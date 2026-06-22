Přípravy na ligu ONLINE: Sparta zveřejnila kádr, nechybí v něm Karabec či Ševčík
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 22. června 2026
Sparta bez řady hráčů zahájila kondičními testy na FTVS přípravu na novou sezonu. V kádru letenského týmu nechybějí dosavadní letní posily i navrátilci z hostování Adam Karabec či Michal Ševčík. Na startu přípravy se hlásili z posil gambijský útočník Ebrima Singhateh a maďarský gólman Krisztián Hegyi. Novou tváří je i Maďar Viktor Vytályos, osmnáctiletého obránce si vedení Sparty s předstihem zajistilo už v únoru. Na Letné bude pokračovat také Sivert Mannsverk, nizozemský záložník změnil hostování z Ajaxu v trvalý přestup.
Los sezony 2026/27: Ligové kluby už vědí, kdy a s kým se v příštím ročníku Chance Ligy utkají. A to včetně Karviné, kterou etická komise minulý týden vyloučila z nejvyšší soutěže a přeřadila ji do druhé ligy. Slezané se však odvolali, a tak zatím stále patří mezi elitu. Zároveň to znamená, že Dukla definitivně padá. Kompletní los najdete ZDE >>>
Byť se Pavel Hapal poohlížel po trenérovi, který by měl Sigmu od příští sezony na povel, nakonec se stal hlavou mezinárodního realizačního týmu on sám. Olomoucký projekt je na tuzemské scéně unikátní. „Chtěli jsme to oživit,“ vysvětluje hlavní kouč a sportovní manažer v jedné osobě. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisté Teplic zahájili přípravu na další sezonu i se třemi zahraničními posilami. Přestupy lotyšského obránce Oskarse Vientiesse a záložníka Artema Harži klub oznámil už před týdnem, příchod dalšího ukrajinského hráče Denyse Taradudy je na spadnutí. K A-týmu se z dorostu natrvalo přesunul osmnáctiletý český mládežnický reprezentant Idris Hopi. Po roční pauze se k fotbalu vrací uzdravený levý bek Jaroslav Harušťák. Jedenáctý tým minulé sezony nejvyšší soutěže to uvedl na webu.
Pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala a s novým realizačním týmem v mezinárodním složení dnes začali přípravu na nový ligový ročník fotbalisté Sigmy Olomouc. Sedmý tým uplynulé sezony má v plánu sehrát šest zápasů, vrcholem bude soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu. Kádr čeká spíše zužování.
Zprávy ze dne 21. června 2026
Pro Jindřicha Trpišovského oficiálně odstartovala jedna z nejsložitějších letních příprav, které zatím ve Slavii měl tu možnost zažít. Na start prvního kempu se mu přihlásilo šestadvacet jmen, což není špatné, ale z klasických členů A týmu, se kterými kouč týden co týden pracuje, jich je jen deset. Mix mladíků, navrátilců z hostování a posil už stihl odehrát i přípravný zápas s Dynamem Kyjev, který skončil 1:1. Jak Slavia měsíc před startem nové sezony vypadá? Více čtěte ZDE>>>