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Přípravy na ligu ONLINE: Nová smlouva pro trenéra Boleslavi. Odchovanci v áčku Slavie

Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer
Trenér Mladé Boleslavi Aleš MajerZdroj: ČTK
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci
Jaroslav Tvrdík a Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
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Chance Liga
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Přípravy na novou sezonu v Chance Lize už vrcholí. Nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže odstartuje tuto sobotu. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz. Sestav tým a začni hrát iSport Fantasy ZDE>>>

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
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Zprávy ze dne 23. července 2026

Mladá Boleslav
23. července 2026 · 13:31

Trenér Aleš Majer prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. Středočeský klub si pojistil šestačtyřicetiletého kouče do léta 2029. Klub to oznámil na předsezonní tiskové konferenci. Majer přišel do Mladé Boleslavi před rokem z druholigové Vlašimi a ve své první sezoně v nejvyšší soutěži zaujal atraktivním herním stylem. Na jaře se mužstvo zlepšilo i výsledkově a jen o bod mu unikl postup do nadstavbové skupiny o umístění. V konečné tabulce obsadili Středočeši 13. místo. Společně s hlavním koučem prodloužili smlouvu i ostatní členové realizačního týmu. Trenérský štáb doplnil nový asistent Zdeněk Šmejkal, bývalý hráč české reprezentace do 21 let.

Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer
Kádr fotbalistů Mladé Boleslavi pro sezonu 2026/27
Kádr fotbalistů Mladé Boleslavi pro sezonu 2026/27
SK Slavia Praha
23. července 2026 · 13:28

Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci potvrdil, že v příští sezoně dostane v kádru Slavie šanci šest odchovanců - Jakub Markovič, Tomáš Vlček, Albert Labík, Jakub Kolísek, Mikuláš Konečný a Eliáš Piták. S týmem by měl zůstat i Adonija Ouanda. „Jsem rád, že nemusíme na pomyslného třetího útočníka kupovat nikoho z trhu.“

Důležitý moment
SK Slavia Praha
23. července 2026 · 12:25

Tomáš Chorý by měl i v příští sezoně hrát za Slavii. Podle informací serveru idnes.cz sehrál v rozhodování okolo útočníka fotbalové reprezentace důležitou roli majitel Pražanů Pavel Tykač, vše se řešilo ve čtvrtek dopoledne před předsezonní tiskovou konferencí obhájce titulu.  Více čtěte ZDE>>>

Utkání s Plzní sleduje i útočník Tomáš Chorý, který byl vyloučen z kádru Slavie
Utkání s Plzní sleduje i útočník Tomáš Chorý, který byl vyloučen z kádru Slavie
Sigma Olomouc
23. července 2026 · 12:00

Ambic se rozhodně nezříkají, zároveň ale zůstávají nohama na zemi. „Samozřejmě bychom si rádi znovu zahráli poháry, ale v tuto chvíli je našim krátkodobým cílem elitní šestka,“ hlásil předseda představenstva olomoucké Sigmy Ondřej Navrátil na předsezonní tiskové konferenci. Tam také prozradil, proč Hanáci nakupují převážně v cizině, jak vypadá jejich interes o levého wingbeka či jak je na tom zdravotně útočník Jan Kliment.  Více čtěte ZDE>>>

Obránce Jan Král hovoří na tiskové konferenci před začátkem nové sezony
Obránce Jan Král hovoří na tiskové konferenci před začátkem nové sezony
Zleva trenér A-týmu a generální sportovní manažer Pavel Hapal a předseda představenstva SK Sigma Olomouc Ondřej Navrátil na tiskové konferenci před začátkem nové sezony
Zleva trenér A-týmu a generální sportovní manažer Pavel Hapal a předseda představenstva SK Sigma Olomouc Ondřej Navrátil na tiskové konferenci před začátkem nové sezony
Důležitý moment
Hradec Králové
23. července 2026 · 11:15

