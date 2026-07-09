Předplatné

Přípravy na ligu ONLINE: Pardubice podlehly Cracovii Krakov, Liberec porazil Rapid Bukurešť

zbrojovka Brno v přípravě podlehla Hartberg 0:2
zbrojovka Brno v přípravě podlehla Hartberg 0:2Zdroj: Zbrojovka Brno / fczbrno.cz
David Buchta slaví gól v přípravném zápase proti Lubinu
Plzeňští fotbalisté v prvním přípravném utkání porazili druholigový Artis 4:2
Tomáš Schánělec překonal brankáře Opavy Jiřího Ciupu během přípravného duelu
Zklamaný Albion Rrahmani po prohraném derby
Pardubice remizovaly s Rapidem Vídeň 2:2
Pardubice remizovaly s Rapidem Vídeň 2:2
Lukáš Haraslín a Ebrima Singateh oslavují první branku pražské Sparty
21
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (26)

Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července.  Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 9. července 2026

Slovan Liberec
9. července 2026 · 19:27

Liberec si poradil s Rapidem Bukurešť. 

 

Slovan Liberec - Rapid Bukurešť 2:1 (2:0)

Branky: 8. L. Mašek, 37. Faye - 56. vlastní Bužek.

 

Sestava Liberce: Koubek - Koželuh, Hůlka, Mikula, Hodouš - Bužek, Faye, Dulay, Kušej, Soliu - L. Mašek.

Sestava Liberce od 60. minuty: Kúdelčík - Juliš, Rýzek, Bořil, Kayondo - Masopust, Sychra, Lexa, Špatenka - Rus, Edeh. Trenér: Fodrek.

FK Pardubice
9. července 2026 · 17:26

Fotbalisté Pardubic v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Cracovii Krakov 0:2. Během přípravného kempu v Mostviertelu ani jednou nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku.

 

Východočeši na soustředění třikrát remizovali s Odrou Opolí, Žilinou a Rapidem Vídeň. Před odjezdem si zastříleli a v Holicích v rámci oslav 120 let od založení tamního klubu zvítězili nad soupeřem z krajského přeboru drtivě 17:0.

1. FC Slovácko
9. července 2026 · 10:58

Zbrojovka? Slavia? Artis? Zahraničí? Kdepak, Lukáš Vorlický (24) by měl odehrát příští sezonu ve Slovácku! „Řešíme to,“ uvedl opatrně Michal Kadlec, nový sportovní manažer klubu, který se v červnu zachránil v baráži. Na soustředění do Slovinska se kreativní záložník s týmem nevydal, ovšem pokud všechny tři strany sladí ekonomické parametry transferu, stane se záhy členem kádru Jana Jelínka. Více čtěte ZDE >>>

Zprávy ze dne 8. července 2026

FK Jablonec
8. července 2026 · 20:19

Jablonec v Rakousku remizoval s kyperským Pafosem.

 

FK Jablonec - Pafos 0:0

Sestava Jablonce: Mihelak - Cedidla (46. Pavlovič), Tekijaški (60. Sobol), Sláma (60. Polidar) - Čanturišvili (46. Novák), Okeke (60. Souček), Nebyla (46. Sedláček), Malenšek (60. Chramosta) - Alégué (46. Ahl), Zorvan (60. Suchan) - Jawo (60. Milla). Trenér: Kozel.

Zbrojovka Brno
8. července 2026 · 20:10

Nováček Chance Ligy v přípravě poprvé padl.

 

Hartberg - Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)

Branky: 23. Hoffmann, 75. Komposch.

 

Sestava Brna:

I. poločas: Hrdina - Penxa, Hunal, Vedral, Zmrhal (46. Kaká) - Čavoš, Janetzký (46. Ševčík) - Vachoušek, Rymarenko (46. Žitný), Granečný - Vašulín (46. Ezeh).

II. poločas: Hrdina (91. Sváček) - Klíma, Markovič, Kaká, Mareš - Saal, Ševčík (91. Langer) - Kanakimana, Žitný (91. Gjorgievski), Ezeh (106. Selnar) - Velich. Trenér: Svědík.

