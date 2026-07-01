Přípravy na ligu ONLINE: Plzeň remizovala s Trnavou, Sigma ukázala posilu
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 1. července 2026
Olomouc hrála bez branek se slovenskou Skalicí.
Plzeň remizovala v Dobřanech s Trnavou 1:1, jediný gól Viktorie vstřelil Jiří Panoš.
Slavia ve druhém přípravném zápase nestačila na Vlašim, podlehla jí 1:2. Už o poločase zápasu, během kterého fanoušci „sešívaných“ protestovali proti Jaroslavu Tvrdíkovi, vedli hosté 2:0. Duel navíc nedohrál kulhající Emmanuel Ayaosi. Ve druhé půli jen snížil z penalty Ivan Schranz, na trávník také dostaly drahé posily z Liberce Ange N’Guessan a Toumani Diakité.
Remízu v přípravě zaznamenaly Pardubice.
FK Pardubice - Odra Opolí 1:1 (0:1)
Branky: 48. Vecheta - 15. Spáčil.
Sestava Pardubic: Stejskal (46. Šerák) - Trédl, Sljubyk, Hamza - Leipold (62. Zima), Míšek, Solil (90. Matys), Boledovič - Botos (46. Kopásek), Samuel (46. Smékal) - Vecheta (65. Samuel). Trenér: Trousil.
Na přípravný zápas Baníku vyrazil redaktor deníku Sport Michal Kvasnica. Zde jsou jeho postřehy.
Baník v přípravném utkání porazil druholigovou Kroměříž.
Ostrava - Kroměříž 3:1 (0:1) (hráno 2x60 minut):
Branky: 69. Škrkoň, 72. Buchta, 95. Owusu - 60. Kříž z pen.
Sestava Ostravy:
I. poločas: Babka - Rusnák, Chaluš, Míček, Sinjavskij - Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran - Jurečka, Pira.
II. poločas: Hrubý - Nogha, Frydrych, Pojezný - Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer - Owusu, Škrkoň. Trenér: Skuhravý.
Zprávy ze dne 29. června 2026
Kdyby záleželo na Janu Bořilovi, zůstal by ve Slavii. Jenže v Edenu po konci sezony jasně naznačili, že o jednoho z nejzkušenějších ligových fotbalistů, kapitána a šestinásobného mistra v červenobílém dál nestojí. A tak zamířil do Liberce. „Slavia mi to ulehčila, protože se se mnou vlastně nikdo nebavil,“ řekl pětatřicetiletý obránce na severu Čech. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Pořádně si zastřílely Pardubice, které nasázely 17 gólů!
Holice - FK Pardubice 0:17 (0:7)
Branky: 3x Leipold, 2x Drchal, 2x Smékal, 2x Saarma, Botos, Sljubyk, Godwin, Vecheta, Kopásek, S. Šimek, Zima, Trédl.
Sestava Pardubic:
I. poločas: Charatišvili - Sljubyk, Bammens, Hamza - Godwin, Icha, Solil, Mahuta - Drchal, Smékal, Botos.
II. poločas: Mandous - Trédl, Noslin, Matys - Kopásek, Zima, S. Šimek, Míšek, Saarma - Leipold, Vecheta. Trenér: Trousil.
Jablonec v přípravě rozdrtil Mladou Boleslav 5:0.
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 5:0 (3:0)
Branky: 9. a 40. Nebyla, 36. Chramosta, 70. Alégué, 87. Malenšek.
Sestavy:
Jablonec:
I. poločas: Mihelak - Cedidla, Innocenti, Sobol - Čanturišvili, Okeke, Nebyla, Polidar - Zorvan, Suchan - Chramosta.
II. poločas: Kukučka - Cedidla, Souček, Novák - Malenšek, Sedláček, Horák, Lavrinčík, Nykrín - Alégué, Jawo. Trenér: Kozel.
M. Boleslav:
I. poločas: Floder - Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš - Macek, Penner - Kolářík, Šubert, Teterja - Klíma.
II. poločas: Floder - Donát, Králik, Zachoval, Kolář - Langhamer, Penner - John, Ogungbayi, Jinoch - Krulich. Trenér: Majer.
Zlín odehrál v sobotu dva přípravné duely a oba prohrál.
FC Zlín - Kroměříž 0:2 (0:1)
Branky: 27. Koryčan, 65. Polášek.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Kopečný, Štefan (73. Hönig), Liling, Didiba - Gaži, Penkevics (59. Dorňák), Cupák, Bartošák (73. Fojtů) - Toure (65. Brázda), Poznar (65. Bránecký). Trenér: Červenka.
