Přípravy na ligu ONLINE: Plzeň představila nové venkovní dresy, talent Slavie míří do Pardubic
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 15. července 2026
Jak s předstihem avizoval web iSport, odchovanec Tomáš Jelínek nezůstane v kádru Slavie. Dvacetiletý záložník se připojil do přípravy s Pardubicemi, kde strávil jarní část minulé sezony. Velký zájem měl i Hradec Králové. Stejně jako v případě Mikuláše Konečného ale Votroci na Jelínka nakonec nedosáhnou.
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Plzeň představila novou venkovní sadu. Její design je postaven na schopnostech, tvrdé práci i umu všech Plzeňáků.
Je zcela očividné, že kádr Slavie je přeplněn k prasknutí. Jindřich Trpišovský sám přiznal, že do ideálního stavu 21 hráčů a 3 gólmanů se nevejde, přesto první část selekce hráčů, kteří klub dočasně nebo dlouhodobě opustí, už začíná. Do Německa na souboj s Lyonem už chce realizační tým vyjet s jasnější kostrou, než kterou měl k dispozici dosud. Kteří účastníci letního soustředění se podle indicií, které Sport v Rakousku nasbíral, blíží odchodu z kádru „sešívaných“? Šlo i o jedno z témat bonusové části pondělního pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. července 2026
Stoupnout si před kameru a zamaskovat situaci diplomatickým nic neříkajícím vyjádřením? To evidentně není nic pro StanislavaHejkala. Asistent trenéra Bohemians po další prohře v přípravném zápase (0:2 s Wislou Plock) před klubovou kamerou upřímně přiznal: „Zápas nám nic nepřinesl. Odjeli jsme na soustředění v nízkém počtu hráčů a dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme,“ popsal. Starosti mu dělá nedostatek posil i zranění. Více čtěte ZDE>>>
Nové zdravotní potíže v kádru Sparty? Která z nových posil dělá před trenéry dobrý dojem a nakoukne do áčka další nadějný mladík jako Hugo Sochůrek? Rakouské soustředění je v plném proudu a Letenští pilují detaily na dvojici přípravných zápasů - ve čtvrtek s Bialystokem a v pátek proti Nordsjaelandu. VÍCE ZDE>>>
„Za ty roky, co píšu o Plzni, klub snad nikdy takhle jasně nedeklaroval, že chce získat ligový titul,“ říká ve speciálu Ligy naruby přímo z rakouského soustředění západočeského klubu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš. Martin Hyský ale musí zpevnit defenzivu – vždyť Viktoria před pár dny inkasovala pět gólů od Young Boys Bern… „Tým je vzadu pořád křehký,“ míní Bartoš. Je před mladým útočníkem Christophem Kabongem konečně průlomová sezona? Je kádr v podstatě uzavřen, jak potvrdil sportovní ředitel Martin Vozábal? A jak je na tom talentovaný Jiří Panoš?
Fotbalisté Plzně zakončili předsezonní přípravu v Rakousku vítězstvím 2:0 nad Žytomyrem. Plzeň poslal do vedení v 28. minutě hlavou Souaré, pojistku přidal v závěru Kabongo. Viktoria v přípravě vyhrála po třech duelech a poprvé udržela čisté konto.
Co předvedly posily Filip Prebsl a Stefan Pirgič? Jak se dařilo reprezentantům po prodlouženém volnu po MS? A jak byl Martin Hyský spokojený s defenzivní hrou Viktorie? VÍCE ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Žytomyr 2:0 (1:0)
Branky: 28. Souaré, 79. Kabongo.
Sestava Plzně: Ťapaj - Dweh, Prebsl (66. Panoš), Krčík, Doski (46. Spáčil) - Pirgič (46. Kabongo), Hrošovský (66. Valenta) - Souaré (66. Boháč), Ladra (46. Červ), Višinský (46. Sojka) - Vydra (46. Lawal). Trenér: Hyský.
Klokani nestačili na Wislu Plock.
Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 0:2 (0:1)
Branky: 38. Jiménez, 57. Radwaňski.
Sestava Bohemians: Frühwald (46. Reichl) - Kareem (27. Smrž), Lischka (46. Heidenreich, 73. Tichý), Havel (46. Kadlec) - Banda, Černý, Sakala (61. Šurýn), Mirvald - Matoušek (46. Vala), Almási (46. Mikuda), Pilař (46. Kovařík). Trenér: Veselý.
Zprávy ze dne 13. července 2026
Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahlí Dubaj 2:0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezony, z toho potřetí zvítězili.
Hradec Králové, účastník předkol evropských pohárů, na soustředění v Rakousku remizoval s Wolfsbergem 1:1.