 

1. FC Slovácko
8. července 2026 · 18:23

Slovácko porazilo ve Slovinsku Zorju Luhansk 2:1.

 

1. FC Slovácko - Zorja Luhansk 2:1 (1:0)

Branky: 15. Puškáč, 48. Horský - 82. Janjič.

 

Sestava Slovácka: Urban (46. Halouska) - Štěpánek (61. Slončík), Slončík (46. Král), Stojčevski (61. Juroška) - Ndefe (61. Ndubuisi), Šviderský (46. Kostadinov), Trávník (61. Sosseh), Blahút (46. Kosek) - Havlík (61. Barát), Puškáč (46. Horský), Dolžnikov (46. Marinelli). Trenér: Jelínek.

FK Teplice
8. července 2026 · 13:23

Teplice porazily druholigové Táborsko.

 

FK Teplice - Táborsko 3:0 (2:0)

Branky: 20. Čermák, 24. Riznič, 54. Fortelný.

 

Sestava Teplic: Němeček (46. Ludha) - Švanda (57. Jakubko), Takács (46. Kodeš), Večerka (57. Taraduda), Riznič (46. Vientiess) - L. Mareček (46. Harušťák) - Radosta (46. Hopi), Fortelný (57. Bílek), Čermák (57. Kozák), Krejčí (46. Auta) - Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.

FC Zlín
8. července 2026 · 13:14

Zlín nestačil na izraelský Hapoel Tel Aviv. 

 

FC Zlín - Hapoel Tel Aviv 1:2 (1:1)

Branky: 32. Šmiga - 34. Turiel, 63. Boateng.

 

Sestava Zlína: Dostál - Kopečný, Černín, Kukučka, Pišoja - Appiah, Nombil, Hellebrand, Ulbrich, Bartošák - Šmiga. Trenér: Červenka.

Baník Ostrava
8. července 2026 · 13:05

Baník si připsal výhru.

 

Baník Ostrava - Zaglebie Lubin 2:0 (0:0)

Branky: 52. Chaluš, 64. Buchta.

 

Sestava Ostravy: Budinský (70. Hrubý) - Frydrych (46. Frýdl), Chaluš (70. Nogha), Míček (70. Pojezný) - Kmeť (46. Bewene), Buchta (70. Musák), Boula, Šancl (70. Planka), Sinjavskij (70. Holzer) - Jurečka (70. Gning), Škrkoň (46. Pira). Trenér: Skuhravý.

Zprávy ze dne 7. července 2026

Viktoria Plzeň
7. července 2026 · 20:20

Viktoria Plzeň v rámci soustředění v rakouském Westendorfu remizovala ve Wörglu s FC Kodaň 1:1. O jediný gól Západočechů se postaral v 8. minutě Cheick Souaré. V pátek se Plzeň utká v Jenbachu s Young Boys Bern.

AC Sparta Praha
7. července 2026 · 14:14

Český útočník Tomáš Schánělec obdržel od pražské Sparty svolení k zahájení přípravy s Duklou. Kluby momentálně jednají o formě jeho působení na Julisce, útočník se připojil na soustředění druholigové Dukly v jihočeském Písku.

Tomáš Schánělec napadá Marka Suchého
Tomáš Schánělec napadá Marka Suchého

Zprávy ze dne 6. července 2026

Důležitý moment
AC Sparta Praha
6. července 2026 · 11:50

Sparta zveřejnila kádr, se kterým míří na soustředění do německého Grassau. V mužstvu Briana Priskeho jsou nové posily i někteří mladíci z rezervy. Neodcestovali naopak Veljko Birmančević, Elias Cobbaut, Imanol García a Indrit Tuci, kteří si mohou hledat nové angažmá. V kádru chybí také Kaan Kairinen, Albion Rrahmani a Ondřej Kukučka, o jejich dalších působeních klub momentálně jedná.

