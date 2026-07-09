Přípravy na ligu ONLINE: rána pro Spartu! Komplikace při hojení, opora je po operaci
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 9. července 2026
Vynucená pauza se u Patrika Vydry nečekaně protáhne. Sparta informovala, že třiadvacetiletý hráč podstoupil chirurgický zákrok. „Proces hojení zlomeniny kotníku se v posledních týdnech zkomplikoval, a proto bylo nutné přistoupit k menší operaci,“ napsali Letenští na webových stránkách. Vydra se zranil v březnovém derby proti Slavii (1:3) a od té doby chyběl.
Liberec si poradil s Rapidem Bukurešť.
Slovan Liberec - Rapid Bukurešť 2:1 (2:0)
Branky: 8. L. Mašek, 37. Faye - 56. vlastní Bužek.
Sestava Liberce: Koubek - Koželuh, Hůlka, Mikula, Hodouš - Bužek, Faye, Dulay, Kušej, Soliu - L. Mašek.
Sestava Liberce od 60. minuty: Kúdelčík - Juliš, Rýzek, Bořil, Kayondo - Masopust, Sychra, Lexa, Špatenka - Rus, Edeh. Trenér: Fodrek.
Fotbalisté Pardubic v posledním utkání na soustředění v Rakousku podlehli Cracovii Krakov 0:2. Během přípravného kempu v Mostviertelu ani jednou nevyhráli a po třech remízách si připsali první porážku.
Východočeši na soustředění třikrát remizovali s Odrou Opolí, Žilinou a Rapidem Vídeň. Před odjezdem si zastříleli a v Holicích v rámci oslav 120 let od založení tamního klubu zvítězili nad soupeřem z krajského přeboru drtivě 17:0.
Zbrojovka? Slavia? Artis? Zahraničí? Kdepak, Lukáš Vorlický (24) by měl odehrát příští sezonu ve Slovácku! „Řešíme to,“ uvedl opatrně Michal Kadlec, nový sportovní manažer klubu, který se v červnu zachránil v baráži. Na soustředění do Slovinska se kreativní záložník s týmem nevydal, ovšem pokud všechny tři strany sladí ekonomické parametry transferu, stane se záhy členem kádru Jana Jelínka. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. července 2026
Jablonec v Rakousku remizoval s kyperským Pafosem.
FK Jablonec - Pafos 0:0
Sestava Jablonce: Mihelak - Cedidla (46. Pavlovič), Tekijaški (60. Sobol), Sláma (60. Polidar) - Čanturišvili (46. Novák), Okeke (60. Souček), Nebyla (46. Sedláček), Malenšek (60. Chramosta) - Alégué (46. Ahl), Zorvan (60. Suchan) - Jawo (60. Milla). Trenér: Kozel.
Nováček Chance Ligy v přípravě poprvé padl.
Hartberg - Zbrojovka Brno 2:0 (1:0)
Branky: 23. Hoffmann, 75. Komposch.
Sestava Brna:
I. poločas: Hrdina - Penxa, Hunal, Vedral, Zmrhal (46. Kaká) - Čavoš, Janetzký (46. Ševčík) - Vachoušek, Rymarenko (46. Žitný), Granečný - Vašulín (46. Ezeh).
II. poločas: Hrdina (91. Sváček) - Klíma, Markovič, Kaká, Mareš - Saal, Ševčík (91. Langer) - Kanakimana, Žitný (91. Gjorgievski), Ezeh (106. Selnar) - Velich. Trenér: Svědík.
Slovácko porazilo ve Slovinsku Zorju Luhansk 2:1.
1. FC Slovácko - Zorja Luhansk 2:1 (1:0)
Branky: 15. Puškáč, 48. Horský - 82. Janjič.
Sestava Slovácka: Urban (46. Halouska) - Štěpánek (61. Slončík), Slončík (46. Král), Stojčevski (61. Juroška) - Ndefe (61. Ndubuisi), Šviderský (46. Kostadinov), Trávník (61. Sosseh), Blahút (46. Kosek) - Havlík (61. Barát), Puškáč (46. Horský), Dolžnikov (46. Marinelli). Trenér: Jelínek.
Teplice porazily druholigové Táborsko.
FK Teplice - Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 20. Čermák, 24. Riznič, 54. Fortelný.
Sestava Teplic: Němeček (46. Ludha) - Švanda (57. Jakubko), Takács (46. Kodeš), Večerka (57. Taraduda), Riznič (46. Vientiess) - L. Mareček (46. Harušťák) - Radosta (46. Hopi), Fortelný (57. Bílek), Čermák (57. Kozák), Krejčí (46. Auta) - Pulkrab (57. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Zlín nestačil na izraelský Hapoel Tel Aviv.
