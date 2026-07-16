Přípravy na ligu ONLINE: Slavia ukázala nové dresy, Plzeň představila domácí sadu
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 16. července 2026
Nové domácí dresy ukázala také plzeňská Viktoria, která předtím už ve středu představila venkovní sadu. Domácím trikotům dominují tradiční červenomodré barvy, symboly stromů a řek mají odkazovat na přírodu. „Dres je moderní, perfektně sedí a líbí se mi celkově ten příběh, který vypráví,“ řekl pro klubový web záložník Patrik Hrošovský.
Slavia představila nové dresy pro nadcházející sezonu. Domácí varianta zůstává tradičně červenobílá. Venkovní dres je černý se zlatými a červenými prvky a třetí sada bude představena v září. Autorem dresů je grafický designér a ilustrátor Pavel Fuksa.
Zprávy ze dne 15. července 2026
Mladá Boleslav přestřílela Chotěbuz.
FK Mladá Boleslav - Chotěbuz 4:2 (1:1)
Branky: 38. Langhamer, 51. Buryán, 65. John, 83. Zíka - 45. Butler, 67. Engelhardt.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Vorel - Matoušek (46. Zachoval), Králik (76. Jinoch), Karafiát (62. Harušťák), Hybš (62. Kolář) - Macek (46. Zíka), Kozel (46. Donát) - Teterja (46. John), Langhamer (46. Penner), Kolářík (46. Šubert) - Klíma (46. Buryán).
II. poločas: Vorel - Zachoval, Králik (76. Jinoch), Karafiát (62. Harušťák), Hybš (62. Kolář) - Zíka, Donát - John, Penner, Šubert - Buryán. Trenér: Majer.
Fotbalisté Zlína porazili Polonii Varšavu.
FC Zlín - Polonia Varšava 2:0 (1:0)
Branky: 15. Ulbrich, 85. Toure.
Sestava Zlína: Knobloch (46. Bachůrek) - Kopečný (46. Bartošák), Mukuba, Černín (46. Kukučka), Grygera - Dorňák (72. Šmiga), Hellebrand (46. Appiah), Ulbrich (46. Cupák), Didiba (46. Nombil), Fojtů (72. Poznar) - Kanu (60. Toure). Trenér: Červenka.
Jablonec si v posledním přípravném zápase poradil s Charkovem.
FK Jablonec - Metalist Charkov 1:0 (0:0)
Branka: 56. Chramosta.
Sestava Jablonce: Hanuš (46. Mihelak) - Cedidla, Tekijaški (46. Novák, 63. Souček), Sobol - Ahl (89. Nykrín), Nebyla (63. Horák), Sedláček (46. Okeke), Suchan (46. Zorvan), Sláma (46. Čanturišvili) - Malenšek (46. Chramosta), Jawo (63. Milla). Trenér: Kozel.
Jak s předstihem avizoval web iSport, odchovanec Tomáš Jelínek nezůstane v kádru Slavie. Dvacetiletý záložník se připojil do přípravy s Pardubicemi, kde strávil jarní část minulé sezony. Velký zájem měl i Hradec Králové. Stejně jako v případě Mikuláše Konečného ale Votroci na Jelínka nakonec nedosáhnou.
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Plzeň představila novou venkovní sadu. Její design je postaven na schopnostech, tvrdé práci i umu všech Plzeňáků.
Je zcela očividné, že kádr Slavie je přeplněn k prasknutí. Jindřich Trpišovský sám přiznal, že do ideálního stavu 21 hráčů a 3 gólmanů se nevejde, přesto první část selekce hráčů, kteří klub dočasně nebo dlouhodobě opustí, už začíná. Do Německa na souboj s Lyonem už chce realizační tým vyjet s jasnější kostrou, než kterou měl k dispozici dosud. Kteří účastníci letního soustředění se podle indicií, které Sport v Rakousku nasbíral, blíží odchodu z kádru „sešívaných“? Šlo i o jedno z témat bonusové části pondělního pořadu Liga naruby. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 14. července 2026
Stoupnout si před kameru a zamaskovat situaci diplomatickým nic neříkajícím vyjádřením? To evidentně není nic pro StanislavaHejkala. Asistent trenéra Bohemians po další prohře v přípravném zápase (0:2 s Wislou Plock) před klubovou kamerou upřímně přiznal: „Zápas nám nic nepřinesl. Odjeli jsme na soustředění v nízkém počtu hráčů a dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme,“ popsal. Starosti mu dělá nedostatek posil i zranění. Více čtěte ZDE>>>
Nové zdravotní potíže v kádru Sparty? Která z nových posil dělá před trenéry dobrý dojem a nakoukne do áčka další nadějný mladík jako Hugo Sochůrek? Rakouské soustředění je v plném proudu a Letenští pilují detaily na dvojici přípravných zápasů - ve čtvrtek s Bialystokem a v pátek proti Nordsjaelandu. VÍCE ZDE>>>
„Za ty roky, co píšu o Plzni, klub snad nikdy takhle jasně nedeklaroval, že chce získat ligový titul,“ říká ve speciálu Ligy naruby přímo z rakouského soustředění západočeského klubu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš. Martin Hyský ale musí zpevnit defenzivu – vždyť Viktoria před pár dny inkasovala pět gólů od Young Boys Bern… „Tým je vzadu pořád křehký,“ míní Bartoš. Je před mladým útočníkem Christophem Kabongem konečně průlomová sezona? Je kádr v podstatě uzavřen, jak potvrdil sportovní ředitel Martin Vozábal? A jak je na tom talentovaný Jiří Panoš?