Devatenáctý nejbohatší Čech, další z miliardářů, kteří se rozhodli vstoupit do fotbalu. Dvaapadesátiletý Ondřej Tomek má u svého jména zapsáno, že je jedním ze spolumajitelů FC Hradec Králové. Fakticky je však rozhodující hybnou silou klubu, který si dnes zase po třiceti letech zkusí v norském Tromsö evropské poháry. Interview Tomek často nedává. Pokud už vystoupí, mluví o byznysu, burze, akciích. Po mnoha debatách udělal výjimku, sám pocítil, že jako majitel rostoucího klubu musí dát jeho fanouškům i celému fotbalovému tuzemsku vzkaz, co zamýšlí, proč se rozhodl naskočit na vlnu nových vlastníků místních klubů. Na celý rozhovor se podívejte ve videu, nebo si ho přečtěte ZDE>>>

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Tomek: Chci, aby Hradec dodával reprezentanty. Končí éra vazalských klubů, náš rozpočet je… • v=4&#38;iSport.cz
23. července 2026 · 10:40

S novou sezonou fotbalové ligy je zpět i iSport Fantasy. Je nejvyšší čas si vytvořit tým a soutěžit! Jsou tu ale noví hráči, nové ceny i nové ambice týmů, tudíž poskládat tým může být trochu oříšek. Jaké tahouny pražských „S“ vybrat? Koho upřednostnit v obraně? A jak se vejít do stomilionového rozpočtu? Podívejte se, koho doporučuje redaktor webu iSport Radek Špryňar. Kompletní rozbor jeho týmu ZDE>>>

 

23. července 2026 · 09:40

Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Třiačtyřicetiletý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Více čtěte ZDE>>>

Milan Petržela
Milan Petržela
Důležitý moment
23. července 2026 · 05:00

Nová ligová sezona přináší na české trávníky pestrou paletu vizuálních novinek. Zatímco některé kluby sáhly po výrazném rebrandingu či neobvyklých barevných kombinacích, jiné vsadily na osvědčenou klasiku, charitativní přesah nebo odkaz na významná výročí ze své historie. Jak vypadají dresy klubů Chance Ligy pro sezonu 2026/27?

Jak vypadají dresy klubů Chance Ligy pro sezonu 2026/27?
Jak vypadají dresy klubů Chance Ligy pro sezonu 2026/27?

Zprávy ze dne 22. července 2026

Bohemians Praha 1905
22. července 2026 · 11:06

Nemá agenta, proto zvednul telefon a zavolal trenérovi Jaroslavu Veselému. Klaplo to, údajně vcelku rychle. Záložník Václav Pilař si natáhne profesionální kariéru u fotbalistů Bohemians. „Tak hezké chování jsem dlouho nezažil,“ vyjádřil se 37letý bývalý reprezentant k vyjednávání se zástupci vršovického klubu. Zřejmě tím narážel rovněž na bolestivý rozchod s Hradcem Králové. Více ZDE>>>

Václav Pilař promluvil o nečekaném konci v Hradci
Václav Pilař promluvil o nečekaném konci v Hradci

Zprávy ze dne 21. července 2026

Baník Ostrava
21. července 2026 · 21:15

Nemá agenta, proto zvednul telefon a zavolal trenérovi Jaroslavu Veselému. Klaplo to, údajně vcelku rychle. Záložník Václav Pilař si natáhne profesionální kariéru u fotbalistů Bohemians. „Tak hezké chování jsem dlouho nezažil,“ vyjádřil se 37letý bývalý reprezentant k vyjednávání se zástupci vršovického klubu. Zřejmě tím narážel rovněž na bolestivý rozchod s Hradcem Králové. Více ZDE>>>

Luděk Mikloško a Roman Skuhravý po tiskové konferenci Baníku
Luděk Mikloško a Roman Skuhravý po tiskové konferenci Baníku
Baník Ostrava
21. července 2026 · 18:56

Novou sadu dresů představil i Baník. K tradiční bílé a modré se letos přidává i šedá, která bude sloužit jako alternativní varianta. 

Alternativní sada Baníku Ostrava
Alternativní sada Baníku Ostrava
AC Sparta Praha
21. července 2026 · 18:14

Nemá agenta, proto zvednul telefon a zavolal trenérovi Jaroslavu Veselému. Klaplo to, údajně vcelku rychle. Záložník Václav Pilař si natáhne profesionální kariéru u fotbalistů Bohemians. „Tak hezké chování jsem dlouho nezažil,“ vyjádřil se 37letý bývalý reprezentant k vyjednávání se zástupci vršovického klubu. Zřejmě tím narážel rovněž na bolestivý rozchod s Hradcem Králové. Více ZDE>>>

Nový sparťanský venkovní dres
Nový sparťanský venkovní dres
Baník Ostrava
21. července 2026 · 16:52

Novým kapitánem Baníku byl zvolen brankář Martin Jedlička. Role asistentů se zhostí Filip Kubala a Vlasij Sinjavskij. Rozhodl o tom trenér Ostravanů Roman Skuhravý. 

