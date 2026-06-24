Přípravy na ligu ONLINE: Nové dresy Bohemians a Baníku, Sparta už trénovala s posilami
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 24. června 2026
A nové dresy ve speciálním videu poprvé ukazuje také Baník Ostrava.
Vršoviští Bohemians představili domácí sadu dresů pro novou sezonu.
Sparta má dnes dopoledne otevřený trénink pro média. S týmem se připravují Karabec nebo Ševčík, z nováčků jsou na hřišti všichni - Hegyi, Singhateh, Vitályos a Mannsverk. Grimaldo trénoval chvili individuálně, už se ztratil v kabině.
I Bohemians se už pustili do práce, když v úterý poprvé trénovali na hřišti v Uhříněvsi. Kádr trenéra Jaroslava Veselého opustili po vypršení platného kontraktu Lukáš Hůlka (Liberec), Robert Hrubý (Viktoria Žižkov) a Júsuf Hilál (podle redakčních zdrojů čeká na zahraniční nabídku). Dvojici Gibril Sosseh (Slavia) a Ondřej Kukučka (Sparta) skončilo hostování. Václav Drchal přestoupil do Pardubic.
Na odchodu má být také univerzál Milan Ristovski, o čemž už dřív informoval deník Sport a web iSport. Přestože obdržel od klubu nabídku na prodloužení smlouvy, jeho prioritou je odchod do ciziny.
Mezi nováčky ve vršovickém týmu jsou útočníci Ladislav Almási z Baníku a Ladislav Krobot z Pardubic. Po hostování v druholigové Příbrami se vrátil záložník Šimon Černý. Na zkoušku se připojil do přípravy pětadvacetiletý obránce David Heidenreich, kterého v minulosti trápila zranění a momentálně je volným hráčem.
Kádr Bohemians na začátku přípravy
Brankáři: Tomáš Frühwald, Michal Reichl, Jakub Šiman.
Obránci: Mathews Banda, Milan Havel, David Heidenreich, Matěj Kadlec, Peter Kareem, David Lischka, Petr Mirvald, Jakub Tichý, Denis Vala, Jan Vondra.
Záložníci: Aleš Čermák, Šimon Černý, Jan Kovařík, Oliver Mikuda, Dominik Pleštil, Benson Sakala, Vojtěch Smrž.
Útočníci: Ladislav Almási, Ladislav Krobot, Jan Matoušek, Vladimír Zeman.
Zprávy ze dne 23. června 2026
V pořádném horku vyběhli karvinští fotbalisté k prvnímu společnému tréninku.Zároveň i s obrovskou nejistotou. Nikdo totiž stále neví, jakou soutěž budou v nejbližším období hrát. Jestli první, nebo druhou ligu? Finální verdikt má v rukou odvolací komise FAČR. „Snažíme se to nijak nevnímat. Většina z nás má platnou smlouvu, takže jsme to brali, že se normálně vracíme. Všichni doufáme, že v první lize zůstaneme,“ uvedl kapitán Jiří Fleišman. Více čtěte ZDE>>>
Kdyby si v přípravě nevybojoval v týmu nováčka pozici útočníka číslo jedna, bylo by to překvapení. Zbrojovka vkládá do Daniela Vašulína (28) velké naděje. Trenér Martin Svědík chtěl vysokého hroťáka už kdysi do Slovácka. „Mám obrovské vnitřní ambice,“ podotýká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Rodák z Hlinska, jehož Martin Hyský na jaře v Plzni takřka vůbec nevyužil. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Karvinskou přípravu na novou sezonu odstartovalo 25 hráčů. K týmu se připojili navrátilci z hostování Matej Franko s Lukášem Endlem a z B-týmu pak Brazilec Cadu, David Motyčka a Roman Fukala. Na testy dorazil albánský křídelník Kristi Bespallov. V kádru naopak už nefigurují Emmanuel Ayaosi, Pavel Kačor (oba Slavia) a Lucky Ezeh (Zbrojovka). Kristián Vallo se domluvil na rozvázání smlouvy a Šimonu Slončíkovi, Sahmkou Camarovi, Albertu Labíkovi a Janu Fialovi skončila hostování. Momentálně se řeší budoucnost Jakuba Křišťana, kterému koncem června končí v MFK smlouva. V individuálním režimu začali přípravu brankář Vladimír Neuman a záložník Rok Štorman.
