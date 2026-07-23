Přípravy na ligu ONLINE: Nová smlouva pro trenéra Boleslavi. Odchovanci v áčku Slavie
Přípravy na novou sezonu v Chance Lize už vrcholí. Nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže odstartuje tuto sobotu. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz. Sestav tým a začni hrát iSport Fantasy ZDE>>>
Zprávy ze dne 23. července 2026
Trenér Aleš Majer prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. Středočeský klub si pojistil šestačtyřicetiletého kouče do léta 2029. Klub to oznámil na předsezonní tiskové konferenci. Majer přišel do Mladé Boleslavi před rokem z druholigové Vlašimi a ve své první sezoně v nejvyšší soutěži zaujal atraktivním herním stylem. Na jaře se mužstvo zlepšilo i výsledkově a jen o bod mu unikl postup do nadstavbové skupiny o umístění. V konečné tabulce obsadili Středočeši 13. místo. Společně s hlavním koučem prodloužili smlouvu i ostatní členové realizačního týmu. Trenérský štáb doplnil nový asistent Zdeněk Šmejkal, bývalý hráč české reprezentace do 21 let.
Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci potvrdil, že v příští sezoně dostane v kádru Slavie šanci šest odchovanců - Jakub Markovič, Tomáš Vlček, Albert Labík, Jakub Kolísek, Mikuláš Konečný a Eliáš Piták. S týmem by měl zůstat i Adonija Ouanda. „Jsem rád, že nemusíme na pomyslného třetího útočníka kupovat nikoho z trhu.“
Tomáš Chorý by měl i v příští sezoně hrát za Slavii. Podle informací serveru idnes.cz sehrál v rozhodování okolo útočníka fotbalové reprezentace důležitou roli majitel Pražanů Pavel Tykač, vše se řešilo ve čtvrtek dopoledne před předsezonní tiskovou konferencí obhájce titulu. Více čtěte ZDE>>>
Ambic se rozhodně nezříkají, zároveň ale zůstávají nohama na zemi. „Samozřejmě bychom si rádi znovu zahráli poháry, ale v tuto chvíli je našim krátkodobým cílem elitní šestka,“ hlásil předseda představenstva olomoucké Sigmy Ondřej Navrátil na předsezonní tiskové konferenci. Tam také prozradil, proč Hanáci nakupují převážně v cizině, jak vypadá jejich interes o levého wingbeka či jak je na tom zdravotně útočník Jan Kliment. Více čtěte ZDE>>>
Devatenáctý nejbohatší Čech, další z miliardářů, kteří se rozhodli vstoupit do fotbalu. Dvaapadesátiletý Ondřej Tomek má u svého jména zapsáno, že je jedním ze spolumajitelů FC Hradec Králové. Fakticky je však rozhodující hybnou silou klubu, který si dnes zase po třiceti letech zkusí v norském Tromsö evropské poháry. Interview Tomek často nedává. Pokud už vystoupí, mluví o byznysu, burze, akciích. Po mnoha debatách udělal výjimku, sám pocítil, že jako majitel rostoucího klubu musí dát jeho fanouškům i celému fotbalovému tuzemsku vzkaz, co zamýšlí, proč se rozhodl naskočit na vlnu nových vlastníků místních klubů. Na celý rozhovor se podívejte ve videu, nebo si ho přečtěte ZDE>>>
S novou sezonou fotbalové ligy je zpět i iSport Fantasy. Je nejvyšší čas si vytvořit tým a soutěžit! Jsou tu ale noví hráči, nové ceny i nové ambice týmů, tudíž poskládat tým může být trochu oříšek. Jaké tahouny pražských „S“ vybrat? Koho upřednostnit v obraně? A jak se vejít do stomilionového rozpočtu? Podívejte se, koho doporučuje redaktor webu iSport Radek Špryňar. Kompletní rozbor jeho týmu ZDE>>>
Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Třiačtyřicetiletý záložník hrál naposledy za Slovácko. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. Více čtěte ZDE>>>
Nová ligová sezona přináší na české trávníky pestrou paletu vizuálních novinek. Zatímco některé kluby sáhly po výrazném rebrandingu či neobvyklých barevných kombinacích, jiné vsadily na osvědčenou klasiku, charitativní přesah nebo odkaz na významná výročí ze své historie. Jak vypadají dresy klubů Chance Ligy pro sezonu 2026/27?
