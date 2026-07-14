Přípravy na ligu ONLINE: Teplice i Olomouc pokračují bez prohry, klokani znovu padli
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 14. července 2026
Klokani nestačili na Wislu Plock.
Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 0:2 (0:1)
Branky: 38. Jiménez, 57. Radwaňski.
Sestava Bohemians: Frühwald (46. Reichl) - Kareem (27. Smrž), Lischka (46. Heidenreich, 73. Tichý), Havel (46. Kadlec) - Banda, Černý, Sakala (61. Šurýn), Mirvald - Matoušek (46. Vala), Almási (46. Mikuda), Pilař (46. Kovařík). Trenér: Veselý.
Zprávy ze dne 13. července 2026
Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahlí Dubaj 2:0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezony, z toho potřetí zvítězili.
Hradec Králové, účastník předkol evropských pohárů, na soustředění v Rakousku remizoval s Wolfsbergem 1:1.
Teplice zdolaly v přípravném utkání Wacker Innsbruck 3:0. Jde o třetí výhru týmu ze čtyř dosavadních zápasů.
Jako vážně?! Podle ugandského novináře Geoffreyeho Mugabiha se chce útočník Olomouce John Paul Dembe (21) vrátit do tamní ligy, konkrétně do populárního celku KCCA FC. Prý o tom jedná během své dovolené v Africe a zároveň řeší víza, potřebné k návratu do Česka. „Akorát jsme o tom četli, stejně jako vy,“ reagoval překvapeně trenér a sportovní manažer Pavel Hapal pro web iSport. „Paul je tichý kluk, ale nevíme, o tom, že by byl u nás nespokojený. Navíc tady má platnou smlouvu,“ dodal. Více čtěte ZDE >>>
Po volné sobotě a jednom nedělním tréninku jde plzeňská příprava ve Westendorfu do úplného finiše. V pondělí trenéři naplánovali dvě jednotky. Dopoledne to byl na krásně střiženém trávníku pořádný cvrkot. Deník Sport zblízka sledoval, jak vypadá práce Martina Hyského a jeho štábu. „Chceme hrát odvážně, aktivně a předvádět fotbal, který baví,“ zmínil během nedělního velkého rozhovoru s novináři v Rakousku. Více čtěte ZDE>>>
Společně s bývalým spoluhráčem Emannuelem Ayaosim se PavelKačor zjevil na oslavách titulu v Edenu. Sundal kapucu a efektně se odhalil fanouškům jako nová posila. Byl to poctivě vydřený moment. Přitom zbývalo jen málo a ofenzivně laděný mladík by zrovna v tuhle chvíli nebyl na soustředění se Slavií ale někde ve druhé lize. „Trenér na mě v přípravě řval, že mě vystřídá po čtvrt hodině. Druhý den jsem bylo jako vyměněný,“ vzpomíná pro deník Sport a web iSport na přelomovou zimu v Karviné. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
V alpském Westendorfu, tradiční destinaci pro letní herní kemp Plzně, usedl k poobědové kávě a přes půl hodiny vyprávěl. Martin Hyský (50) ve velkém rozhovoru upřímně popisuje, jakou cestou chce dojít k úspěchu ve Viktorii. Neschovává se za alibistická, opatrná vyjádření. Ve druhé sezoně na západě Čech je ambice jasná – pokusit se předstihnout Spartu i Slavii. „Osobní cíl je dovést Viktorku k titulu,“ říká západočeský kouč s velkou energií v hlase. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Celkem pět nových tváří bojuje během letní přípravy o pozici v Plzni. Čtyři posily plus navrátilec Christophe Kabongo mají zkvalitnit ambiciózní mužstvo, se kterým by trenér Martin Hyský v nové sezoně rád tlačil na Slavii se Spartou a pokusil se bojovat o titul. Kdo na sebe upozorňuje směrem k základní sestavě do ostrých zápasů? A kdo ještě musí přidat a zvyknout si na prostředí v západočeském klubu? Server iSport se zaměřil na výkony nových hráčů během přípravy, více čtěte ZDE >>>
Chance Liga začíná už za dva týdny a Slavia musí ještě vyřešit tolik rébusů, že realizační tým jistě bolí hlava. Co Tomáš Chorý a David Douděra? Co další posily? Co fyzička reprezentantů? A co jména, která z více než čtyřicetihlavého kádru musí trenéři škrtnout? O tom všem v rozhovoru pro deník Sport a web iSport promluvil Jindřich Trpišovský. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 12. července 2026
Jablonec slaví výhru v přípravě, trefil se Jan Chramosta.
FK Jablonec - Osnabrück 1:0 (1:0)
Branka: 45. Chramosta z pen.
