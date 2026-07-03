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Přípravy na ligu ONLINE: Sparta ukázala dres pro novou sezonu, posila pro Sigmu

Sparta představila nový dres pro sezonu 2026/27
Sparta představila nový dres pro sezonu 2026/27Zdroj: AC Sparta Praha
Plzeň remizovala v přípravě s Trnavou
Trenér Baníku Roman Skuhravý na tréninku
Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek
Bohemians představili novou domácí sadu pro příští sezonu
Trenér Sparty Brian Priske pozoruje hráče na úvod letní přípravy
Fotbalisté Plzně odstartovali letní přípravu
Novou posilou Hradce Králové je Tomáš Wiesner
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iSport.cz
Chance Liga
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Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července.  Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 3. července 2026

Důležitý moment
AC Sparta Praha
3. července 2026 · 11:11

Sparta představila nový dres pro sezonu 2026/27.

Sparta představila nový dres pro sezonu 2026/27
Sparta představila nový dres pro sezonu 2026/27

Zprávy ze dne 2. července 2026

2. července 2026 · 15:30

Po odmítnutí Táborska je nyní na řadě Artis Brno. „Vývoj situace, kdy s možností startu v příštím ročníku Chance ligy přišla nyní řada na SK Artis Brno, přijímáme velmi zodpovědně a s respektem. Musíme u této výzvy akcentovat více proměnných, zvážit všechna pro a proti. Upřímně jsme v tomto týdnu už počítali s tím, že tahle varianta existuje spíše jen v teoretické rovině. Nabídky si vážíme. Nyní přijímáme lhůtu do páteční (3.7.) 16. hodiny na rozmyšlenou pro naše definitivní rozhodnutí, které samozřejmě nejprve oznámíme vedení soutěže a LFA. Následně vydáme i mediální prohlášení," uvedl klub v prohlášení na webu. 

Baník Ostrava
2. července 2026 · 15:09

Hokejista David Pastrňák na akci Golf Hockey Challenge v resortu Panorama v Kácově okomentoval také vyhlídky fotbalistů Baníku před další sezonou i vystoupení české reprezentace na MS ve fotbale. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

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Důležitý moment
2. července 2026 · 14:00

Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na doplnění nadcházejícího ročníku Chance ligy. „Přestože je nabídka účasti v 1. lize pro každý ambiciózní klub mimořádnou příležitostí a snem každého fotbalisty, jako vedení Táborska jsme dospěli k závěru, že za současných podmínek by její přijetí nebylo odpovědným krokem vůči klubu, jeho fanouškům, městu Tábor, partnerům ani celému regionu,“ říká v prohlášení klubový vlastník Petr Kolář. 

Zprávy ze dne 1. července 2026

SK Slavia Praha
1. července 2026 · 19:30

Z prohry s fotbalisty Vlašimí (1:2) v přípravě si trenéři Slavie příliš nedělali. „Ti jsou zavaření, co?“ usmál se na novináře kouč Jindřich Trpišovský a pokývl na hráče odcházející ze hřiště. K mediálním povinnostem ale tentokrát pustil svého kolegu Zdeňka Houšteckého. Ten mimo jiné reagoval na slova Jana Bořila a Vasila Kušeje po přesunu do Liberce a popsal, jak se Slavia připravuje bez reprezentantů. „Vlastně stavíme dva týmy,“ přiznal asistent trenéra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

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Houštecký pálil do Bořila: Mrzí mě, že to neřekl na rovinu. Kušej? Až nebude placený Slavií • v=5&#38;iSport.tv
Sigma Olomouc
1. července 2026 · 19:18

Olomouc hrála bez branek se slovenskou Skalicí.

Viktoria Plzeň
1. července 2026 · 19:12

Plzeň remizovala v Dobřanech s Trnavou 1:1, jediný gól Viktorie vstřelil Jiří Panoš.

SK Slavia Praha
1. července 2026 · 18:58

Slavia ve druhém přípravném zápase nestačila na Vlašim, podlehla jí 1:2. Už o poločase zápasu, během kterého fanoušci „sešívaných“ protestovali proti Jaroslavu Tvrdíkovi, vedli hosté 2:0. Duel navíc nedohrál kulhající Emmanuel Ayaosi. Ve druhé půli jen snížil z penalty Ivan Schranz, na trávník také dostaly drahé posily z Liberce Ange N’Guessan a Toumani Diakité.

