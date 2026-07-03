Přípravy na ligu ONLINE: Slavia zveřejnila kádr na soustředění. Proti komu bude hrát?
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 3. července 2026
Slavia zveřejnila kádr, který odcestoval do Rakouska na herní soustředění. Zatím v něm chybí reprezentanti, kteří se zúčastnili mistrovství světa. Ti by se měli připojit k týmu až po něm. Na jednatřicetičlenném seznamu nechybí posily Ange N'guessan, Toumani Diakité, Wiktor Nowak, Oskar Kubiak nebo Danijel Šturm.
Slávisté budou v Rakousku do 13. července a utkají se s Wieczystou Krakow, Slovanem Bratislava a Ružomberokem.
Jablonec místo Karviné v evropských pohárech – a po odmítnutí Táborska se do české nejvyšší soutěže přece jen přihlásil brněnský Artis. „Dukla do toho už nebude chtít zasahovat sportovně, ale bude se domáhat náhrady škody,“ říká ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Ondřej Škvor. Jak je Jablonec připraven na Evropu a jak Artis na ligu. „Chtělo by to dvě kvalitní posily do každé řady – a hodně rychle,“ míní Michal Kvasnica. Pošle do Brna hráče na okraji kádru Liberec? A bude Artis největším adeptem na sestup? Pusťte si speciál Ligy naruby.
Nejvyšší soutěž je už zase kompletní! Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace (LFA) a v příští sezoně bude hrát Chance Ligu, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy.
Zlínští fotbalisté porazili v přípravném utkání domácí Trenčín 3:1. Svěřenci trenéra Bronislava Červenky se v přípravě dočkali prvního vítězství, potřebovali na něj čtyři zápasy. Dnes bude hrát také Jablonec, který se od 17:00 utká s druholigovým Ústím nad Labem.
Trenčín - Zlín 1:3 (0:1)
Branky: 84. Mikulaj - 16. Černín, 70. Dorňák, 77. Křapka.
Gambijský fotbalista Gibril Sosseh se zapojil do přípravy Slovácka. Devatenáctiletý záložník dostal svolení od pražské Slavie. Forma jeho působení v Uherském Hradišti je v jednání. Pražané přivedli Sosseha letos v lednu ze švédského Kalmaru. Jarní část uplynulé sezony strávil na hostování v jiném vršovickém týmu Bohemians 1905, za něž si připsal osm ligových startů. Nyní bude působit ve Slovácku, které se v minulém ročníku zachránilo v baráži.
Bez záložníků Matúše Rusnáka či Christiana Frýdka vyrazili na soustředění do polské Opalenice fotbalisté Baníku. V týmu naopak neschází poslední posila Matúš Kmeť. Trenér Roman Skuhravý do výběru zařadil 24 hráčů a tři brankáře. Mezi jeho vyvolené se nevešli jak Rusnák s Frýdkem, kteří mají svolení hledat si jiný klub, tak kolumbijský stoper Pablo Ortiz, který dostal z vážných rodinných důvodů několik dnů volno. V Ostravě zůstali zranění a nedoléčení Samuel Grygar a David Látal, brankář Matouš Babka se prozatím posunul do druholigového béčka.
Sparta představila nový dres pro sezonu 2026/27. Dominantní barvou zůstává tradiční rudá a sparťanské „S" na přední straně. Letošní novinkou je nový font pro potisk jmen a čísel, který odhaluje klubové detaily a v každé číslici je ukryté sparťanské logo. Domácí dresy doplňují bílé šortky s černými detaily. Klub pro fanoušky spustil předprodej.
Zprávy ze dne 2. července 2026
Po odmítnutí Táborska je nyní na řadě Artis Brno. „Vývoj situace, kdy s možností startu v příštím ročníku Chance ligy přišla nyní řada na SK Artis Brno, přijímáme velmi zodpovědně a s respektem. Musíme u této výzvy akcentovat více proměnných, zvážit všechna pro a proti. Upřímně jsme v tomto týdnu už počítali s tím, že tahle varianta existuje spíše jen v teoretické rovině. Nabídky si vážíme. Nyní přijímáme lhůtu do páteční (3.7.) 16. hodiny na rozmyšlenou pro naše definitivní rozhodnutí, které samozřejmě nejprve oznámíme vedení soutěže a LFA. Následně vydáme i mediální prohlášení," uvedl klub v prohlášení na webu. Více čtěte ZDE>>>
Hokejista David Pastrňák na akci Golf Hockey Challenge v resortu Panorama v Kácově okomentoval také vyhlídky fotbalistů Baníku před další sezonou i vystoupení české reprezentace na MS ve fotbale. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na doplnění nadcházejícího ročníku Chance ligy. „Přestože je nabídka účasti v 1. lize pro každý ambiciózní klub mimořádnou příležitostí a snem každého fotbalisty, jako vedení Táborska jsme dospěli k závěru, že za současných podmínek by její přijetí nebylo odpovědným krokem vůči klubu, jeho fanouškům, městu Tábor, partnerům ani celému regionu,“ říká v prohlášení klubový vlastník Petr Kolář. Rozhovor s majitelem klubu čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. července 2026
Z prohry s fotbalisty Vlašimí (1:2) v přípravě si trenéři Slavie příliš nedělali. „Ti jsou zavaření, co?“ usmál se na novináře kouč Jindřich Trpišovský a pokývl na hráče odcházející ze hřiště. K mediálním povinnostem ale tentokrát pustil svého kolegu Zdeňka Houšteckého. Ten mimo jiné reagoval na slova Jana Bořila a Vasila Kušeje po přesunu do Liberce a popsal, jak se Slavia připravuje bez reprezentantů. „Vlastně stavíme dva týmy,“ přiznal asistent trenéra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Olomouc hrála bez branek se slovenskou Skalicí.