Teplice zdolaly v přípravném utkání Wacker Innsbruck 3:0. Jde o třetí výhru týmu ze čtyř dosavadních zápasů.
Jako vážně?! Podle ugandského novináře Geoffreyeho Mugabiha se chce útočník Olomouce John Paul Dembe (21) vrátit do tamní ligy, konkrétně do populárního celku KCCA FC. Prý o tom jedná během své dovolené v Africe a zároveň řeší víza, potřebné k návratu do Česka. „Akorát jsme o tom četli, stejně jako vy,“ reagoval překvapeně trenér a sportovní manažer Pavel Hapal pro web iSport. „Paul je tichý kluk, ale nevíme, o tom, že by byl u nás nespokojený. Navíc tady má platnou smlouvu,“ dodal. Více čtěte ZDE >>>
Po volné sobotě a jednom nedělním tréninku jde plzeňská příprava ve Westendorfu do úplného finiše. V pondělí trenéři naplánovali dvě jednotky. Dopoledne to byl na krásně střiženém trávníku pořádný cvrkot. Deník Sport zblízka sledoval, jak vypadá práce Martina Hyského a jeho štábu. „Chceme hrát odvážně, aktivně a předvádět fotbal, který baví,“ zmínil během nedělního velkého rozhovoru s novináři v Rakousku. Více čtěte ZDE>>>
Společně s bývalým spoluhráčem Emannuelem Ayaosim se PavelKačor zjevil na oslavách titulu v Edenu. Sundal kapucu a efektně se odhalil fanouškům jako nová posila. Byl to poctivě vydřený moment. Přitom zbývalo jen málo a ofenzivně laděný mladík by zrovna v tuhle chvíli nebyl na soustředění se Slavií ale někde ve druhé lize. „Trenér na mě v přípravě řval, že mě vystřídá po čtvrt hodině. Druhý den jsem bylo jako vyměněný,“ vzpomíná pro deník Sport a web iSport na přelomovou zimu v Karviné. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
V alpském Westendorfu, tradiční destinaci pro letní herní kemp Plzně, usedl k poobědové kávě a přes půl hodiny vyprávěl. Martin Hyský (50) ve velkém rozhovoru upřímně popisuje, jakou cestou chce dojít k úspěchu ve Viktorii. Neschovává se za alibistická, opatrná vyjádření. Ve druhé sezoně na západě Čech je ambice jasná – pokusit se předstihnout Spartu i Slavii. „Osobní cíl je dovést Viktorku k titulu,“ říká západočeský kouč s velkou energií v hlase. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Celkem pět nových tváří bojuje během letní přípravy o pozici v Plzni. Čtyři posily plus navrátilec Christophe Kabongo mají zkvalitnit ambiciózní mužstvo, se kterým by trenér Martin Hyský v nové sezoně rád tlačil na Slavii se Spartou a pokusil se bojovat o titul. Kdo na sebe upozorňuje směrem k základní sestavě do ostrých zápasů? A kdo ještě musí přidat a zvyknout si na prostředí v západočeském klubu? Server iSport se zaměřil na výkony nových hráčů během přípravy, více čtěte ZDE >>>
Chance Liga začíná už za dva týdny a Slavia musí ještě vyřešit tolik rébusů, že realizační tým jistě bolí hlava. Co Tomáš Chorý a David Douděra? Co další posily? Co fyzička reprezentantů? A co jména, která z více než čtyřicetihlavého kádru musí trenéři škrtnout? O tom všem v rozhovoru pro deník Sport a web iSport promluvil Jindřich Trpišovský. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 12. července 2026
Jablonec slaví výhru v přípravě, trefil se Jan Chramosta.
FK Jablonec - Osnabrück 1:0 (1:0)
Branka: 45. Chramosta z pen.
Sestava Jablonce: Hanuš - Pavlovič, Tekijaški, Novák (61. Nykrín) - Čanturišvili, Nebyla (61. Suchan), Okeke (80. Horák), Zorvan (80. Malenšek), Sláma - Alégué (46. Polidar), Chramosta (46. Sedláček). Trenér: Kozel.
Blíží se uklidnění situace mezi vedením Slavie a Tribunou Sever? „Vítáme, že se klub rozhodl ustoupit od presumpce viny, kolektivních trestů a dlouhodobého uzavření Tribuny Sever. Považujeme to za krok správným směrem,“ začíná prohlášení Tribuny Sever na sociální síti.
Zároveň nabádá všechny fanoušky, aby začali s prodlužováním permanentek. „Všichni slávisti, prodlužte si své permanentky na Tribunu Sever. Prioritou vždy byla a musí být naše přítomnost a náš hlas na tribunách.“