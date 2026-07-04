Přípravy na ligu ONLINE: Kairinen chybí v sestavě Sparty pro utkání proti Opavě
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 4. července 2026
Sparta dnes hraje první přípravné utkání proti Opavě (13:00). V základní sestavě figurují nové posily Ebrima Singhateh a Viktor Vitályos nebo navrátilec z hostování Adam Karabec. K dispozici není Kaan Kairinen, který individuálně běhá délky hřiště a sám si stopuje čas. ONLINE přenos sledujte ZDE >>>
Sparťan a slávista jsou zase po pár týdnech spolu. Lukáš Penxa (20) po sestupu Dukly doplnil Erika Hunala na soupisce nováčka Chance Ligy. „Bylo to trošku překvapení. Najednou jsme se oba dozvěděli, že máme nabídku od Zbrojovky,“ pousmál se talentovaný krajní bek v rozhovoru pro iSport na soustředění v Rakousku. Trenér Martin Svědík ho zatím nejvíce využívá na pozici pravého obránce. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Dočkal se. Povede v nejvyšší soutěži tým, který nemá poloprázdnou pokladnu a hodlá se mezi elitou stabilizovat. Jenže… Artis má po administrativním postupu málo času na to, aby postavil konkurenceschopný kádr pro Chance Ligu. Co na to trenér Roman Nádvorník? „Čekají nás těžké dny,“ uvědomuje si kouč druhého brněnského nováčka. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Když se MartinPospíšil (35) v pátek po poledni dozvěděl, že ho od podzimní sezony čekají s brněnským Artisem zápasy s tuzemskou fotbalovou špičkou v Chance Lize, propadl euforii. „Splnil jsem si svůj velký osobní cíl, se kterým jsem sem přicházel,“ přiznal kapitán mužstva, které mezi elitou po odmítnutí Táborska nakonec nahradí Karvinou. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. července 2026
„Bylo to pro mě překvapení, to se přiznám. Na rovinu však můžu říct, že mě nikdo nekontaktoval. Takže jsou to jen spekulace. Mám tady stejně smlouvu. Vím, že i kdyby nabídka přišla, musí to řešit klub,“ říká o možnosti kouč Jablonce Luboš Kozel o možnosti trénovat reprezentaci. Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Jablonce ve třetím přípravném utkání poprvé nezvítězili. Účastník druhého předkola Konferenční ligy remizoval s druholigovým Ústím nad Labem 1:1.
Slavia zveřejnila kádr, který odcestoval do Rakouska na herní soustředění. Zatím v něm chybí reprezentanti, kteří se zúčastnili mistrovství světa. Ti by se měli připojit k týmu až po něm. Na jednatřicetičlenném seznamu nechybí posily Ange N'guessan, Toumani Diakité, Wiktor Nowak, Oskar Kubiak nebo Danijel Šturm.
Slávisté budou v Rakousku do 13. července a utkají se s Wieczystou Krakow, Slovanem Bratislava a Ružomberokem.
Jablonec místo Karviné v evropských pohárech – a po odmítnutí Táborska se do české nejvyšší soutěže přece jen přihlásil brněnský Artis. „Dukla do toho už nebude chtít zasahovat sportovně, ale bude se domáhat náhrady škody,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Ondřej Škvor. Jak je Jablonec připraven na Evropu a jak Artis na ligu. „Chtělo by to dvě kvalitní posily do každé řady – a hodně rychle,“ míní Michal Kvasnica. Pošle do Brna hráče na okraji kádru Liberec? A bude Artis největším adeptem na sestup? Pusťte si speciál Ligy naruby.
Nejvyšší soutěž je už zase kompletní! Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) a v příští sezoně bude hrát Chance Ligu, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy.
Zlínští fotbalisté porazili v přípravném utkání domácí Trenčín 3:1. Svěřenci trenéra Bronislava Červenky se v přípravě dočkali prvního vítězství, potřebovali na něj čtyři zápasy. Dnes bude hrát také Jablonec, který se od 17:00 utká s druholigovým Ústím nad Labem.
Trenčín - Zlín 1:3 (0:1)
Branky: 84. Mikulaj - 16. Černín, 70. Dorňák, 77. Křapka.