Aktuální soupiska Karviné na startu letní přípravy
Brankáři: Jakub Lapeš, Ondřej Mrózek, Vladimír Neuman, Ondřej Schovanec, Adam Vodička
Obránci: Aboubacar Traore, Jevhenij Skyba, Jan Chytrý, Jiří Fleišman, Nino Milič, Vít Vavřík, David Motyčka, Roman Fukala, Ondřej Drobek, Lukáš Endl
Záložníci: Sebastian Boháč, Cadu, Ousmane Condé, Josias King Furaha, Adama Kone, Jakub Křišťan, Rok Štorman, Denny Samko, Yahaya Danjuma Lawali, Vít Valošek, Kristi Bespallov, Filip Prebsl
Útočníci: Faycal Papou Konate, Kahuan Vinicius, Matej Franko
Plzeň opouští jedna z možných letních posil. Maďarský záložník Attila Krán (21), jenž byl v klubu na testech, se po týdnu v přípravě odpojil od týmu a vrací se do Haladáse. Viktoria k prvnímu přípravnému utkání nastoupí v sobotu 27. června od 10.30 na hřišti plzeňské Doubravky proti Artisu Brno.
Hradec Králové začal přípravu i se dvěma posilami. Smlouvu už v klubu podepsal pravý wingbek Tomáš Wiesner, dvojnásobný mistr se Spartou, který přichází z americké MLS. Během úterý nebo středy by měl být dokončený Sportem avizovaný přesun Toma Slončíka z Plzně. Kreativní ofenzivní borec dostal od Viktorie povolení s Votroky trénovat. „Řešíme i další hráče, chceme, aby jich přišlo celkem pět,“ řekl trenér David Horejš. Hradec se vedle ligy chystá také na evropské poháry. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 22. června 2026
Sparta bez řady hráčů zahájila kondičními testy na FTVS přípravu na novou sezonu. V kádru letenského týmu nechybějí dosavadní letní posily i navrátilci z hostování Adam Karabec či Michal Ševčík. Na startu přípravy se hlásili z posil gambijský útočník Ebrima Singhateh a maďarský gólman Krisztián Hegyi. Novou tváří je i Maďar Viktor Vytályos, osmnáctiletého obránce si vedení Sparty s předstihem zajistilo už v únoru. Na Letné bude pokračovat také Sivert Mannsverk, nizozemský záložník změnil hostování z Ajaxu v trvalý přestup.
Los sezony 2026/27: Ligové kluby už vědí, kdy a s kým se v příštím ročníku Chance Ligy utkají. A to včetně Karviné, kterou etická komise minulý týden vyloučila z nejvyšší soutěže a přeřadila ji do druhé ligy. Slezané se však odvolali, a tak zatím stále patří mezi elitu. Zároveň to znamená, že Dukla definitivně padá. Kompletní los najdete ZDE >>>
Byť se Pavel Hapal poohlížel po trenérovi, který by měl Sigmu od příští sezony na povel, nakonec se stal hlavou mezinárodního realizačního týmu on sám. Olomoucký projekt je na tuzemské scéně unikátní. „Chtěli jsme to oživit,“ vysvětluje hlavní kouč a sportovní manažer v jedné osobě. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Teplic zahájili přípravu na další sezonu i se třemi zahraničními posilami. Přestupy lotyšského obránce Oskarse Vientiesse a záložníka Artema Harži klub oznámil už před týdnem, příchod dalšího ukrajinského hráče Denyse Taradudy je na spadnutí. K A-týmu se z dorostu natrvalo přesunul osmnáctiletý český mládežnický reprezentant Idris Hopi. Po roční pauze se k fotbalu vrací uzdravený levý bek Jaroslav Harušťák. Jedenáctý tým minulé sezony nejvyšší soutěže to uvedl na webu.
Pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala a s novým realizačním týmem v mezinárodním složení dnes začali přípravu na nový ligový ročník fotbalisté Sigmy Olomouc. Sedmý tým uplynulé sezony má v plánu sehrát šest zápasů, vrcholem bude soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu. Kádr čeká spíše zužování.
Zprávy ze dne 21. června 2026
Pro Jindřicha Trpišovského oficiálně odstartovala jedna z nejsložitějších letních příprav, které zatím ve Slavii měl tu možnost zažít. Na start prvního kempu se mu přihlásilo šestadvacet jmen, což není špatné, ale z klasických členů A týmu, se kterými kouč týden co týden pracuje, jich je jen deset. Mix mladíků, navrátilců z hostování a posil už stihl odehrát i přípravný zápas s Dynamem Kyjev, který skončil 1:1. Jak Slavia měsíc před startem nové sezony vypadá? Více čtěte ZDE>>>