Slavia prohrála s Vlašimí
Slavia prohrála s Vlašimí
Slavia prohrála s Vlašimí
Slavia prohrála s Vlašimí
Hráči Vlašimi se radují z gólu do sítě Slavie
Hráči Vlašimi se radují z gólu do sítě Slavie
FK Pardubice
1. července 2026 · 14:18

Remízu v přípravě zaznamenaly Pardubice.

 

FK Pardubice - Odra Opolí 1:1 (0:1)

Branky: 48. Vecheta - 15. Spáčil.

 

Sestava Pardubic: Stejskal (46. Šerák) - Trédl, Sljubyk, Hamza - Leipold (62. Zima), Míšek, Solil (90. Matys), Boledovič - Botos (46. Kopásek), Samuel (46. Smékal) - Vecheta (65. Samuel). Trenér: Trousil.

Baník Ostrava
1. července 2026 · 13:58

Na přípravný zápas Baníku vyrazil redaktor deníku Sport Michal Kvasnica. Zde jsou jeho postřehy.

Baník Ostrava
1. července 2026 · 13:49

Baník v přípravném utkání porazil druholigovou Kroměříž. 

 

Ostrava - Kroměříž 3:1 (0:1) (hráno 2x60 minut):

Branky: 69. Škrkoň, 72. Buchta, 95. Owusu - 60. Kříž z pen.

 

Sestava Ostravy:

I. poločas: Babka - Rusnák, Chaluš, Míček, Sinjavskij - Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran - Jurečka, Pira.

II. poločas: Hrubý - Nogha, Frydrych, Pojezný - Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer - Owusu, Škrkoň. Trenér: Skuhravý.

Zprávy ze dne 29. června 2026

Slovan Liberec
29. června 2026 · 16:47

Kdyby záleželo na Janu Bořilovi, zůstal by ve Slavii. Jenže v Edenu po konci sezony jasně naznačili, že o jednoho z nejzkušenějších ligových fotbalistů, kapitána a šestinásobného mistra v červenobílém dál nestojí. A tak zamířil do Liberce. „Slavia mi to ulehčila, protože se se mnou vlastně nikdo nebavil,“ řekl pětatřicetiletý obránce na severu Čech. Více čtěte ZDE>>>

Jan Bořil odchází po červené kartě do šaten
Jan Bořil odchází po červené kartě do šaten

Zprávy ze dne 27. června 2026

FK Pardubice
27. června 2026 · 18:48

Pořádně si zastřílely Pardubice, které nasázely 17 gólů!

 

Holice - FK Pardubice 0:17 (0:7)

Branky: 3x Leipold, 2x Drchal, 2x Smékal, 2x Saarma, Botos, Sljubyk, Godwin, Vecheta, Kopásek, S. Šimek, Zima, Trédl.

 

Sestava Pardubic:

I. poločas: Charatišvili - Sljubyk, Bammens, Hamza - Godwin, Icha, Solil, Mahuta - Drchal, Smékal, Botos.

II. poločas: Mandous - Trédl, Noslin, Matys - Kopásek, Zima, S. Šimek, Míšek, Saarma - Leipold, Vecheta. Trenér: Trousil.

FK Jablonec
27. června 2026 · 16:11

Jablonec v přípravě rozdrtil Mladou Boleslav 5:0.

 

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 5:0 (3:0)

Branky: 9. a 40. Nebyla, 36. Chramosta, 70. Alégué, 87. Malenšek.

 

Sestavy:

Jablonec:

I. poločas: Mihelak - Cedidla, Innocenti, Sobol - Čanturišvili, Okeke, Nebyla, Polidar - Zorvan, Suchan - Chramosta.

II. poločas: Kukučka - Cedidla, Souček, Novák - Malenšek, Sedláček, Horák, Lavrinčík, Nykrín - Alégué, Jawo. Trenér: Kozel.