Plzeň remizovala v Dobřanech s Trnavou 1:1, jediný gól Viktorie vstřelil Jiří Panoš.
Slavia ve druhém přípravném zápase nestačila na Vlašim, podlehla jí 1:2. Už o poločase zápasu, během kterého fanoušci „sešívaných“ protestovali proti Jaroslavu Tvrdíkovi, vedli hosté 2:0. Duel navíc nedohrál kulhající Emmanuel Ayaosi. Ve druhé půli jen snížil z penalty Ivan Schranz, na trávník také dostaly drahé posily z Liberce Ange N’Guessan a Toumani Diakité.
Remízu v přípravě zaznamenaly Pardubice.
FK Pardubice - Odra Opolí 1:1 (0:1)
Branky: 48. Vecheta - 15. Spáčil.
Sestava Pardubic: Stejskal (46. Šerák) - Trédl, Sljubyk, Hamza - Leipold (62. Zima), Míšek, Solil (90. Matys), Boledovič - Botos (46. Kopásek), Samuel (46. Smékal) - Vecheta (65. Samuel). Trenér: Trousil.
Na přípravný zápas Baníku vyrazil redaktor deníku Sport Michal Kvasnica. Zde jsou jeho postřehy.
Baník v přípravném utkání porazil druholigovou Kroměříž.
Ostrava - Kroměříž 3:1 (0:1) (hráno 2x60 minut):
Branky: 69. Škrkoň, 72. Buchta, 95. Owusu - 60. Kříž z pen.
Sestava Ostravy:
I. poločas: Babka - Rusnák, Chaluš, Míček, Sinjavskij - Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran - Jurečka, Pira.
II. poločas: Hrubý - Nogha, Frydrych, Pojezný - Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer - Owusu, Škrkoň. Trenér: Skuhravý.
Zprávy ze dne 29. června 2026
Kdyby záleželo na Janu Bořilovi, zůstal by ve Slavii. Jenže v Edenu po konci sezony jasně naznačili, že o jednoho z nejzkušenějších ligových fotbalistů, kapitána a šestinásobného mistra v červenobílém dál nestojí. A tak zamířil do Liberce. „Slavia mi to ulehčila, protože se se mnou vlastně nikdo nebavil,“ řekl pětatřicetiletý obránce na severu Čech. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Pořádně si zastřílely Pardubice, které nasázely 17 gólů!
Holice - FK Pardubice 0:17 (0:7)
Branky: 3x Leipold, 2x Drchal, 2x Smékal, 2x Saarma, Botos, Sljubyk, Godwin, Vecheta, Kopásek, S. Šimek, Zima, Trédl.
Sestava Pardubic:
I. poločas: Charatišvili - Sljubyk, Bammens, Hamza - Godwin, Icha, Solil, Mahuta - Drchal, Smékal, Botos.
II. poločas: Mandous - Trédl, Noslin, Matys - Kopásek, Zima, S. Šimek, Míšek, Saarma - Leipold, Vecheta. Trenér: Trousil.
Jablonec v přípravě rozdrtil Mladou Boleslav 5:0.
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 5:0 (3:0)
Branky: 9. a 40. Nebyla, 36. Chramosta, 70. Alégué, 87. Malenšek.
Sestavy:
Jablonec:
I. poločas: Mihelak - Cedidla, Innocenti, Sobol - Čanturišvili, Okeke, Nebyla, Polidar - Zorvan, Suchan - Chramosta.
II. poločas: Kukučka - Cedidla, Souček, Novák - Malenšek, Sedláček, Horák, Lavrinčík, Nykrín - Alégué, Jawo. Trenér: Kozel.
M. Boleslav:
I. poločas: Floder - Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš - Macek, Penner - Kolářík, Šubert, Teterja - Klíma.
II. poločas: Floder - Donát, Králik, Zachoval, Kolář - Langhamer, Penner - John, Ogungbayi, Jinoch - Krulich. Trenér: Majer.