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Přípravy na ligu ONLINE: Jablonec v generálce porazil Charkov, vyhrál i Zlín a Mladá Boleslav

Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonu
Fotbalisté Jablonce se chystají na novou sezonuZdroj: ČTK
Plzeň představila novou venkovní sadu dresů
Alexandr Sojka a Lukáš Červ v akci během zápasu
Sigma Olomouc v přípravě porazila Shabab Al Ahli 2:0
Choreo Tribuny Sever v derby
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Chance Liga
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Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července.  Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
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AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 15. července 2026

Mladá Boleslav
15. července 2026 · 19:40

Mladá Boleslav přestřílela Chotěbuz. 

 

FK Mladá Boleslav - Chotěbuz 4:2 (1:1)

Branky: 38. Langhamer, 51. Buryán, 65. John, 83. Zíka - 45. Butler, 67. Engelhardt.

 

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Vorel - Matoušek (46. Zachoval), Králik (76. Jinoch), Karafiát (62. Harušťák), Hybš (62. Kolář) - Macek (46. Zíka), Kozel (46. Donát) - Teterja (46. John), Langhamer (46. Penner), Kolářík (46. Šubert) - Klíma (46. Buryán).

II. poločas: Vorel - Zachoval, Králik (76. Jinoch), Karafiát (62. Harušťák), Hybš (62. Kolář) - Zíka, Donát - John, Penner, Šubert - Buryán. Trenér: Majer.

FC Zlín
15. července 2026 · 19:05

Fotbalisté Zlína porazili Polonii Varšavu. 

 

FC Zlín - Polonia Varšava 2:0 (1:0)

Branky: 15. Ulbrich, 85. Toure.

 

Sestava Zlína: Knobloch (46. Bachůrek) - Kopečný (46. Bartošák), Mukuba, Černín (46. Kukučka), Grygera - Dorňák (72. Šmiga), Hellebrand (46. Appiah), Ulbrich (46. Cupák), Didiba (46. Nombil), Fojtů (72. Poznar) - Kanu (60. Toure). Trenér: Červenka.

FK Jablonec
15. července 2026 · 19:02

Jablonec si v posledním přípravném zápase poradil s Charkovem. 

 

FK Jablonec - Metalist Charkov 1:0 (0:0)

Branka: 56. Chramosta.

 

Sestava Jablonce: Hanuš (46. Mihelak) - Cedidla, Tekijaški (46. Novák, 63. Souček), Sobol - Ahl (89. Nykrín), Nebyla (63. Horák), Sedláček (46. Okeke), Suchan (46. Zorvan), Sláma (46. Čanturišvili) - Malenšek (46. Chramosta), Jawo (63. Milla). Trenér: Kozel.

SK Slavia Praha
15. července 2026 · 15:09

Jak s předstihem avizoval web iSport, odchovanec Tomáš Jelínek nezůstane v kádru Slavie. Dvacetiletý záložník se připojil do přípravy s Pardubicemi, kde strávil jarní část minulé sezony. Velký zájem měl i Hradec Králové. Stejně jako v případě Mikuláše Konečného ale Votroci na Jelínka nakonec nedosáhnou.
VÍCE ZDE>>>

Tomáš Jelínek v dresu Slavie
Tomáš Jelínek v dresu Slavie
Viktoria Plzeň
15. července 2026 · 10:49

Plzeň představila novou venkovní sadu. Její design je postaven na schopnostech, tvrdé práci i umu všech Plzeňáků.

SK Slavia Praha
15. července 2026 · 05:00

Je zcela očividné, že kádr Slavie je přeplněn k prasknutí. Jindřich Trpišovský sám přiznal, že do ideálního stavu 21 hráčů a 3 gólmanů se nevejde, přesto první část selekce hráčů, kteří klub dočasně nebo dlouhodobě opustí, už začíná. Do Německa na souboj s Lyonem už chce realizační tým vyjet s jasnější kostrou, než kterou měl k dispozici dosud. Kteří účastníci letního soustředění se podle indicií, které Sport v Rakousku nasbíral, blíží odchodu z kádru „sešívaných“? Šlo i o jedno z témat bonusové části pondělního pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE >>>