M. Boleslav:

I. poločas: Floder - Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš - Macek, Penner - Kolářík, Šubert, Teterja - Klíma.

II. poločas: Floder - Donát, Králik, Zachoval, Kolář - Langhamer, Penner - John, Ogungbayi, Jinoch - Krulich. Trenér: Majer.

FC Zlín
27. června 2026 · 14:50

Zlín odehrál v sobotu dva přípravné duely a oba prohrál.

 

FC Zlín - Kroměříž 0:2 (0:1)

Branky: 27. Koryčan, 65. Polášek.

 

Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Kopečný, Štefan (73. Hönig), Liling, Didiba - Gaži, Penkevics (59. Dorňák), Cupák, Bartošák (73. Fojtů) - Toure (65. Brázda), Poznar (65. Bránecký). Trenér: Červenka.

 

Zlín - Skalica 1:2 (0:0)

Branky: 60. vlastní - 58. Križan, 66. Obinna.

 

Sestava Zlína: Dostál - Pišoja, Mukuba, Křapka, Grygera - Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Ulbrich (83. Brázda), Emmanuel (76. Hönig) - Šmiga (80. Bránecký). Trenér: Červenka.

Sigma Olomouc
27. června 2026 · 14:21

Těsnou výhru bere v přípravě Sigma.

 

Sigma Olomouc - Ružomberok 1:0 (0:0)

Branka: 58. Krivak.

 

Sestava Olomouce:

I. poločas: Stoppen - Hadaš, Spáčil, Lurvink, Ghali - Janošek, Tkáč - Růsek, Grgič, Mikulenka - Sejk.

II. poločas: Berka - Dolžnikov, Sylla, Král, Ghali (69. Hadaš) - Jezierski, Zahradníček - Krivak, Fiala, Šíp - Jásir. Trenér: Hapal.

Slovan Liberec
27. června 2026 · 13:29

V sobotním vedru uspěl také Liberec.

 

Slovan Liberec - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)

Branky: 55. Hodouš, 81. L. Mašek.

 

Sestava Liberce:

I. poločas: Koubek - Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek - Masopust, Faye - Sychra, Rus, Soliu - Letenay.

II. poločas: Musil - Juliš, Hůlka, Drakpe, Dušák - Stránský, Lexa - Dulay, Edeh, Hodouš - L. Mašek. Trenér: Fodrek.

FK Teplice
27. června 2026 · 13:23

Výhru v přípravě zaznamenaly Teplice.

 

FK Teplice - Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Branky: 27. Pulkrab, 72. Zlatohlávek.

 

Sestava Teplic:

I. poločas: Ludha - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - Hopi, Jukl, Kodeš, Krejčí - Pulkrab, Kozák.

II. poločas: Němeček - Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta - Auta, D. Mareček, Fortelný, Náprstek - Zlatohlávek (82. Klimpl), Svatek. Trenér: Frťala.

Viktoria Plzeň
27. června 2026 · 12:21

Plzeň si na úvod přípravy poradila s Artisem 4:2. Více čtěte ZDE>>>

 

Viktoria Plzeň - Artis Brno 4:2 (0:1)
Branky: 47. z pen. a 82. Kabongo, 73. a 90. Vydra - 7. Adediran, 50. Komljenovic.

 

Sestava Plzně:

I. poločas: Ťapaj - Kadlec, Krčík, Nghabo, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra, Toure - Faal.

II. poločas: Tvrdoň - Novák, Dweh, Kubín, Spáčil - Valenta, Pirgič - Růžička, Panoš, Kabongo - Vydra. Trenér: Hyský.

Zprávy ze dne 26. června 2026

Mladá Boleslav
26. června 2026 · 19:57

Mladá Boleslav s v přátelském utkání poradila s Duklou.

 

FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 42. Kozel, 86. Jinoch.

 

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Jovanoski - Mareš, Zouhar, Karafiát, Hybš - Donát, Kozel - John, Šubert, Teterja - Krulich.

II. poločas: Floder - Matoušek, Králik, Harušťák, Zachoval - Macek, Langhamer - Kolářík, Kolář, Jinoch - Klíma. Trenér: Majer.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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