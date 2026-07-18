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Přípravy na ligu ONLINE: Mladá Boleslav si zastřílela, Slovácko padlo se Skalicou

Teplice v generálce porazily Ružomberok
Teplice v generálce porazily RužomberokZdroj: Facebook / FK Teplice
Fotbalisté Zbrojovky Brno v generálce před startem nové sezony zvítězili 2:0 nad Podbrezovou
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Nové venkovní dresy Slavie
Slavia představila dresy pro novou sezonu
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iSport.cz
Chance Liga
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Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje už příští sobotu.  Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
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AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 18. července 2026

1. FC Slovácko
18. července 2026 · 17:04

Slovácko prohrálo se Skalicou. 

 

FC Slovácko - Skalica 1:3 (0:3)

Branky: 84. Juroška - 6. Onyedika, 20. Bariš, 37. Daniel.

 

Sestava Slovácka: Urban - Král (74. Slončík), Štěpánek, Stojčevski (64. Behiratche) - Ndefe (64. Koscelník), Šviderský (46. Kostadinov), Trávník (74. Hruška), Blahút - Havlík (74. Marinelli), Dolžnikov (46. Juroška) - Puškáč (74. Niarchos). Trenér: Jelínek.

Mladá Boleslav
18. července 2026 · 16:44

Mladá Boleslav v posledním přípravném zápase rozstřílela rakouský Ried. 

 

FK Mladá Boleslav - Ried 4:0 (0:0)

Branky: 64. a 72. Langhamer, 59. Klíma, 85. Kolář.

 

Sestava M. Boleslavi: Floder - Donát (46. Matoušek), Králik (68. Kolář), Karafiát (68. Harušťák), Hybš (46. Zachoval) - Macek (46. Langhamer), Kozel (46. Kolářík) - Šubert (46. Penner), Zíka (60. Jinoch), John (68. Teterja) - Buryán (46. Klíma). Trenér: Majer.

Artis Brno
18. července 2026 · 15:15

Artis Brno, nováček v první lize, v rámci generálky odehrál dvě utkání s Wislou Krakov a ani jednou nezvítězil.

 

Wisla Krakov - Artis Brno 2:2 (0:0)

Branky: 84. Uryga, 89. Krzyžanowski - 50. Šimek, 90.+1 Preisler.

 

Sestava Artisu: Stoppen - Glossoa, Šimek, Plechatý, Preisler - Carlén, Pospíšil (72. Komljenovic) - Fomba (46. Petrák), Adediran, Papalelé (72. Harazim) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.

 

Wisla Krakov - Artis Brno 1:0 (1:0)

Branka: 39. Youan.

FC Zlín
18. července 2026 · 14:42

Zlín nestačil na Vratislav. 

 

Slask Vratislav - FC Zlín 3:1 (2:0)

Branky: 10. a 60. Marjanac, 43. Rosiak - 55. Šmiga.

 

Sestava Zlína: Dostál - Kopečný, Černín (46. Mukuba), Kukučka, Pišoja - Appiah (46. Fojtů, 69. Grygera), Nombil, Ulbrich, Cupák (46. Hellebrand), Bartošák (46. Dorňák) - Poznar (46. Šmiga). Trenér: Červenka.

FK Teplice
18. července 2026 · 13:59

Teplice v generálce porazily Ružomberok. 

 

FK Teplice - Ružomberok 3:0 (1:0)

Branky: 39. Riznič, 51. Pulkrab, 66. Krejčí.

 

Sestava Teplic: Trmal (67. Lichtenberg) - Bílek (46. Švanda), Jakubko (61. Vientiess), Večerka (61. Takács), Riznič (46. Harušťák) - L. Mareček (61. Taraduda), Fortelný (61. Kodeš) - Hopi (46. Radosta), Čermák (46. Náprstek), Auta (46. Krejčí) - Pulkrab (61. Kozák). Trenér: Frťala.

Zprávy ze dne 17. července 2026

Zbrojovka Brno
17. července 2026 · 19:25

Také nováček z Brna zakončil letní přípravu vítězně.

 

Zbrojovka Brno - Podbrezová 2:0 (1:0)

Branky: 36. Kaká, 66. Vašulín.

