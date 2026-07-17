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Přípravy na ligu ONLINE: Pardubice představily nové logo. Výhry Bohemians, Sigmy a Liberce

Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logoZdroj: ČTK
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Nové venkovní dresy Slavie
Slavia představila dresy pro novou sezonu
Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Slavia představila dresy pro novou sezonu
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iSport.cz
Chance Liga
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Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje už příští sobotu.  Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 17. července 2026

Bohemians Praha 1905
17. července 2026 · 18:16

Vršovičtí Bohemians v polské Opalenici porazili Lubin.

Bohemians Praha 1905 - Zaglebie Lubin 2:0 (2:0)

Branky: 38. Smrž, 45. Almási.

 

Sestava Bohemians: Frühwald - Lischka, Sakala, Heidenreich (46. Vondra) - Havel, Smrž, Černý (73. Mirvald), Kovařík (88. Šurýn) - Matoušek (73. Mikuda), Pilař (59. Vala) - Almási (88. Kadlec). Trenér: Veselý.

Sigma Olomouc
17. července 2026 · 17:25

Sigma Olomouc slaví v generálce na novou sezonu výhru nad katarským Al Sadd SC.

 

Sigma Olomouc - Al Sadd 2:1 (1:1)

Branky: 29. Baráth, 47. Janošek z pen. - 44. Mujica.

 

Sestava Olomouce: Koutný - Sylla, Král (46. Noumbissie), Lurvink - Hadaš, Baráth, Beran (46. Janošek), Ghali (63. Šíp) - Krivak (46. Tkáč), Soldo (46. Kliment) - Sejk (63. Mikaelsson). Trenér: Hapal.

Slovan Liberec
17. července 2026 · 17:24

Slovan Liberec v rakouském Aigenu otáčel zápas se St. Pöltenem.

 

Slovan Liberec - St. Pölten 3:1 (0:1)

Branky: 63. Masopust, 73. Rus, 90. Juliš - 13. Amoah.

 

Sestava Liberce: Koubek - Koželuh (78. Basiladze), Hůlka (46. Mikula), Drakpe (78. Letenay), Kayondo (70. Juliš) - Stránský (63. Bužek), Faye (46. Masopust) - Hodouš (63. Dulay), Kušej (70. Rus), Soliu (70. Lexa) - Mašek (70. Krollis). Trenér: Fodrek.

FK Pardubice
17. července 2026 · 13:55

Fotbalisté Pardubic vstoupí do nadcházející prvoligové sezony s novým logem. Původní znak s modrými pruhy, koněm a názvem města nahradilo červené písmeno P s tečkou. Písmeno P nemá symbolizovat jen název města, ale i pohyb dostihového koně a fotbalisty při kopu do míče. Logo vytvořila agentura TouchBranding, za celkovou změnou klubové identity stojí agentura Concept One. „Pohyb znamená nezůstat na místě. Rychlost, týmovost a aktivita jsou naší cestou na hřišti i mimo něj. Nebáli jsme se velké změny, protože ambice si ji zaslouží,“ uvedl předseda představenstva FK Pardubice Vít Zavřel.

 

Na novou identitu Východočechů na síti X rýpavě reagoval jejich největší rival z Hradce Králové. „Votroci“ na oficiálním klubovém účtu okomentovali pardubické video sérií vysmátých smajlíků.

Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Fotbalové Pardubice představily před startem sezony nové logo
Důležitý moment
AC Sparta Praha
17. července 2026 · 13:51

Spartě se poslední přípravný zápas před novou sezonou vůbec nepovedl. Na soustředění v rakouském Kössenu podlehla dánskému Nordsjaellandu vysoko 1:5. Skóre utkání rychle otevřel Adam Ševínský, pak už se ale prosazoval jen soupeř. Do nového ročníku Chance Ligy Sparta vstupuje příští sobotu na hřišti Zbrojovky Brno. Více čtěte ZDE >>>

Sparťané inkasují
Sparťané inkasují
Bohemians Praha 1905
17. července 2026 · 10:43

Před rokem se v Ďolíčku loučil Josef Jindřišek a letos Lukáš Hůlka. Po odchodu dvou opor tak Bohemians museli znovu hledat kapitána a o novém lídrovi týmu hlasovali na soustředění v Polsku sami hráči. Ve volbě zvítězil s velkým přehledem zkušený záložník Aleš Čermák, který se nyní potýká se zraněním. „Snad nebude nehrající kapitán,“ gratuloval vtipně trenér Jaroslav Veselý. V dalších hlasováních o zástupcích uspěli obránci Milan Havel a Jan Vondra.

