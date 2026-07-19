Přípravy na ligu ONLINE: Naštvaný Skuhravý po generálce Baníku. Zrcadlo toho, co nestačí, řekl
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje už příští sobotu. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 19. července 2026
Baník v sobotní generálce prohrál se slovenským Trenčínem 2:3 a trenér Roman Skuhravý měl v hodnocení ke spokojenosti hodně daleko. „Nechci, aby to vyznělo jako degradace výkonu domácích. Ale poprvé, co jsem v Baníku, jsem naštvaný, a to velmi silně, jakým způsobem jsme se prezentovali. Po zásluze jsme prohráli. Bylo to krásné zrcadlo toho, co nefunguje a co nestačí. Kdo chce hrát za Baník a chce hrát tímto způsobem, tak buď bude hrát jinak, nebo hrát nebude,“ citoval klubový web nového ostravského kouče.
Zprávy ze dne 18. července 2026
Slavia v generálce hrané na 2x60 minut porazila Olympique Lyon 2:0 a úspěšně se naladila na nový ročník Chance ligy. Francouzský celek měl v první půli možnost skórovat z penalty, ale Markovič zasáhl, v závěru pak Piták trefil tyč. Český mistr po změně stran kompletně obměnil jedenáctku, v 96. minutě otevřel skóre Isife, dvě minuty před koncem základní hrací doby potvrdil vítězství Ouanda. Více o utkání ZDE>>>
Pardubice se na start sezony naladily vysokou výhrou.
Jihlava - FK Pardubice 0:5 (0:4)
Branky: 2. z pen. a 36. Patrák, 31. Tanko, 34. Drchal, 77. Samuel.
Sestava Pardubic: Mandous - Icha (71. Hamza), Noslin (46. Bammens), Traoré (46. Trédl) - Godwin, Šimek (46. Jelínek), Hlavatý (71. Zima), Boledovič (46. Mahuta, 71. Saarma) - Tanko (60. Smékal), Patrák (60. Botos) - Drchal (71. Samuel). Trenér: Trousil.
Baník v generálce na ligu padl s Trenčínem.
Trenčín - Baník Ostrava 3:2 (1:1)
Branky: 34. a 87. Mikulaj, 66. Hájovský - 17. Gilbert, 71. Kubala z pen.
Sestava Ostravy:
I. poločas: Jedlička - Frydrych, Nogha, Míček - Kmeť, Buchta, Musák, Šancl, Sinjavskij - Jurečka, Gilbert.
II. poločas: Jedlička - Chaluš, Skyba, Pojezný - Bewene, Boula, Planka, Holzer - Kubala, Gning - Škrkoň. Trenér: Skuhravý.
Slovácko prohrálo se Skalicou.
FC Slovácko - Skalica 1:3 (0:3)
Branky: 84. Juroška - 6. Onyedika, 20. Bariš, 37. Daniel.
Sestava Slovácka: Urban - Král (74. Slončík), Štěpánek, Stojčevski (64. Behiratche) - Ndefe (64. Koscelník), Šviderský (46. Kostadinov), Trávník (74. Hruška), Blahút - Havlík (74. Marinelli), Dolžnikov (46. Juroška) - Puškáč (74. Niarchos). Trenér: Jelínek.
Mladá Boleslav v posledním přípravném zápase rozstřílela rakouský Ried.
FK Mladá Boleslav - Ried 4:0 (0:0)
Branky: 64. a 72. Langhamer, 59. Klíma, 85. Kolář.
Sestava M. Boleslavi: Floder - Donát (46. Matoušek), Králik (68. Kolář), Karafiát (68. Harušťák), Hybš (46. Zachoval) - Macek (46. Langhamer), Kozel (46. Kolářík) - Šubert (46. Penner), Zíka (60. Jinoch), John (68. Teterja) - Buryán (46. Klíma). Trenér: Majer.
Artis Brno, nováček v první lize, v rámci generálky odehrál dvě utkání s Wislou Krakov a ani jednou nezvítězil.
Wisla Krakov - Artis Brno 2:2 (0:0)
Branky: 84. Uryga, 89. Krzyžanowski - 50. Šimek, 90.+1 Preisler.
Sestava Artisu: Stoppen - Glossoa, Šimek, Plechatý, Preisler - Carlén, Pospíšil (72. Komljenovic) - Fomba (46. Petrák), Adediran, Papalelé (72. Harazim) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Wisla Krakov - Artis Brno 1:0 (1:0)
Branka: 39. Youan.
Zlín nestačil na Vratislav.
Slask Vratislav - FC Zlín 3:1 (2:0)
Branky: 10. a 60. Marjanac, 43. Rosiak - 55. Šmiga.
Sestava Zlína: Dostál - Kopečný, Černín (46. Mukuba), Kukučka, Pišoja - Appiah (46. Fojtů, 69. Grygera), Nombil, Ulbrich, Cupák (46. Hellebrand), Bartošák (46. Dorňák) - Poznar (46. Šmiga). Trenér: Červenka.
Teplice v generálce porazily Ružomberok.
FK Teplice - Ružomberok 3:0 (1:0)
Branky: 39. Riznič, 51. Pulkrab, 66. Krejčí.
Sestava Teplic: Trmal (67. Lichtenberg) - Bílek (46. Švanda), Jakubko (61. Vientiess), Večerka (61. Takács), Riznič (46. Harušťák) - L. Mareček (61. Taraduda), Fortelný (61. Kodeš) - Hopi (46. Radosta), Čermák (46. Náprstek), Auta (46. Krejčí) - Pulkrab (61. Kozák). Trenér: Frťala.