Viktoria Plzeň
21. července 2026 · 16:25

Po nástupu Michala Strnada se po ekonomické stránce cítí všichni v Plzni mnohem komfortněji. Klub je dle vyjádření všech důležitých osob připravený na to, aby jako rovný s rovným bojoval o titul se Slavií i Spartou. „Ale přihlásí se ještě někdo další,“ tipuje generální ředitel klubu Adolf Šádek. Na úterní předsezonní tiskové konferenci mluvil o skladbě kádru, maximálních ambicích, spolupráci s movitým majitelem i situaci na vybrakovaném českém hráčském trhu. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Adolf Šádek
Adolf Šádek
Bohemians Praha 1905
21. července 2026 · 14:09

Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905. Slavia s vršovickým rivalem řeší formu působení slovenského krajního obránce v Ďolíčku.

 

Třiadvacetiletý Javorček přišel do Edenu loni v červnu ze Žiliny, v přípravě si ale vážně poranil koleno a v uplynulé sezoně nastoupil jako střídající až do posledního soutěžního utkání.

Zbrojovka Brno
21. července 2026 · 14:05

Zbrojovku do nové sezony v Chance lize povede nový kapitán - obránce Jakub Klíma. Ten v uplynulé sezoně vynechal jediné utkání a kapitánskou pásku navlékne už v prvním zápase, kdy Zbrojovka přivítá pražskou Spartu.

Jakub Klíma v dresu Zbrojovky
Jakub Klíma v dresu Zbrojovky

Zprávy ze dne 19. července 2026

Slovan Liberec
19. července 2026 · 16:34

Nové dresy pro sezonu 2026/27 představil také Liberec. „Historicky poprvé hráči Slovanu obléknou plně customizované dresy v designu, který byl vytvořen exkluzivně pro náš klub,“ komentuje ředitel obchodu a marketingu Štěpán Hanuš.

Baník Ostrava
19. července 2026 · 07:22

Baník v sobotní generálce prohrál se slovenským Trenčínem 2:3 a trenér Roman Skuhravý měl v hodnocení ke spokojenosti hodně daleko. „Nechci, aby to vyznělo jako degradace výkonu domácích. Ale poprvé, co jsem v Baníku, jsem naštvaný, a to velmi silně, jakým způsobem jsme se prezentovali. Po zásluze jsme prohráli. Bylo to krásné zrcadlo toho, co nefunguje a co nestačí. Kdo chce hrát za Baník a chce hrát tímto způsobem, tak buď bude hrát jinak, nebo hrát nebude,“ citoval klubový web nového ostravského kouče.

Zprávy ze dne 18. července 2026

SK Slavia Praha
18. července 2026 · 21:52

Slavia v generálce hrané na 2x60 minut porazila Olympique Lyon 2:0 a úspěšně se naladila na nový ročník Chance ligy. Francouzský celek měl v první půli možnost skórovat z penalty, ale Markovič zasáhl, v závěru pak Piták trefil tyč. Český mistr po změně stran kompletně obměnil jedenáctku, v 96. minutě otevřel skóre Isife, dvě minuty před koncem základní hrací doby potvrdil vítězství Ouanda. Více o utkání ZDE>>>

Přípravný zápas Slavie s Lyonem
Přípravný zápas Slavie s Lyonem
FK Pardubice
18. července 2026 · 19:10

Pardubice se na start sezony naladily vysokou výhrou.

 

Jihlava - FK Pardubice 0:5 (0:4)

Branky: 2. z pen. a 36. Patrák, 31. Tanko, 34. Drchal, 77. Samuel.

 

Sestava Pardubic: Mandous - Icha (71. Hamza), Noslin (46. Bammens), Traoré (46. Trédl) - Godwin, Šimek (46. Jelínek), Hlavatý (71. Zima), Boledovič (46. Mahuta, 71. Saarma) - Tanko (60. Smékal), Patrák (60. Botos) - Drchal (71. Samuel). Trenér: Trousil.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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