Gambijský fotbalista Gibril Sosseh se zapojil do přípravy Slovácka. Devatenáctiletý záložník dostal svolení od pražské Slavie. Forma jeho působení v Uherském Hradišti je v jednání. Pražané přivedli Sosseha letos v lednu ze švédského Kalmaru. Jarní část uplynulé sezony strávil na hostování v jiném vršovickém týmu Bohemians 1905, za něž si připsal osm ligových startů. Nyní bude působit ve Slovácku, které se v minulém ročníku zachránilo v baráži.
Bez záložníků Matúše Rusnáka či Christiana Frýdka vyrazili na soustředění do polské Opalenice fotbalisté Baníku. V týmu naopak neschází poslední posila Matúš Kmeť. Trenér Roman Skuhravý do výběru zařadil 24 hráčů a tři brankáře. Mezi jeho vyvolené se nevešli jak Rusnák s Frýdkem, kteří mají svolení hledat si jiný klub, tak kolumbijský stoper Pablo Ortiz, který dostal z vážných rodinných důvodů několik dnů volno. V Ostravě zůstali zranění a nedoléčení Samuel Grygar a David Látal, brankář Matouš Babka se prozatím posunul do druholigového béčka.
Sparta představila nový dres pro sezonu 2026/27. Dominantní barvou zůstává tradiční rudá a sparťanské „S" na přední straně. Letošní novinkou je nový font pro potisk jmen a čísel, který odhaluje klubové detaily a v každé číslici je ukryté sparťanské logo. Domácí dresy doplňují bílé šortky s černými detaily. Klub pro fanoušky spustil předprodej.
Zprávy ze dne 2. července 2026
Po odmítnutí Táborska je nyní na řadě Artis Brno. „Vývoj situace, kdy s možností startu v příštím ročníku Chance ligy přišla nyní řada na SK Artis Brno, přijímáme velmi zodpovědně a s respektem. Musíme u této výzvy akcentovat více proměnných, zvážit všechna pro a proti. Upřímně jsme v tomto týdnu už počítali s tím, že tahle varianta existuje spíše jen v teoretické rovině. Nabídky si vážíme. Nyní přijímáme lhůtu do páteční (3.7.) 16. hodiny na rozmyšlenou pro naše definitivní rozhodnutí, které samozřejmě nejprve oznámíme vedení soutěže a LFA. Následně vydáme i mediální prohlášení," uvedl klub v prohlášení na webu. Více čtěte ZDE>>>
Hokejista David Pastrňák na akci Golf Hockey Challenge v resortu Panorama v Kácově okomentoval také vyhlídky fotbalistů Baníku před další sezonou i vystoupení české reprezentace na MS ve fotbale. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na doplnění nadcházejícího ročníku Chance ligy. „Přestože je nabídka účasti v 1. lize pro každý ambiciózní klub mimořádnou příležitostí a snem každého fotbalisty, jako vedení Táborska jsme dospěli k závěru, že za současných podmínek by její přijetí nebylo odpovědným krokem vůči klubu, jeho fanouškům, městu Tábor, partnerům ani celému regionu,“ říká v prohlášení klubový vlastník Petr Kolář. Rozhovor s majitelem klubu čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. července 2026
Z prohry s fotbalisty Vlašimí (1:2) v přípravě si trenéři Slavie příliš nedělali. „Ti jsou zavaření, co?“ usmál se na novináře kouč Jindřich Trpišovský a pokývl na hráče odcházející ze hřiště. K mediálním povinnostem ale tentokrát pustil svého kolegu Zdeňka Houšteckého. Ten mimo jiné reagoval na slova Jana Bořila a Vasila Kušeje po přesunu do Liberce a popsal, jak se Slavia připravuje bez reprezentantů. „Vlastně stavíme dva týmy,“ přiznal asistent trenéra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Olomouc hrála bez branek se slovenskou Skalicí.
Plzeň remizovala v Dobřanech s Trnavou 1:1, jediný gól Viktorie vstřelil Jiří Panoš.
Slavia ve druhém přípravném zápase nestačila na Vlašim, podlehla jí 1:2. Už o poločase zápasu, během kterého fanoušci „sešívaných“ protestovali proti Jaroslavu Tvrdíkovi, vedli hosté 2:0. Duel navíc nedohrál kulhající Emmanuel Ayaosi. Ve druhé půli jen snížil z penalty Ivan Schranz, na trávník také dostaly drahé posily z Liberce Ange N’Guessan a Toumani Diakité.