Zprávy ze dne 14. července 2026

Bohemians Praha 1905
14. července 2026 · 20:40

Stoupnout si před kameru a zamaskovat situaci diplomatickým nic neříkajícím vyjádřením? To evidentně není nic pro StanislavaHejkala. Asistent trenéra Bohemians po další prohře v přípravném zápase (0:2 s Wislou Plock) před klubovou kamerou upřímně přiznal: „Zápas nám nic nepřinesl. Odjeli jsme na soustředění v nízkém počtu hráčů a dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme,“ popsal. Starosti mu dělá nedostatek posil i zranění. Více čtěte ZDE>>>

Fotbalisté Bohemians v přípravě na novou sezonu
Fotbalisté Bohemians v přípravě na novou sezonu
AC Sparta Praha
14. července 2026 · 20:23

Nové zdravotní potíže v kádru Sparty? Která z nových posil dělá před trenéry dobrý dojem a nakoukne do áčka další nadějný mladík jako Hugo Sochůrek? Rakouské soustředění je v plném proudu a Letenští pilují detaily na dvojici přípravných zápasů - ve čtvrtek s Bialystokem a v pátek proti Nordsjaelandu. VÍCE ZDE>>>

Garang Kuol a Matyáš Vojta
Garang Kuol a Matyáš Vojta
Viktoria Plzeň
14. července 2026 · 18:59

„Za ty roky, co píšu o Plzni, klub snad nikdy takhle jasně nedeklaroval, že chce získat ligový titul,“ říká ve speciálu Ligy naruby přímo z rakouského soustředění západočeského klubu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš. Martin Hyský ale musí zpevnit defenzivu – vždyť Viktoria před pár dny inkasovala pět gólů od Young Boys Bern… „Tým je vzadu pořád křehký,“ míní Bartoš. Je před mladým útočníkem Christophem Kabongem konečně průlomová sezona? Je kádr v podstatě uzavřen, jak potvrdil sportovní ředitel Martin Vozábal? A jak je na tom talentovaný Jiří Panoš?

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Hyský vyhlásil útok na titul, Plzeň je ale stále křehká vzadu. Přichází čas Kabonga? • v=2&#38;isportTV
Viktoria Plzeň
14. července 2026 · 18:50

Fotbalisté Plzně zakončili předsezonní přípravu v Rakousku vítězstvím 2:0 nad Žytomyrem. Plzeň poslal do vedení v 28. minutě hlavou Souaré, pojistku přidal v závěru Kabongo. Viktoria v přípravě vyhrála po třech duelech a poprvé udržela čisté konto. 

 

Co předvedly posily Filip Prebsl a Stefan Pirgič? Jak se dařilo reprezentantům po prodlouženém volnu po MS? A jak byl Martin Hyský spokojený s defenzivní hrou Viktorie? VÍCE ZDE>>>

 

 

Viktoria Plzeň - Žytomyr 2:0 (1:0)

Branky: 28. Souaré, 79. Kabongo.

 

Sestava Plzně: Ťapaj - Dweh, Prebsl (66. Panoš), Krčík, Doski (46. Spáčil) - Pirgič (46. Kabongo), Hrošovský (66. Valenta) - Souaré (66. Boháč), Ladra (46. Červ), Višinský (46. Sojka) - Vydra (46. Lawal). Trenér: Hyský.

Filip Prebsl odehrává míč
Filip Prebsl odehrává míč
Viktoria Plzeň
14. července 2026 · 15:07
Bohemians Praha 1905
14. července 2026 · 13:31

Klokani nestačili na Wislu Plock.

 

Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 0:2 (0:1)

Branky: 38. Jiménez, 57. Radwaňski.

 

Sestava Bohemians: Frühwald (46. Reichl) - Kareem (27. Smrž), Lischka (46. Heidenreich, 73. Tichý), Havel (46. Kadlec) - Banda, Černý, Sakala (61. Šurýn), Mirvald - Matoušek (46. Vala), Almási (46. Mikuda), Pilař (46. Kovařík). Trenér: Veselý.