Sestava Jablonce: Hanuš - Pavlovič, Tekijaški, Novák (61. Nykrín) - Čanturišvili, Nebyla (61. Suchan), Okeke (80. Horák), Zorvan (80. Malenšek), Sláma - Alégué (46. Polidar), Chramosta (46. Sedláček). Trenér: Kozel.
Blíží se uklidnění situace mezi vedením Slavie a Tribunou Sever? „Vítáme, že se klub rozhodl ustoupit od presumpce viny, kolektivních trestů a dlouhodobého uzavření Tribuny Sever. Považujeme to za krok správným směrem,“ začíná prohlášení Tribuny Sever na sociální síti.
Zároveň nabádá všechny fanoušky, aby začali s prodlužováním permanentek. „Všichni slávisti, prodlužte si své permanentky na Tribunu Sever. Prioritou vždy byla a musí být naše přítomnost a náš hlas na tribunách.“
Na první pohled se Slavia v přípravě trápí. Minimálně výsledkově. „Sešívaní“ zatím čekají na vítězství, které nenašli ani v zápase se Slovanem Bratislava. Přes pár varovných signálů (výkon Mbodjiho, zranění stoperů) přineslo utkání i pozitivní aspekty. Třeba výkon rychlostně nadaného útočníka Ouandy. „Během půl roku udělal ohromný progres,“ potvrdil asistent trenéra Milan Kerbr. Co vše utkání ukázalo čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 11. července 2026
Fotbalisté Slavie v přípravném utkání na soustředění v Rakousku prohráli se Slovanem Bratislava 0:1. Souboj úřadujících mistrů svých zemí rozhodl už na konci čtvrté minuty Andraž Šporar. Pražané ani ve čtvrtém zápase letní přípravy nezvítězili, připsali si druhou porážku.
Slavia Praha - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Branka: 5. Šporar.
Sestava Slavie: Markovič - Halinský (12. Konečný), N'Guessan, Mbodji (46. Kolísek) - Isife, Diakité (70. Sanyang), Suleiman, Labík (70. Rajnoha) - Kačor (46. Jelínek), Šturm - Ouanda (79. Kohout). Trenér: Trpišovský.
Ani hvězdné renomé, kterým se pyšní kouč Slovanu Yaya Touré nezabránilo Zdeňku Houšteckému, asistentovi trenéra Slavie, aby se s bývalým africkým záložníkem vášnivě pohádal během přípravného zápasu. Proč celá situace vznikla a jak aktéři reagovali po utkání? Více čtěte ZDE >>>
Doba, kdy výkony omlouvá únava z kondičního soustředění, pomalu odchází, přesto ale asistent Milan Kerbr nepropadá skepsi. „Především v první půli jsem viděl dobrá řešení v útočné třetině,“ řekl Sportu a rozmluvil se o jednotlivých posilách či návratu reprezentantů. Více čtěte ZDE >>>
Sparta ve druhém přípravném duelu vyhrála 3:0 nad japonským týmem Gamba Osaka. Letenské poslal do Garang Kuol, druhou branku přidal Lukáš Haraslín a skóre uzavřel Ebrima Singhateh. Více čtěte ZDE >>>
Sparta Praha - Gamba Ósaka 3:0 (2:0)
Branky: 14. Kuol, 37. Haraslín, 65. Singhateh.
Sestava Sparty: Hegyi - Kadeřábek (46. Suchomel), Sörensen (62. Pech), Vitályos (46. Ševínský), Ryneš (46. Mercado) - Karabec (62. Moudrý), Mannsverk (62. Eneme), Hollý (46. Irving) - Kuol (62. Grimaldo), Haraslín (62. Alcócer) - Vojta (46. Singhateh). Trenér: Priske.
Jablonec nestačil na rakouský Liefering.
FK Jablonec - Liefering 1:3 (1:1)
Branky: 21. Ahl - 19. Matjašec, 86. Grudzinskas, 89. Chakuchichi.
Sestava Jablonce: Kukučka - Cedidla, Sobol, Souček (61. Pavlovič) - Ahl, Horák (79. Okeke), Sedláček (61. Lavrinčík), Suchan (70. Nebyla), Polidar (61. Nykrín) - Milla (79. Zorvan), Malenšek (70. Alégué). Trenér: Kozel.
Baník na závěr soustředění podlehl Legnici.
Baník Ostrava - Legnica 1:2 (0:0)
Branky: 55. Šancl - 60. z pen. a 66. Stanclík.
Mladá Boleslav zapsala výhru v přípravě.
FK Mladá Boleslav - Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 20. Kozel, 45. Klíma, 85. Teterja.
Sestava M. Boleslavi:
I. poločas: Vorel - Zachoval, Karafiát, Králik, Hybš - Macek, Zíka - John, Kozel, Šubert - Klíma.
II. poločas: Floder - Zachoval (61. Jinoch), Donát, Harušťák, Kolář - Macek, Langhamer - Teterja, Penner, Kolářík - Buryán. Trenér: Majer.