17. července 2026 · 06:00

Třetí oficiální sezona iSport Fantasy je spuštěna! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak v mobilní aplikaci. Hra je kompletně zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd od partnera Czech Travel Sport či jiné hodnotné ceny. Uzávěrka prvního kola proběhne dvě hodiny před prvním ligovým zápasem.

SK Slavia Praha
17. července 2026 · 05:00

Slavia byla na přestupovém trhu opět aktivní, v létě přivedla osm posil do pole. Deník Sport a web iSport je společně s datovým analytikem rozebral. V čem kdo (ne)vyniká? U některých je to zřejmé na první pohled, ale hlubší pohled do dat nabízí i několik zajímavých aspektů hry. Třeba to, že si „sešívaní“ pořídili nejrychlejšího stopera v lize, zajímavé dubléry, ale přitom sází směrem do budoucnosti. Více čtěte ZDE>>>

V čem vynikají posily Slavie podle dat?
V čem vynikají posily Slavie podle dat?

Zprávy ze dne 16. července 2026

Hradec Králové
16. července 2026 · 21:23

Hradec Králové v přípravě remizoval 3:3 s ukrajinským Metalistem Charkov.

AC Sparta Praha
16. července 2026 · 21:21

Fotbalisté Sparty v přípravném utkání proti Jagiellonii Bialystok prohráli 0:1. Poláci rozhodli brankou hned krátce po pauze. Více čtěte ZDE >>>

Viktoria Plzeň
16. července 2026 · 10:57

Nové domácí dresy ukázala také plzeňská Viktoria, která předtím už ve středu představila venkovní sadu. Domácím trikotům dominují tradiční červenomodré barvy, symboly stromů a řek mají odkazovat na přírodu. „Dres je moderní, perfektně sedí a líbí se mi celkově ten příběh, který vypráví,“ řekl pro klubový web záložník Patrik Hrošovský.

 

Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Domácí dres Plzně pro novou sezonu
Důležitý moment
SK Slavia Praha
16. července 2026 · 10:03

Slavia představila nové dresy pro nadcházející sezonu. Domácí varianta zůstává tradičně červenobílá. Venkovní dres je černý se zlatými a červenými prvky a třetí sada bude představena v září. Autorem dresů je grafický designér a ilustrátor Pavel Fuksa. 

Slavia představila dresy pro novou sezonu
Slavia představila dresy pro novou sezonu
Nové venkovní dresy Slavie
Nové venkovní dresy Slavie
Slavia představila dresy pro novou sezonu
Slavia představila dresy pro novou sezonu

Zprávy ze dne 15. července 2026

Mladá Boleslav
15. července 2026 · 19:40

Mladá Boleslav přestřílela Chotěbuz. 

 

FK Mladá Boleslav - Chotěbuz 4:2 (1:1)

Branky: 38. Langhamer, 51. Buryán, 65. John, 83. Zíka - 45. Butler, 67. Engelhardt.

 

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Vorel - Matoušek (46. Zachoval), Králik (76. Jinoch), Karafiát (62. Harušťák), Hybš (62. Kolář) - Macek (46. Zíka), Kozel (46. Donát) - Teterja (46. John), Langhamer (46. Penner), Kolářík (46. Šubert) - Klíma (46. Buryán).

II. poločas: Vorel - Zachoval, Králik (76. Jinoch), Karafiát (62. Harušťák), Hybš (62. Kolář) - Zíka, Donát - John, Penner, Šubert - Buryán. Trenér: Majer.

