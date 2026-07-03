Přípravy na ligu ONLINE: Sparta ukázala dres pro novou sezonu, posila pro Sigmu
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 3. července 2026
Sparta představila nový dres pro sezonu 2026/27.
Zprávy ze dne 2. července 2026
Po odmítnutí Táborska je nyní na řadě Artis Brno. „Vývoj situace, kdy s možností startu v příštím ročníku Chance ligy přišla nyní řada na SK Artis Brno, přijímáme velmi zodpovědně a s respektem. Musíme u této výzvy akcentovat více proměnných, zvážit všechna pro a proti. Upřímně jsme v tomto týdnu už počítali s tím, že tahle varianta existuje spíše jen v teoretické rovině. Nabídky si vážíme. Nyní přijímáme lhůtu do páteční (3.7.) 16. hodiny na rozmyšlenou pro naše definitivní rozhodnutí, které samozřejmě nejprve oznámíme vedení soutěže a LFA. Následně vydáme i mediální prohlášení," uvedl klub v prohlášení na webu.
Hokejista David Pastrňák na akci Golf Hockey Challenge v resortu Panorama v Kácově okomentoval také vyhlídky fotbalistů Baníku před další sezonou i vystoupení české reprezentace na MS ve fotbale. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na doplnění nadcházejícího ročníku Chance ligy. „Přestože je nabídka účasti v 1. lize pro každý ambiciózní klub mimořádnou příležitostí a snem každého fotbalisty, jako vedení Táborska jsme dospěli k závěru, že za současných podmínek by její přijetí nebylo odpovědným krokem vůči klubu, jeho fanouškům, městu Tábor, partnerům ani celému regionu,“ říká v prohlášení klubový vlastník Petr Kolář.
Zprávy ze dne 1. července 2026
Z prohry s fotbalisty Vlašimí (1:2) v přípravě si trenéři Slavie příliš nedělali. „Ti jsou zavaření, co?“ usmál se na novináře kouč Jindřich Trpišovský a pokývl na hráče odcházející ze hřiště. K mediálním povinnostem ale tentokrát pustil svého kolegu Zdeňka Houšteckého. Ten mimo jiné reagoval na slova Jana Bořila a Vasila Kušeje po přesunu do Liberce a popsal, jak se Slavia připravuje bez reprezentantů. „Vlastně stavíme dva týmy,“ přiznal asistent trenéra. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Olomouc hrála bez branek se slovenskou Skalicí.
Plzeň remizovala v Dobřanech s Trnavou 1:1, jediný gól Viktorie vstřelil Jiří Panoš.
Slavia ve druhém přípravném zápase nestačila na Vlašim, podlehla jí 1:2. Už o poločase zápasu, během kterého fanoušci „sešívaných“ protestovali proti Jaroslavu Tvrdíkovi, vedli hosté 2:0. Duel navíc nedohrál kulhající Emmanuel Ayaosi. Ve druhé půli jen snížil z penalty Ivan Schranz, na trávník také dostaly drahé posily z Liberce Ange N’Guessan a Toumani Diakité.
Remízu v přípravě zaznamenaly Pardubice.
FK Pardubice - Odra Opolí 1:1 (0:1)
Branky: 48. Vecheta - 15. Spáčil.
Sestava Pardubic: Stejskal (46. Šerák) - Trédl, Sljubyk, Hamza - Leipold (62. Zima), Míšek, Solil (90. Matys), Boledovič - Botos (46. Kopásek), Samuel (46. Smékal) - Vecheta (65. Samuel). Trenér: Trousil.
Na přípravný zápas Baníku vyrazil redaktor deníku Sport Michal Kvasnica. Zde jsou jeho postřehy.
Baník v přípravném utkání porazil druholigovou Kroměříž.
Ostrava - Kroměříž 3:1 (0:1) (hráno 2x60 minut):
Branky: 69. Škrkoň, 72. Buchta, 95. Owusu - 60. Kříž z pen.
Sestava Ostravy:
I. poločas: Babka - Rusnák, Chaluš, Míček, Sinjavskij - Dvořáček, Frýdl, Boula, Havran - Jurečka, Pira.
II. poločas: Hrubý - Nogha, Frydrych, Pojezný - Buchta, Planka, Musák, Šancl, Holzer - Owusu, Škrkoň. Trenér: Skuhravý.
Zprávy ze dne 29. června 2026
Kdyby záleželo na Janu Bořilovi, zůstal by ve Slavii. Jenže v Edenu po konci sezony jasně naznačili, že o jednoho z nejzkušenějších ligových fotbalistů, kapitána a šestinásobného mistra v červenobílém dál nestojí. A tak zamířil do Liberce. „Slavia mi to ulehčila, protože se se mnou vlastně nikdo nebavil,“ řekl pětatřicetiletý obránce na severu Čech. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 27. června 2026
Pořádně si zastřílely Pardubice, které nasázely 17 gólů!
Holice - FK Pardubice 0:17 (0:7)
Branky: 3x Leipold, 2x Drchal, 2x Smékal, 2x Saarma, Botos, Sljubyk, Godwin, Vecheta, Kopásek, S. Šimek, Zima, Trédl.