Zprávy ze dne 5. července 2026

SK Slavia Praha
5. července 2026 · 19:45

Fotbalisté pražské Slavie v přípravném utkání v Rakousku remizovali s nováčkem nejvyšší polské ligy Wieczystou Krakov 2:2. Za „sešívané“ se při svém debutu trefili Danijel Šturm a Adonija Ouanda, navzájem si také na branky do prázdné brány přihráli. Zápas by rozdělený na čtyři třicetiminutové části, delší pauza proběhla v polovině po 60 minutách. Více čtěte ZDE>>>

FK Pardubice
5. července 2026 · 17:18

Pardubice remizovaly na soustředění v Rakousku s Rapidem Vídeň 2:2. Do vedení poslala Východočechy letní posila Václav Drchal, druhý gól přidal Abdullahi Tanko. 

FK Teplice
5. července 2026 · 09:33

Po mistrovství světa měl mít ještě volno, ale poté, co si teplický asistent trenéra Ondřej Prášil zlomil lýtkovou kost a podrobil se operaci, za něj musel Jan Rezek narychlo zaskočit během přípravného duelu Teplic s Příbramí (0:0). „Jsem zvědavý, kdo se zraní příště,“ usmál se. Více čtěte ZDE>>>

Jan Rezek
Jan Rezek
AC Sparta Praha
5. července 2026 · 08:17

Po konci minulé sezony se v zákulisí objevily spekulace, jestli Sparta znovu nezmění kapitána. Tím je od loňského léta slovenský křídelník Lukáš Haraslín. „Byly nějaké šumy od vás novinářů, ale co jsem se bavil s trenérem nebo vedením, tak si myslím, že na takové téma nedošlo. Ví, jaký jsem. A nezměnil jsem se ani jako kapitán. Snažím se mužstvo držet vždycky pohromadě. Možná od vás novinářů jde zbytečný tlak, že se snažíte vytvořit senzaci nebo si rýpnout nejen do mě, ale do celého klubu. A myslím, že je to zbytečné,“ reagoval 30letý hráč na přímý dotaz redaktora iSportu po sobotní přípravě proti Opavě (4:1).

Lukáš Haraslín a Ebrima Singateh oslavují první branku pražské Sparty
Lukáš Haraslín a Ebrima Singateh oslavují první branku pražské Sparty

Zprávy ze dne 4. července 2026

AC Sparta Praha
4. července 2026 · 16:56

Do prvního přípravného zápasu fotbalové Sparty dostal dvaadvacet hráčů. „Zaprvé jsem rád, že se nikdo nezranil,“ poznamenal trenér Brian Priske po výhře 4:1 nad druholigovou Opavou. Před fanoušky ve strahovském centru se ukázali tři nováčci Krisztián Hegyi, Ebrima Singhateh a Victor Vitályos. Přesto největší pozornost přitáhl navrátilec z hostování Michal Ševčík. Dal dva góly po střelách za hranou velkého vápna. „Ukázal, že má dobrou levačku. A já o ni vím,“ prohodil kouč. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Důležitý moment
AC Sparta Praha
4. července 2026 · 14:57

Sparta v prvním utkání letní přípravy porazila druholigovou Opavu 4:1. Dvěma góly zazářil navrátilec z hostování Michal Ševčík. Více čtěte ZDE >>>

Michal Ševčík v duelu s Opavou
Michal Ševčík v duelu s Opavou
Mladá Boleslav
4. července 2026 · 14:35

Mladá Boleslav v přípravě porazila Žižkov 3:0.

Hradec Králové
4. července 2026 · 14:30

Spousta šancí díky ostrému presinku, ale taky spousta laxního řešení. Hradec Králové se na výhru (2:1) nad třetiligovou Spartou B, za kterou ještě nenastoupil ani Filip Panák, ani Jakub Pešek, zbytečně nadřel. „Musíme se posunout na jiný level,“ řekl upřímně kouč David Horejš v Hořicích, kam na přípravný duel dorazila tisícovka diváků. Vladimír Darida, stejně jako vyhlédnuté posily, zatím chyběl. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Vstoupit do diskuze (26)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů