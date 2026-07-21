Přípravy na ligu ONLINE: Sparta představila venkovní dres, Baník odhalil alternativní sadu
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje už příští sobotu. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 21. července 2026
Novou sadu dresů představil i Baník. K tradiční bílé a modré se letos přidává i šedá, která bude sloužit jako alternativní varianta.
Sparta představila nové venkovní dresy pro nadcházející sezonu. Trikot odtajnila na sparťanské akci na Vítězném náměstí v Dejvicích. „Dres, který patří na stadion, stejně tak jako do města, na cestování nebo ke každodennímu nošení," uvedl pražský klub.
Novým kapitánem Baníku byl zvolen brankář Martin Jedlička. Role asistentů se zhostí Filip Kubala a Vlasij Sinjavskij. Rozhodl o tom trenér Ostravanů Roman Skuhravý.
Po nástupu Michala Strnada se po ekonomické stránce cítí všichni v Plzni mnohem komfortněji. Klub je dle vyjádření všech důležitých osob připravený na to, aby jako rovný s rovným bojoval o titul se Slavií i Spartou. „Ale přihlásí se ještě někdo další,“ tipuje generální ředitel klubu Adolf Šádek. Na úterní předsezonní tiskové konferenci mluvil o skladbě kádru, maximálních ambicích, spolupráci s movitým majitelem i situaci na vybrakovaném českém hráčském trhu. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Fotbalista Dominik Javorček se zapojil do přípravy Bohemians 1905. Slavia s vršovickým rivalem řeší formu působení slovenského krajního obránce v Ďolíčku.
Třiadvacetiletý Javorček přišel do Edenu loni v červnu ze Žiliny, v přípravě si ale vážně poranil koleno a v uplynulé sezoně nastoupil jako střídající až do posledního soutěžního utkání.
Zbrojovku do nové sezony v Chance lize povede nový kapitán - obránce Jakub Klíma. Ten v uplynulé sezoně vynechal jediné utkání a kapitánskou pásku navlékne už v prvním zápase, kdy Zbrojovka přivítá pražskou Spartu.
Zprávy ze dne 19. července 2026
Nové dresy pro sezonu 2026/27 představil také Liberec. „Historicky poprvé hráči Slovanu obléknou plně customizované dresy v designu, který byl vytvořen exkluzivně pro náš klub,“ komentuje ředitel obchodu a marketingu Štěpán Hanuš.
Baník v sobotní generálce prohrál se slovenským Trenčínem 2:3 a trenér Roman Skuhravý měl v hodnocení ke spokojenosti hodně daleko. „Nechci, aby to vyznělo jako degradace výkonu domácích. Ale poprvé, co jsem v Baníku, jsem naštvaný, a to velmi silně, jakým způsobem jsme se prezentovali. Po zásluze jsme prohráli. Bylo to krásné zrcadlo toho, co nefunguje a co nestačí. Kdo chce hrát za Baník a chce hrát tímto způsobem, tak buď bude hrát jinak, nebo hrát nebude,“ citoval klubový web nového ostravského kouče.
Zprávy ze dne 18. července 2026
Slavia v generálce hrané na 2x60 minut porazila Olympique Lyon 2:0 a úspěšně se naladila na nový ročník Chance ligy. Francouzský celek měl v první půli možnost skórovat z penalty, ale Markovič zasáhl, v závěru pak Piták trefil tyč. Český mistr po změně stran kompletně obměnil jedenáctku, v 96. minutě otevřel skóre Isife, dvě minuty před koncem základní hrací doby potvrdil vítězství Ouanda. Více o utkání ZDE>>>
Pardubice se na start sezony naladily vysokou výhrou.
Jihlava - FK Pardubice 0:5 (0:4)
Branky: 2. z pen. a 36. Patrák, 31. Tanko, 34. Drchal, 77. Samuel.
Sestava Pardubic: Mandous - Icha (71. Hamza), Noslin (46. Bammens), Traoré (46. Trédl) - Godwin, Šimek (46. Jelínek), Hlavatý (71. Zima), Boledovič (46. Mahuta, 71. Saarma) - Tanko (60. Smékal), Patrák (60. Botos) - Drchal (71. Samuel). Trenér: Trousil.
Baník v generálce na ligu padl s Trenčínem.
Trenčín - Baník Ostrava 3:2 (1:1)
Branky: 34. a 87. Mikulaj, 66. Hájovský - 17. Gilbert, 71. Kubala z pen.
Sestava Ostravy:
I. poločas: Jedlička - Frydrych, Nogha, Míček - Kmeť, Buchta, Musák, Šancl, Sinjavskij - Jurečka, Gilbert.
II. poločas: Jedlička - Chaluš, Skyba, Pojezný - Bewene, Boula, Planka, Holzer - Kubala, Gning - Škrkoň. Trenér: Skuhravý.
Slovácko prohrálo se Skalicou.
FC Slovácko - Skalica 1:3 (0:3)
Branky: 84. Juroška - 6. Onyedika, 20. Bariš, 37. Daniel.
Sestava Slovácka: Urban - Král (74. Slončík), Štěpánek, Stojčevski (64. Behiratche) - Ndefe (64. Koscelník), Šviderský (46. Kostadinov), Trávník (74. Hruška), Blahút - Havlík (74. Marinelli), Dolžnikov (46. Juroška) - Puškáč (74. Niarchos). Trenér: Jelínek.
Mladá Boleslav v posledním přípravném zápase rozstřílela rakouský Ried.
FK Mladá Boleslav - Ried 4:0 (0:0)
Branky: 64. a 72. Langhamer, 59. Klíma, 85. Kolář.
Sestava M. Boleslavi: Floder - Donát (46. Matoušek), Králik (68. Kolář), Karafiát (68. Harušťák), Hybš (46. Zachoval) - Macek (46. Langhamer), Kozel (46. Kolářík) - Šubert (46. Penner), Zíka (60. Jinoch), John (68. Teterja) - Buryán (46. Klíma). Trenér: Majer.
Artis Brno, nováček v první lize, v rámci generálky odehrál dvě utkání s Wislou Krakov a ani jednou nezvítězil.
Wisla Krakov - Artis Brno 2:2 (0:0)
Branky: 84. Uryga, 89. Krzyžanowski - 50. Šimek, 90.+1 Preisler.
Sestava Artisu: Stoppen - Glossoa, Šimek, Plechatý, Preisler - Carlén, Pospíšil (72. Komljenovic) - Fomba (46. Petrák), Adediran, Papalelé (72. Harazim) - Ndiaye. Trenér: Nádvorník.
Wisla Krakov - Artis Brno 1:0 (1:0)
Branka: 39. Youan.
Zlín nestačil na Vratislav.
Slask Vratislav - FC Zlín 3:1 (2:0)
Branky: 10. a 60. Marjanac, 43. Rosiak - 55. Šmiga.
Sestava Zlína: Dostál - Kopečný, Černín (46. Mukuba), Kukučka, Pišoja - Appiah (46. Fojtů, 69. Grygera), Nombil, Ulbrich, Cupák (46. Hellebrand), Bartošák (46. Dorňák) - Poznar (46. Šmiga). Trenér: Červenka.
Teplice v generálce porazily Ružomberok.
FK Teplice - Ružomberok 3:0 (1:0)
Branky: 39. Riznič, 51. Pulkrab, 66. Krejčí.
Sestava Teplic: Trmal (67. Lichtenberg) - Bílek (46. Švanda), Jakubko (61. Vientiess), Večerka (61. Takács), Riznič (46. Harušťák) - L. Mareček (61. Taraduda), Fortelný (61. Kodeš) - Hopi (46. Radosta), Čermák (46. Náprstek), Auta (46. Krejčí) - Pulkrab (61. Kozák). Trenér: Frťala.
Zprávy ze dne 17. července 2026
Také nováček z Brna zakončil letní přípravu vítězně.
Zbrojovka Brno - Podbrezová 2:0 (1:0)
Branky: 36. Kaká, 66. Vašulín.
Sestava Brna: Hrdina - Klíma, Vedral, Kaká, Zmrhal (64. Dante) - Čavoš, Janetzký (64. Gjorgievski) - Rymarenko, Vachoušek, Ezeh (64. Vaníček) - Vašulín. Trenér: Svědík.
Když se naskytla taková příležitost, byl hřích ji nevyužít. Oproti posledním rokům, kdy fanouškům Slavie scházel zvučený soupeř na předligovou generálku, tentokrát v Edenu doručili parádní jméno – slavný Olympique Lyon s navrátilcem Pavlem Šulcem. Do Norimberku, kde se zápas odehraje bez přítomnosti diváků, neodcestoval Tomáš Chorý, jehož budoucnost se řeší. Jak to vypadá s Davidem Douděrou? Více čtěte ZDE>>>
Vršovičtí Bohemians v polské Opalenici porazili Lubin.
Bohemians Praha 1905 - Zaglebie Lubin 2:0 (2:0)
Branky: 38. Smrž, 45. Almási.
Sestava Bohemians: Frühwald - Lischka, Sakala, Heidenreich (46. Vondra) - Havel, Smrž, Černý (73. Mirvald), Kovařík (88. Šurýn) - Matoušek (73. Mikuda), Pilař (59. Vala) - Almási (88. Kadlec). Trenér: Veselý.
Sigma Olomouc slaví v generálce na novou sezonu výhru nad katarským Al Sadd SC.
Sigma Olomouc - Al Sadd 2:1 (1:1)
Branky: 29. Baráth, 47. Janošek z pen. - 44. Mujica.
Sestava Olomouce: Koutný - Sylla, Král (46. Noumbissie), Lurvink - Hadaš, Baráth, Beran (46. Janošek), Ghali (63. Šíp) - Krivak (46. Tkáč), Soldo (46. Kliment) - Sejk (63. Mikaelsson). Trenér: Hapal.