Zprávy ze dne 22. července 2026
Nemá agenta, proto zvednul telefon a zavolal trenérovi Jaroslavu Veselému. Klaplo to, údajně vcelku rychle. Záložník Václav Pilař si natáhne profesionální kariéru u fotbalistů Bohemians. „Tak hezké chování jsem dlouho nezažil,“ vyjádřil se 37letý bývalý reprezentant k vyjednávání se zástupci vršovického klubu. Zřejmě tím narážel rovněž na bolestivý rozchod s Hradcem Králové. Více ZDE>>>
Zprávy ze dne 21. července 2026
Nemá agenta, proto zvednul telefon a zavolal trenérovi Jaroslavu Veselému. Klaplo to, údajně vcelku rychle. Záložník Václav Pilař si natáhne profesionální kariéru u fotbalistů Bohemians. „Tak hezké chování jsem dlouho nezažil,“ vyjádřil se 37letý bývalý reprezentant k vyjednávání se zástupci vršovického klubu. Zřejmě tím narážel rovněž na bolestivý rozchod s Hradcem Králové. Více ZDE>>>
Novou sadu dresů představil i Baník. K tradiční bílé a modré se letos přidává i šedá, která bude sloužit jako alternativní varianta.
Nemá agenta, proto zvednul telefon a zavolal trenérovi Jaroslavu Veselému. Klaplo to, údajně vcelku rychle. Záložník Václav Pilař si natáhne profesionální kariéru u fotbalistů Bohemians. „Tak hezké chování jsem dlouho nezažil,“ vyjádřil se 37letý bývalý reprezentant k vyjednávání se zástupci vršovického klubu. Zřejmě tím narážel rovněž na bolestivý rozchod s Hradcem Králové. Více ZDE>>>
Novým kapitánem Baníku byl zvolen brankář Martin Jedlička. Role asistentů se zhostí Filip Kubala a Vlasij Sinjavskij. Rozhodl o tom trenér Ostravanů Roman Skuhravý.
Po nástupu Michala Strnada se po ekonomické stránce cítí všichni v Plzni mnohem komfortněji. Klub je dle vyjádření všech důležitých osob připravený na to, aby jako rovný s rovným bojoval o titul se Slavií i Spartou. „Ale přihlásí se ještě někdo další,“ tipuje generální ředitel klubu Adolf Šádek. Na úterní předsezonní tiskové konferenci mluvil o skladbě kádru, maximálních ambicích, spolupráci s movitým majitelem i situaci na vybrakovaném českém hráčském trhu. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905. Slavia s vršovickým rivalem řeší formu působení slovenského krajního obránce v Ďolíčku.
Třiadvacetiletý Javorček přišel do Edenu loni v červnu ze Žiliny, v přípravě si ale vážně poranil koleno a v uplynulé sezoně nastoupil jako střídající až do posledního soutěžního utkání.
Zbrojovku do nové sezony v Chance lize povede nový kapitán - obránce Jakub Klíma. Ten v uplynulé sezoně vynechal jediné utkání a kapitánskou pásku navlékne už v prvním zápase, kdy Zbrojovka přivítá pražskou Spartu.
Zprávy ze dne 19. července 2026
Nové dresy pro sezonu 2026/27 představil také Liberec. „Historicky poprvé hráči Slovanu obléknou plně customizované dresy v designu, který byl vytvořen exkluzivně pro náš klub,“ komentuje ředitel obchodu a marketingu Štěpán Hanuš.
Baník v sobotní generálce prohrál se slovenským Trenčínem 2:3 a trenér Roman Skuhravý měl v hodnocení ke spokojenosti hodně daleko. „Nechci, aby to vyznělo jako degradace výkonu domácích. Ale poprvé, co jsem v Baníku, jsem naštvaný, a to velmi silně, jakým způsobem jsme se prezentovali. Po zásluze jsme prohráli. Bylo to krásné zrcadlo toho, co nefunguje a co nestačí. Kdo chce hrát za Baník a chce hrát tímto způsobem, tak buď bude hrát jinak, nebo hrát nebude,“ citoval klubový web nového ostravského kouče.
Zprávy ze dne 18. července 2026
Slavia v generálce hrané na 2x60 minut porazila Olympique Lyon 2:0 a úspěšně se naladila na nový ročník Chance ligy. Francouzský celek měl v první půli možnost skórovat z penalty, ale Markovič zasáhl, v závěru pak Piták trefil tyč. Český mistr po změně stran kompletně obměnil jedenáctku, v 96. minutě otevřel skóre Isife, dvě minuty před koncem základní hrací doby potvrdil vítězství Ouanda. Více o utkání ZDE>>>
Pardubice se na start sezony naladily vysokou výhrou.
Jihlava - FK Pardubice 0:5 (0:4)
Branky: 2. z pen. a 36. Patrák, 31. Tanko, 34. Drchal, 77. Samuel.
Sestava Pardubic: Mandous - Icha (71. Hamza), Noslin (46. Bammens), Traoré (46. Trédl) - Godwin, Šimek (46. Jelínek), Hlavatý (71. Zima), Boledovič (46. Mahuta, 71. Saarma) - Tanko (60. Smékal), Patrák (60. Botos) - Drchal (71. Samuel). Trenér: Trousil.