 

Sestava Brna: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Zmrhal (64. Dante) - Čavoš, Janetzký (64. Gjorgievski) - Rymarenko, Vachoušek, Ezeh (64. Vaníček) - Vašulín. Trenér: Svědík.

Důležitý moment
SK Slavia Praha
17. července 2026 · 19:18

Když se naskytla taková příležitost, byl hřích ji nevyužít. Oproti posledním rokům, kdy fanouškům Slavie scházel zvučený soupeř na předligovou generálku, tentokrát v Edenu doručili parádní jméno – slavný Olympique Lyon s navrátilcem Pavlem Šulcem. Do Norimberku, kde se zápas odehraje bez přítomnosti diváků, neodcestoval Tomáš Chorý, jehož budoucnost se řeší. Jak to vypadá s Davidem Douděrou? Více čtěte ZDE>>>

Slavia do generálky proti Lyonu nastoupí bez Tomáše Chorého
Slavia do generálky proti Lyonu nastoupí bez Tomáše Chorého
Bohemians Praha 1905
17. července 2026 · 18:16

Vršovičtí Bohemians v polské Opalenici porazili Lubin.

Bohemians Praha 1905 - Zaglebie Lubin 2:0 (2:0)

Branky: 38. Smrž, 45. Almási.

 

Sestava Bohemians: Frühwald - Lischka, Sakala, Heidenreich (46. Vondra) - Havel, Smrž, Černý (73. Mirvald), Kovařík (88. Šurýn) - Matoušek (73. Mikuda), Pilař (59. Vala) - Almási (88. Kadlec). Trenér: Veselý.

Sigma Olomouc
17. července 2026 · 17:25

Sigma Olomouc slaví v generálce na novou sezonu výhru nad katarským Al Sadd SC.

 

Sigma Olomouc - Al Sadd 2:1 (1:1)

Branky: 29. Baráth, 47. Janošek z pen. - 44. Mujica.

 

Sestava Olomouce: Koutný - Sylla, Král (46. Noumbissie), Lurvink - Hadaš, Baráth, Beran (46. Janošek), Ghali (63. Šíp) - Krivak (46. Tkáč), Soldo (46. Kliment) - Sejk (63. Mikaelsson). Trenér: Hapal.

Slovan Liberec
17. července 2026 · 17:24

Slovan Liberec v rakouském Aigenu otáčel zápas se St. Pöltenem.

 

Slovan Liberec - St. Pölten 3:1 (0:1)

Branky: 63. Masopust, 73. Rus, 90. Juliš - 13. Amoah.

 

Sestava Liberce: Koubek - Koželuh (78. Basiladze), Hůlka (46. Mikula), Drakpe (78. Letenay), Kayondo (70. Juliš) - Stránský (63. Bužek), Faye (46. Masopust) - Hodouš (63. Dulay), Kušej (70. Rus), Soliu (70. Lexa) - Mašek (70. Krollis). Trenér: Fodrek.

FK Pardubice
17. července 2026 · 13:55

Fotbalisté Pardubic vstoupí do nadcházející prvoligové sezony s novým logem. Původní znak s modrými pruhy, koněm a názvem města nahradilo červené písmeno P s tečkou. Písmeno P nemá symbolizovat jen název města, ale i pohyb dostihového koně a fotbalisty při kopu do míče. Logo vytvořila agentura TouchBranding, za celkovou změnou klubové identity stojí agentura Concept One. „Pohyb znamená nezůstat na místě. Rychlost, týmovost a aktivita jsou naší cestou na hřišti i mimo něj. Nebáli jsme se velké změny, protože ambice si ji zaslouží,“ uvedl předseda představenstva FK Pardubice Vít Zavřel.

 

Na novou identitu Východočechů na síti X rýpavě reagoval jejich největší rival z Hradce Králové. „Votroci“ na oficiálním klubovém účtu okomentovali pardubické video sérií vysmátých smajlíků.

Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Důležitý moment
AC Sparta Praha
17. července 2026 · 13:51

Spartě se poslední přípravný zápas před novou sezonou vůbec nepovedl. Na soustředění v rakouském Kössenu podlehla dánskému Nordsjaellandu vysoko 1:5. Skóre utkání rychle otevřel Adam Ševínský, pak už se ale prosazoval jen soupeř. Do nového ročníku Chance Ligy Sparta vstupuje příští sobotu na hřišti Zbrojovky Brno. Více čtěte ZDE >>>

Sparťané inkasují
Sparťané inkasují
Bohemians Praha 1905
17. července 2026 · 10:43

Před rokem se v Ďolíčku loučil Josef Jindřišek a letos Lukáš Hůlka. Po odchodu dvou opor tak Bohemians museli znovu hledat kapitána a o novém lídrovi týmu hlasovali na soustředění v Polsku sami hráči. Ve volbě zvítězil s velkým přehledem zkušený záložník Aleš Čermák, který se nyní potýká se zraněním. „Snad nebude nehrající kapitán,“ gratuloval vtipně trenér Jaroslav Veselý. V dalších hlasováních o zástupcích uspěli obránci Milan Havel a Jan Vondra.

17. července 2026 · 06:00

Třetí oficiální sezona iSport Fantasy je spuštěna! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak v mobilní aplikaci. Hra je kompletně zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd od partnera Czech Travel Sport či jiné hodnotné ceny. Uzávěrka prvního kola proběhne dvě hodiny před prvním ligovým zápasem.

SK Slavia Praha
17. července 2026 · 05:00

Slavia byla na přestupovém trhu opět aktivní, v létě přivedla osm posil do pole. Deník Sport a web iSport je společně s datovým analytikem rozebral. V čem kdo (ne)vyniká? U některých je to zřejmé na první pohled, ale hlubší pohled do dat nabízí i několik zajímavých aspektů hry. Třeba to, že si „sešívaní“ pořídili nejrychlejšího stopera v lize, zajímavé dubléry, ale přitom sází směrem do budoucnosti. Více čtěte ZDE>>>

V čem vynikají posily Slavie podle dat?
V čem vynikají posily Slavie podle dat?

Zprávy ze dne 16. července 2026

Hradec Králové
16. července 2026 · 21:23

Hradec Králové v přípravě remizoval 3:3 s ukrajinským Metalistem Charkov.

AC Sparta Praha
16. července 2026 · 21:21

Fotbalisté Sparty v přípravném utkání proti Jagiellonii Bialystok prohráli 0:1. Poláci rozhodli brankou hned krátce po pauze. Více čtěte ZDE >>>

Viktoria Plzeň
16. července 2026 · 10:57

Nové domácí dresy ukázala také plzeňská Viktoria, která předtím už ve středu představila venkovní sadu. Domácím trikotům dominují tradiční červenomodré barvy, symboly stromů a řek mají odkazovat na přírodu. „Dres je moderní, perfektně sedí a líbí se mi celkově ten příběh, který vypráví,“ řekl pro klubový web záložník Patrik Hrošovský.

 

Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Důležitý moment
SK Slavia Praha
16. července 2026 · 10:03

Slavia představila nové dresy pro nadcházející sezonu. Domácí varianta zůstává tradičně červenobílá. Venkovní dres je černý se zlatými a červenými prvky a třetí sada bude představena v září. Autorem dresů je grafický designér a ilustrátor Pavel Fuksa. 

Slavia představila dresy pro novou sezonu
Slavia představila dresy pro novou sezonu
Nové venkovní dresy Slavie
Nové venkovní dresy Slavie
Slavia představila dresy pro novou sezonu
Slavia představila dresy pro novou sezonu

Zprávy ze dne 15. července 2026

Mladá Boleslav
15. července 2026 · 19:40

Mladá Boleslav přestřílela Chotěbuz. 

 

FK Mladá Boleslav - Chotěbuz 4:2 (1:1)

Branky: 38. Langhamer, 51. Buryán, 65. John, 83. Zíka - 45. Butler, 67. Engelhardt.

 

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Vorel - Matoušek (46. Zachoval), Králik (76. Jinoch), Karafiát (62. Harušťák), Hybš (62. Kolář) - Macek (46. Zíka), Kozel (46. Donát) - Teterja (46. John), Langhamer (46. Penner), Kolářík (46. Šubert) - Klíma (46. Buryán).

II. poločas: Vorel - Zachoval, Králik (76. Jinoch), Karafiát (62. Harušťák), Hybš (62. Kolář) - Zíka, Donát - John, Penner, Šubert - Buryán. Trenér: Majer.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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