), Puškáč (46. Horský), Dolžnikov (46. Marinelli). Trenér: Jelínek.
Teplice porazily druholigové Táborsko.
FK Teplice - Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 20. Čermák, 24. Riznič, 54. Fortelný.
Sestava Teplic: Němeček (46. Ludha) - Švanda (57. Jakubko), Takács (46. Kodeš), Večerka (57. Taraduda), Riznič (46. Vientiess) - L. Mareček (46. Harušťák) - Radosta (46. Hopi), Fortelný (57. Bílek), Čermák (57. Kozák), Krejčí (46. Auta) - Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Zlín nestačil na izraelský Hapoel Tel Aviv.
FC Zlín - Hapoel Tel Aviv 1:2 (1:1)
Branky: 32. Šmiga - 34. Turiel, 63. Boateng.
Sestava Zlína: Dostál - Kopečný, Černín, Kukučka, Pišoja - Appiah, Nombil, Hellebrand, Ulbrich, Bartošák - Šmiga. Trenér: Červenka.
Baník si připsal výhru.
Baník Ostrava - Zaglebie Lubin 2:0 (0:0)
Branky: 52. Chaluš, 64. Buchta.
Sestava Ostravy: Budinský (70. Hrubý) - Frydrych (46. Frýdl), Chaluš (70. Nogha), Míček (70. Pojezný) - Kmeť (46. Bewene), Buchta (70. Musák), Boula, Šancl (70. Planka), Sinjavskij (70. Holzer) - Jurečka (70. Gning), Škrkoň (46. Pira). Trenér: Skuhravý.
Zprávy ze dne 7. července 2026
Viktoria Plzeň v rámci soustředění v rakouském Westendorfu remizovala ve Wörglu s FC Kodaň 1:1. O jediný gól Západočechů se postaral v 8. minutě Cheick Souaré. V pátek se Plzeň utká v Jenbachu s Young Boys Bern.
Český útočník Tomáš Schánělec obdržel od pražské Sparty svolení k zahájení přípravy s Duklou. Kluby momentálně jednají o formě jeho působení na Julisce, útočník se připojil na soustředění druholigové Dukly v jihočeském Písku.