FC Zlín - Hapoel Tel Aviv 1:2 (1:1)
Branky: 32. Šmiga - 34. Turiel, 63. Boateng.
Sestava Zlína: Dostál - Kopečný, Černín, Kukučka, Pišoja - Appiah, Nombil, Hellebrand, Ulbrich, Bartošák - Šmiga. Trenér: Červenka.
Baník si připsal výhru.
Baník Ostrava - Zaglebie Lubin 2:0 (0:0)
Branky: 52. Chaluš, 64. Buchta.
Sestava Ostravy: Budinský (70. Hrubý) - Frydrych (46. Frýdl), Chaluš (70. Nogha), Míček (70. Pojezný) - Kmeť (46. Bewene), Buchta (70. Musák), Boula, Šancl (70. Planka), Sinjavskij (70. Holzer) - Jurečka (70. Gning), Škrkoň (46. Pira). Trenér: Skuhravý.
Zprávy ze dne 7. července 2026
Viktoria Plzeň v rámci soustředění v rakouském Westendorfu remizovala ve Wörglu s FC Kodaň 1:1. O jediný gól Západočechů se postaral v 8. minutě Cheick Souaré. V pátek se Plzeň utká v Jenbachu s Young Boys Bern.
Český útočník Tomáš Schánělec obdržel od pražské Sparty svolení k zahájení přípravy s Duklou. Kluby momentálně jednají o formě jeho působení na Julisce, útočník se připojil na soustředění druholigové Dukly v jihočeském Písku.
Zprávy ze dne 6. července 2026
Sparta zveřejnila kádr, se kterým míří na soustředění do německého Grassau. V mužstvu Briana Priskeho jsou nové posily i někteří mladíci z rezervy. Neodcestovali naopak Veljko Birmančević, Elias Cobbaut, Imanol García a Indrit Tuci, kteří si mohou hledat nové angažmá. V kádru chybí také Kaan Kairinen, Albion Rrahmani a Ondřej Kukučka, o jejich dalších působeních klub momentálně jedná.
Zprávy ze dne 5. července 2026
Fotbalisté pražské Slavie v přípravném utkání v Rakousku remizovali s nováčkem nejvyšší polské ligy Wieczystou Krakov 2:2. Za „sešívané“ se při svém debutu trefili Danijel Šturm a Adonija Ouanda, navzájem si také na branky do prázdné brány přihráli. Zápas by rozdělený na čtyři třicetiminutové části, delší pauza proběhla v polovině po 60 minutách. Více čtěte ZDE>>>
Pardubice remizovaly na soustředění v Rakousku s Rapidem Vídeň 2:2. Do vedení poslala Východočechy letní posila Václav Drchal, druhý gól přidal Abdullahi Tanko.
Po mistrovství světa měl mít ještě volno, ale poté, co si teplický asistent trenéra Ondřej Prášil zlomil lýtkovou kost a podrobil se operaci, za něj musel Jan Rezek narychlo zaskočit během přípravného duelu Teplic s Příbramí (0:0). „Jsem zvědavý, kdo se zraní příště,“ usmál se. Více čtěte ZDE>>>
Po konci minulé sezony se v zákulisí objevily spekulace, jestli Sparta znovu nezmění kapitána. Tím je od loňského léta slovenský křídelník Lukáš Haraslín. „Byly nějaké šumy od vás novinářů, ale co jsem se bavil s trenérem nebo vedením, tak si myslím, že na takové téma nedošlo. Ví, jaký jsem. A nezměnil jsem se ani jako kapitán. Snažím se mužstvo držet vždycky pohromadě. Možná od vás novinářů jde zbytečný tlak, že se snažíte vytvořit senzaci nebo si rýpnout nejen do mě, ale do celého klubu. A myslím, že je to zbytečné,“ reagoval 30letý hráč na přímý dotaz redaktora iSportu po sobotní přípravě proti Opavě (4:1).
Zprávy ze dne 4. července 2026
Do prvního přípravného zápasu fotbalové Sparty dostal dvaadvacet hráčů. „Zaprvé jsem rád, že se nikdo nezranil,“ poznamenal trenér Brian Priske po výhře 4:1 nad druholigovou Opavou. Před fanoušky ve strahovském centru se ukázali tři nováčci Krisztián Hegyi, Ebrima Singhateh a Victor Vitályos. Přesto největší pozornost přitáhl navrátilec z hostování Michal Ševčík. Dal dva góly po střelách za hranou velkého vápna. „Ukázal, že má dobrou levačku. A já o ni vím,“ prohodil kouč. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Sparta v prvním utkání letní přípravy porazila druholigovou Opavu 4:1. Dvěma góly zazářil navrátilec z hostování Michal Ševčík. Více čtěte ZDE >>>
Mladá Boleslav v přípravě porazila Žižkov 3:0.