Zlín - Skalica 1:2 (0:0)
Branky: 60. vlastní - 58. Križan, 66. Obinna.
Sestava Zlína: Dostál - Pišoja, Mukuba, Křapka, Grygera - Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Ulbrich (83. Brázda), Emmanuel (76. Hönig) - Šmiga (80. Bránecký). Trenér: Červenka.
Těsnou výhru bere v přípravě Sigma.
Sigma Olomouc - Ružomberok 1:0 (0:0)
Branka: 58. Krivak.
Sestava Olomouce:
I. poločas: Stoppen - Hadaš, Spáčil, Lurvink, Ghali - Janošek, Tkáč - Růsek, Grgič, Mikulenka - Sejk.
II. poločas: Berka - Dolžnikov, Sylla, Král, Ghali (69. Hadaš) - Jezierski, Zahradníček - Krivak, Fiala, Šíp - Jásir. Trenér: Hapal.
V sobotním vedru uspěl také Liberec.
Slovan Liberec - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)
Branky: 55. Hodouš, 81. L. Mašek.
Sestava Liberce:
I. poločas: Koubek - Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek - Masopust, Faye - Sychra, Rus, Soliu - Letenay.
II. poločas: Musil - Juliš, Hůlka, Drakpe, Dušák - Stránský, Lexa - Dulay, Edeh, Hodouš - L. Mašek. Trenér: Fodrek.
Výhru v přípravě zaznamenaly Teplice.
FK Teplice - Spartak Trnava 2:0 (1:0)
Branky: 27. Pulkrab, 72. Zlatohlávek.
Sestava Teplic:
I. poločas: Ludha - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - Hopi, Jukl, Kodeš, Krejčí - Pulkrab, Kozák.
II. poločas: Němeček - Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta - Auta, D. Mareček, Fortelný, Náprstek - Zlatohlávek (82. Klimpl), Svatek. Trenér: Frťala.
Plzeň si na úvod přípravy poradila s Artisem 4:2. Více čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Artis Brno 4:2 (0:1)
Branky: 47. z pen. a 82. Kabongo, 73. a 90. Vydra - 7. Adediran, 50. Komljenovic.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Kadlec, Krčík, Nghabo, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra, Toure - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Dweh, Kubín, Spáčil - Valenta, Pirgič - Růžička, Panoš, Kabongo - Vydra. Trenér: Hyský.
Zprávy ze dne 26. června 2026
Mladá Boleslav s v přátelském utkání poradila s Duklou.
FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 42. Kozel, 86. Jinoch.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Jovanoski - Mareš, Zouhar, Karafiát, Hybš - Donát, Kozel - John, Šubert, Teterja - Krulich.
II. poločas: Floder - Matoušek, Králik, Harušťák, Zachoval - Macek, Langhamer - Kolářík, Kolář, Jinoch - Klíma. Trenér: Majer.
Výhru si v přípravě připsal Jablonec, který si těsně poradil s Vlašimí.
FK Jablonec - Vlašim 2:1 (1:0)
Branky: 44. Novák, 85. Lavrinčík - 63. Mané.
Sestava Jablonce:
I. poločas: Hanuš - Souček, Novák, Sobol - Čanturišvili, Sedláček, Nebyla, Nykrín - Malenšek, Zorvan - Chramosta.
II. poločas: Kukučka - Lavrinčík, Cedidla, Innocenti - Čanturišvili, Okeke, Horák, Polidar - Alégué, Suchan - Jawo. Trenér: Kozel.
Zprávy ze dne 25. června 2026
Do letní přípravy fotbalistů Liberce se zapojili tři kmenoví hráči pražské Slavie - Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek. Všichni mají od svého klubu povolení k tréninku se Slovanem a kluby ladí podmínky jejich transferu do Liberce.
Opačným směrem míří liberecká dvojice Ange N’Guessan a Toumani Diakité. Jejich přestup k úřadujícím šampionům aktuálně kluby finalizují, již mají svolení se Slavií trénovat.
Zprávy ze dne 24. června 2026
Ještě bez reprezentantů, ale zato s novými hráči. Fotbalová Sparta absolvovala ve středu dopoledne trénink, který byl otevřený pro média. Na hřišti se ukázaly letní posily brankář Krizstián Hegyi, obránce Viktor Vitályos a křídelník Ebrima Singhateh. „Kluci zapadli dobře, jsou hodní, ale doufám, že na hřišti budou jiní. Potřebujeme tvrdost,“ řekl obránce Jakub Martinec. Více čtěte ZDE>>>
A nové dresy ve speciálním videu poprvé ukazuje také Baník Ostrava.
Vršoviští Bohemians představili domácí sadu dresů pro novou sezonu.
- 1
- 2