Sestava Pardubic:
I. poločas: Charatišvili - Sljubyk, Bammens, Hamza - Godwin, Icha, Solil, Mahuta - Drchal, Smékal, Botos.
II. poločas: Mandous - Trédl, Noslin, Matys - Kopásek, Zima, S. Šimek, Míšek, Saarma - Leipold, Vecheta. Trenér: Trousil.
Jablonec v přípravě rozdrtil Mladou Boleslav 5:0.
FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 5:0 (3:0)
Branky: 9. a 40. Nebyla, 36. Chramosta, 70. Alégué, 87. Malenšek.
Sestavy:
Jablonec:
I. poločas: Mihelak - Cedidla, Innocenti, Sobol - Čanturišvili, Okeke, Nebyla, Polidar - Zorvan, Suchan - Chramosta.
II. poločas: Kukučka - Cedidla, Souček, Novák - Malenšek, Sedláček, Horák, Lavrinčík, Nykrín - Alégué, Jawo. Trenér: Kozel.
M. Boleslav:
I. poločas: Floder - Zouhar, Králik, Harušťák, Hybš - Macek, Penner - Kolářík, Šubert, Teterja - Klíma.
II. poločas: Floder - Donát, Králik, Zachoval, Kolář - Langhamer, Penner - John, Ogungbayi, Jinoch - Krulich. Trenér: Majer.
Zlín odehrál v sobotu dva přípravné duely a oba prohrál.
FC Zlín - Kroměříž 0:2 (0:1)
Branky: 27. Koryčan, 65. Polášek.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Kopečný, Štefan (73. Hönig), Liling, Didiba - Gaži, Penkevics (59. Dorňák), Cupák, Bartošák (73. Fojtů) - Toure (65. Brázda), Poznar (65. Bránecký). Trenér: Červenka.
Zlín - Skalica 1:2 (0:0)
Branky: 60. vlastní - 58. Križan, 66. Obinna.
Sestava Zlína: Dostál - Pišoja, Mukuba, Křapka, Grygera - Appiah, Nombil (76. Fojtů), Hellebrand (83. Dorňák), Ulbrich (83. Brázda), Emmanuel (76. Hönig) - Šmiga (80. Bránecký). Trenér: Červenka.
Těsnou výhru bere v přípravě Sigma.
Sigma Olomouc - Ružomberok 1:0 (0:0)
Branka: 58. Krivak.
Sestava Olomouce:
I. poločas: Stoppen - Hadaš, Spáčil, Lurvink, Ghali - Janošek, Tkáč - Růsek, Grgič, Mikulenka - Sejk.
II. poločas: Berka - Dolžnikov, Sylla, Král, Ghali (69. Hadaš) - Jezierski, Zahradníček - Krivak, Fiala, Šíp - Jásir. Trenér: Hapal.
V sobotním vedru uspěl také Liberec.
Slovan Liberec - Ústí nad Labem 2:0 (0:0)
Branky: 55. Hodouš, 81. L. Mašek.
Sestava Liberce:
I. poločas: Koubek - Koželuh, Rýzek, Mikula, D. Mašek - Masopust, Faye - Sychra, Rus, Soliu - Letenay.
II. poločas: Musil - Juliš, Hůlka, Drakpe, Dušák - Stránský, Lexa - Dulay, Edeh, Hodouš - L. Mašek. Trenér: Fodrek.
Výhru v přípravě zaznamenaly Teplice.
FK Teplice - Spartak Trnava 2:0 (1:0)
Branky: 27. Pulkrab, 72. Zlatohlávek.
Sestava Teplic:
I. poločas: Ludha - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - Hopi, Jukl, Kodeš, Krejčí - Pulkrab, Kozák.
II. poločas: Němeček - Bílek, Taraduda, Jakubko, Radosta - Auta, D. Mareček, Fortelný, Náprstek - Zlatohlávek (82. Klimpl), Svatek. Trenér: Frťala.
Plzeň si na úvod přípravy poradila s Artisem 4:2. Více čtěte ZDE>>>
Viktoria Plzeň - Artis Brno 4:2 (0:1)
Branky: 47. z pen. a 82. Kabongo, 73. a 90. Vydra - 7. Adediran, 50. Komljenovic.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Kadlec, Krčík, Nghabo, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra, Toure - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Dweh, Kubín, Spáčil - Valenta, Pirgič - Růžička, Panoš, Kabongo - Vydra. Trenér: Hyský.
Zprávy ze dne 26. června 2026
Mladá Boleslav s v přátelském utkání poradila s Duklou.
FK Mladá Boleslav - Dukla Praha 2:0 (1:0)
Branky: 42. Kozel, 86. Jinoch.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Jovanoski - Mareš, Zouhar, Karafiát, Hybš - Donát, Kozel - John, Šubert, Teterja - Krulich.
II. poločas: Floder - Matoušek, Králik, Harušťák, Zachoval - Macek, Langhamer - Kolářík, Kolář, Jinoch - Klíma. Trenér: Majer.
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