FC Zlín
15. července 2026 · 19:05

Fotbalisté Zlína porazili Polonii Varšavu. 

 

FC Zlín - Polonia Varšava 2:0 (1:0)

Branky: 15. Ulbrich, 85. Toure.

 

Sestava Zlína: Knobloch (46. Bachůrek) - Kopečný (46. Bartošák), Mukuba, Černín (46. Kukučka), Grygera - Dorňák (72. Šmiga), Hellebrand (46. Appiah), Ulbrich (46. Cupák), Didiba (46. Nombil), Fojtů (72. Poznar) - Kanu (60. Toure). Trenér: Červenka.

FK Jablonec
15. července 2026 · 19:02

Jablonec si v posledním přípravném zápase poradil s Charkovem. 

 

FK Jablonec - Metalist Charkov 1:0 (0:0)

Branka: 56. Chramosta.

 

Sestava Jablonce: Hanuš (46. Mihelak) - Cedidla, Tekijaški (46. Novák, 63. Souček), Sobol - Ahl (89. Nykrín), Nebyla (63. Horák), Sedláček (46. Okeke), Suchan (46. Zorvan), Sláma (46. Čanturišvili) - Malenšek (46. Chramosta), Jawo (63. Milla). Trenér: Kozel.

SK Slavia Praha
15. července 2026 · 15:09

Jak s předstihem avizoval web iSport, odchovanec Tomáš Jelínek nezůstane v kádru Slavie. Dvacetiletý záložník se připojil do přípravy s Pardubicemi, kde strávil jarní část minulé sezony. Velký zájem měl i Hradec Králové. Stejně jako v případě Mikuláše Konečného ale Votroci na Jelínka nakonec nedosáhnou.
VÍCE ZDE>>>

Tomáš Jelínek v dresu Slavie
Tomáš Jelínek v dresu Slavie
Viktoria Plzeň
15. července 2026 · 10:49

Plzeň představila novou venkovní sadu. Její design je postaven na schopnostech, tvrdé práci i umu všech Plzeňáků.

SK Slavia Praha
15. července 2026 · 05:00

Je zcela očividné, že kádr Slavie je přeplněn k prasknutí. Jindřich Trpišovský sám přiznal, že do ideálního stavu 21 hráčů a 3 gólmanů se nevejde, přesto první část selekce hráčů, kteří klub dočasně nebo dlouhodobě opustí, už začíná. Do Německa na souboj s Lyonem už chce realizační tým vyjet s jasnější kostrou, než kterou měl k dispozici dosud. Kteří účastníci letního soustředění se podle indicií, které Sport v Rakousku nasbíral, blíží odchodu z kádru „sešívaných“? Šlo i o jedno z témat bonusové části pondělního pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE >>>

Zprávy ze dne 14. července 2026

Bohemians Praha 1905
14. července 2026 · 20:40

Stoupnout si před kameru a zamaskovat situaci diplomatickým nic neříkajícím vyjádřením? To evidentně není nic pro StanislavaHejkala. Asistent trenéra Bohemians po další prohře v přípravném zápase (0:2 s Wislou Plock) před klubovou kamerou upřímně přiznal: „Zápas nám nic nepřinesl. Odjeli jsme na soustředění v nízkém počtu hráčů a dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme,“ popsal. Starosti mu dělá nedostatek posil i zranění. Více čtěte ZDE>>>

Fotbalisté Bohemians v přípravě na novou sezonu
Fotbalisté Bohemians v přípravě na novou sezonu
AC Sparta Praha
14. července 2026 · 20:23

Nové zdravotní potíže v kádru Sparty? Která z nových posil dělá před trenéry dobrý dojem a nakoukne do áčka další nadějný mladík jako Hugo Sochůrek? Rakouské soustředění je v plném proudu a Letenští pilují detaily na dvojici přípravných zápasů - ve čtvrtek s Bialystokem a v pátek proti Nordsjaelandu. VÍCE ZDE>>>

Garang Kuol a Matyáš Vojta
Garang Kuol a Matyáš Vojta

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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