Zprávy ze dne 13. července 2026

Sigma Olomouc
13. července 2026 · 20:22

Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahlí Dubaj 2:0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezony, z toho potřetí zvítězili.

Hradec Králové
13. července 2026 · 19:10

Hradec Králové, účastník předkol evropských pohárů, na soustředění v Rakousku remizoval s Wolfsbergem 1:1.

FK Teplice
13. července 2026 · 18:36

Teplice zdolaly v přípravném utkání Wacker Innsbruck 3:0. Jde o třetí výhru týmu ze čtyř dosavadních zápasů.

Sigma Olomouc
13. července 2026 · 16:31

Jako vážně?! Podle ugandského novináře Geoffreyeho Mugabiha se chce útočník Olomouce John Paul Dembe (21) vrátit do tamní ligy, konkrétně do populárního celku KCCA FC. Prý o tom jedná během své dovolené v Africe a zároveň řeší víza, potřebné k návratu do Česka. „Akorát jsme o tom četli, stejně jako vy,“ reagoval překvapeně trenér a sportovní manažer Pavel Hapal pro web iSport. „Paul je tichý kluk, ale nevíme, o tom, že by byl u nás nespokojený. Navíc tady má platnou smlouvu,“ dodal. Více čtěte ZDE >>>

Viktoria Plzeň
13. července 2026 · 14:07

Po volné sobotě a jednom nedělním tréninku jde plzeňská příprava ve Westendorfu do úplného finiše. V pondělí trenéři naplánovali dvě jednotky. Dopoledne to byl na krásně střiženém trávníku pořádný cvrkot. Deník Sport zblízka sledoval, jak vypadá práce Martina Hyského a jeho štábu. „Chceme hrát odvážně, aktivně a předvádět fotbal, který baví,“ zmínil během nedělního velkého rozhovoru s novináři v Rakousku. Více čtěte ZDE>>>

Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
SK Slavia Praha
13. července 2026 · 10:52

Společně s bývalým spoluhráčem Emannuelem Ayaosim se PavelKačor zjevil na oslavách titulu v Edenu. Sundal kapucu a efektně se odhalil fanouškům jako nová posila. Byl to poctivě vydřený moment. Přitom zbývalo jen málo a ofenzivně laděný mladík by zrovna v tuhle chvíli nebyl na soustředění se Slavií ale někde ve druhé lize. „Trenér na mě v přípravě řval, že mě vystřídá po čtvrt hodině. Druhý den jsem bylo jako vyměněný,“ vzpomíná pro deník Sport a web iSport na přelomovou zimu v Karviné. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Pavel Kačor na tréninku Slavie
Pavel Kačor na tréninku Slavie
Viktoria Plzeň
13. července 2026 · 09:39

V alpském Westendorfu, tradiční destinaci pro letní herní kemp Plzně, usedl k poobědové kávě a přes půl hodiny vyprávěl. Martin Hyský (50) ve velkém rozhovoru upřímně popisuje, jakou cestou chce dojít k úspěchu ve Viktorii. Neschovává se za alibistická, opatrná vyjádření. Ve druhé sezoně na západě Čech je ambice jasná – pokusit se předstihnout Spartu i Slavii. „Osobní cíl je dovést Viktorku k titulu,“ říká západočeský kouč s velkou energií v hlase. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Viktoria Plzeň
13. července 2026 · 06:49

Celkem pět nových tváří bojuje během letní přípravy o pozici v Plzni. Čtyři posily plus navrátilec Christophe Kabongo mají zkvalitnit ambiciózní mužstvo, se kterým by trenér Martin Hyský v nové sezoně rád tlačil na Slavii se Spartou a pokusil se bojovat o titul. Kdo na sebe upozorňuje směrem k základní sestavě do ostrých zápasů? A kdo ještě musí přidat a zvyknout si na prostředí v západočeském klubu? Server iSport se zaměřil na výkony nových hráčů během přípravy, více čtěte ZDE >>>

Jak si vedou posily Plzně?
Jak si vedou posily Plzně?

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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