Fotbalisté Plzně zakončili předsezonní přípravu v Rakousku vítězstvím 2:0 nad Žytomyrem. Plzeň poslal do vedení v 28. minutě hlavou Souaré, pojistku přidal v závěru Kabongo. Viktoria v přípravě vyhrála po třech duelech a poprvé udržela čisté konto.
Co předvedly posily Filip Prebsl a Stefan Pirgič? Jak se dařilo reprezentantům po prodlouženém volnu po MS? A jak byl Martin Hyský spokojený s defenzivní hrou Viktorie? VÍCE ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Žytomyr 2:0 (1:0)
Branky: 28. Souaré, 79. Kabongo.
Sestava Plzně: Ťapaj - Dweh, Prebsl (66. Panoš), Krčík, Doski (46. Spáčil) - Pirgič (46. Kabongo), Hrošovský (66. Valenta) - Souaré (66. Boháč), Ladra (46. Červ), Višinský (46. Sojka) - Vydra (46. Lawal). Trenér: Hyský.
Klokani nestačili na Wislu Plock.
Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 0:2 (0:1)
Branky: 38. Jiménez, 57. Radwaňski.
Sestava Bohemians: Frühwald (46. Reichl) - Kareem (27. Smrž), Lischka (46. Heidenreich, 73. Tichý), Havel (46. Kadlec) - Banda, Černý, Sakala (61. Šurýn), Mirvald - Matoušek (46. Vala), Almási (46. Mikuda), Pilař (46. Kovařík). Trenér: Veselý.
Zprávy ze dne 13. července 2026
Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahlí Dubaj 2:0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezony, z toho potřetí zvítězili.
Hradec Králové, účastník předkol evropských pohárů, na soustředění v Rakousku remizoval s Wolfsbergem 1:1.
Teplice zdolaly v přípravném utkání Wacker Innsbruck 3:0. Jde o třetí výhru týmu ze čtyř dosavadních zápasů.
Jako vážně?! Podle ugandského novináře Geoffreyeho Mugabiha se chce útočník Olomouce John Paul Dembe (21) vrátit do tamní ligy, konkrétně do populárního celku KCCA FC. Prý o tom jedná během své dovolené v Africe a zároveň řeší víza, potřebné k návratu do Česka. „Akorát jsme o tom četli, stejně jako vy,“ reagoval překvapeně trenér a sportovní manažer Pavel Hapal pro web iSport. „Paul je tichý kluk, ale nevíme, o tom, že by byl u nás nespokojený. Navíc tady má platnou smlouvu,“ dodal. Více čtěte ZDE >>>
Po volné sobotě a jednom nedělním tréninku jde plzeňská příprava ve Westendorfu do úplného finiše. V pondělí trenéři naplánovali dvě jednotky. Dopoledne to byl na krásně střiženém trávníku pořádný cvrkot. Deník Sport zblízka sledoval, jak vypadá práce Martina Hyského a jeho štábu. „Chceme hrát odvážně, aktivně a předvádět fotbal, který baví,“ zmínil během nedělního velkého rozhovoru s novináři v Rakousku. Více čtěte ZDE>>>
Společně s bývalým spoluhráčem Emannuelem Ayaosim se PavelKačor zjevil na oslavách titulu v Edenu. Sundal kapucu a efektně se odhalil fanouškům jako nová posila. Byl to poctivě vydřený moment. Přitom zbývalo jen málo a ofenzivně laděný mladík by zrovna v tuhle chvíli nebyl na soustředění se Slavií ale někde ve druhé lize. „Trenér na mě v přípravě řval, že mě vystřídá po čtvrt hodině. Druhý den jsem bylo jako vyměněný,“ vzpomíná pro deník Sport a web iSport na přelomovou zimu v Karviné. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>