Zprávy ze dne 17. července 2026
Také nováček z Brna zakončil letní přípravu vítězně.
Zbrojovka Brno - Podbrezová 2:0 (1:0)
Branky: 36. Kaká, 66. Vašulín.
Sestava Brna: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Zmrhal (64. Dante) - Čavoš, Janetzký (64. Gjorgievski) - Rymarenko, Vachoušek, Ezeh (64. Vaníček) - Vašulín. Trenér: Svědík.
Když se naskytla taková příležitost, byl hřích ji nevyužít. Oproti posledním rokům, kdy fanouškům Slavie scházel zvučený soupeř na předligovou generálku, tentokrát v Edenu doručili parádní jméno – slavný Olympique Lyon s navrátilcem Pavlem Šulcem. Do Norimberku, kde se zápas odehraje bez přítomnosti diváků, neodcestoval Tomáš Chorý, jehož budoucnost se řeší. Jak to vypadá s Davidem Douděrou? Více čtěte ZDE>>>
Vršovičtí Bohemians v polské Opalenici porazili Lubin.
Bohemians Praha 1905 - Zaglebie Lubin 2:0 (2:0)
Branky: 38. Smrž, 45. Almási.
Sestava Bohemians: Frühwald - Lischka, Sakala, Heidenreich (46. Vondra) - Havel, Smrž, Černý (73. Mirvald), Kovařík (88. Šurýn) - Matoušek (73. Mikuda), Pilař (59. Vala) - Almási (88. Kadlec). Trenér: Veselý.
Sigma Olomouc slaví v generálce na novou sezonu výhru nad katarským Al Sadd SC.
Sigma Olomouc - Al Sadd 2:1 (1:1)
Branky: 29. Baráth, 47. Janošek z pen. - 44. Mujica.
Sestava Olomouce: Koutný - Sylla, Král (46. Noumbissie), Lurvink - Hadaš, Baráth, Beran (46. Janošek), Ghali (63. Šíp) - Krivak (46. Tkáč), Soldo (46. Kliment) - Sejk (63. Mikaelsson). Trenér: Hapal.
Slovan Liberec v rakouském Aigenu otáčel zápas se St. Pöltenem.
Slovan Liberec - St. Pölten 3:1 (0:1)
Branky: 63. Masopust, 73. Rus, 90. Juliš - 13. Amoah.
Sestava Liberce: Koubek - Koželuh (78. Basiladze), Hůlka (46. Mikula), Drakpe (78. Letenay), Kayondo (70. Juliš) - Stránský (63. Bužek), Faye (46. Masopust) - Hodouš (63. Dulay), Kušej (70. Rus), Soliu (70. Lexa) - Mašek (70. Krollis). Trenér: Fodrek.
Fotbalisté Pardubic vstoupí do nadcházející prvoligové sezony s novým logem. Původní znak s modrými pruhy, koněm a názvem města nahradilo červené písmeno P s tečkou. Písmeno P nemá symbolizovat jen název města, ale i pohyb dostihového koně a fotbalisty při kopu do míče. Logo vytvořila agentura TouchBranding, za celkovou změnou klubové identity stojí agentura Concept One. „Pohyb znamená nezůstat na místě. Rychlost, týmovost a aktivita jsou naší cestou na hřišti i mimo něj. Nebáli jsme se velké změny, protože ambice si ji zaslouží,“ uvedl předseda představenstva FK Pardubice Vít Zavřel.
Na novou identitu Východočechů na síti X rýpavě reagoval jejich největší rival z Hradce Králové. „Votroci“ na oficiálním klubovém účtu okomentovali pardubické video sérií vysmátých smajlíků.
Spartě se poslední přípravný zápas před novou sezonou vůbec nepovedl. Na soustředění v rakouském Kössenu podlehla dánskému Nordsjaellandu vysoko 1:5. Skóre utkání rychle otevřel Adam Ševínský, pak už se ale prosazoval jen soupeř. Do nového ročníku Chance Ligy Sparta vstupuje příští sobotu na hřišti Zbrojovky Brno. Více čtěte ZDE >>>
Před rokem se v Ďolíčku loučil Josef Jindřišek a letos Lukáš Hůlka. Po odchodu dvou opor tak Bohemians museli znovu hledat kapitána a o novém lídrovi týmu hlasovali na soustředění v Polsku sami hráči. Ve volbě zvítězil s velkým přehledem zkušený záložník Aleš Čermák, který se nyní potýká se zraněním. „Snad nebude nehrající kapitán,“ gratuloval vtipně trenér Jaroslav Veselý. V dalších hlasováních o zástupcích uspěli obránci Milan Havel a Jan Vondra.
Třetí oficiální sezona iSport Fantasy je spuštěna! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak v mobilní aplikaci. Hra je kompletně zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd od partnera Czech Travel Sport či jiné hodnotné ceny. Uzávěrka prvního kola proběhne dvě hodiny před prvním ligovým zápasem.
Slavia byla na přestupovém trhu opět aktivní, v létě přivedla osm posil do pole. Deník Sport a web iSport je společně s datovým analytikem rozebral. V čem kdo (ne)vyniká? U některých je to zřejmé na první pohled, ale hlubší pohled do dat nabízí i několik zajímavých aspektů hry. Třeba to, že si „sešívaní“ pořídili nejrychlejšího stopera v lize, zajímavé dubléry, ale přitom sází směrem do budoucnosti. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. července 2026
Hradec Králové v přípravě remizoval 3:3 s ukrajinským Metalistem Charkov.