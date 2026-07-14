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Přípravy na ligu ONLINE: Teplice i Olomouc pokračují bez prohry, klokani znovu padli

Sigma Olomouc v přípravě porazila Shabab Al Ahli 2:0
Sigma Olomouc v přípravě porazila Shabab Al Ahli 2:0Zdroj: SK Sigma Olomouc
Choreo Tribuny Sever v derby
Lukáš Haraslín se trefil v utkání proti japonské Osace
Garang Kuol otevřel skóre zápasu proti japonskému celku Gamba Osaka
Patriku Vydrovi museli doktoři pomoci ze hřiště
zbrojovka Brno v přípravě podlehla Hartberg 0:2
David Buchta slaví gól v přípravném zápase
Plzeňští fotbalisté v prvním přípravném utkání porazili druholigový Artis 4:2
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iSport.cz
Chance Liga
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Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července.  Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 14. července 2026

Bohemians Praha 1905
14. července 2026 · 13:31

Klokani nestačili na Wislu Plock.

 

Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 0:2 (0:1)

Branky: 38. Jiménez, 57. Radwaňski.

 

Sestava Bohemians: Frühwald (46. Reichl) - Kareem (27. Smrž), Lischka (46. Heidenreich, 73. Tichý), Havel (46. Kadlec) - Banda, Černý, Sakala (61. Šurýn), Mirvald - Matoušek (46. Vala), Almási (46. Mikuda), Pilař (46. Kovařík). Trenér: Veselý.

Zprávy ze dne 13. července 2026

Sigma Olomouc
13. července 2026 · 20:22

Fotbalisté Olomouce porazili v přípravném utkání Al Ahlí Dubaj 2:0 a neprohráli ani čtvrtý zápas před začátkem nové soutěžní sezony, z toho potřetí zvítězili.

Hradec Králové
13. července 2026 · 19:10

Hradec Králové, účastník předkol evropských pohárů, na soustředění v Rakousku remizoval s Wolfsbergem 1:1.

FK Teplice
13. července 2026 · 18:36

Teplice zdolaly v přípravném utkání Wacker Innsbruck 3:0. Jde o třetí výhru týmu ze čtyř dosavadních zápasů.

Sigma Olomouc
13. července 2026 · 16:31

Jako vážně?! Podle ugandského novináře Geoffreyeho Mugabiha se chce útočník Olomouce John Paul Dembe (21) vrátit do tamní ligy, konkrétně do populárního celku KCCA FC. Prý o tom jedná během své dovolené v Africe a zároveň řeší víza, potřebné k návratu do Česka. „Akorát jsme o tom četli, stejně jako vy,“ reagoval překvapeně trenér a sportovní manažer Pavel Hapal pro web iSport. „Paul je tichý kluk, ale nevíme, o tom, že by byl u nás nespokojený. Navíc tady má platnou smlouvu,“ dodal. Více čtěte ZDE >>>

Viktoria Plzeň
13. července 2026 · 14:07

Po volné sobotě a jednom nedělním tréninku jde plzeňská příprava ve Westendorfu do úplného finiše. V pondělí trenéři naplánovali dvě jednotky. Dopoledne to byl na krásně střiženém trávníku pořádný cvrkot. Deník Sport zblízka sledoval, jak vypadá práce Martina Hyského a jeho štábu. „Chceme hrát odvážně, aktivně a předvádět fotbal, který baví,“ zmínil během nedělního velkého rozhovoru s novináři v Rakousku. Více čtěte ZDE>>>

Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
SK Slavia Praha
13. července 2026 · 10:52

Společně s bývalým spoluhráčem Emannuelem Ayaosim se PavelKačor zjevil na oslavách titulu v Edenu. Sundal kapucu a efektně se odhalil fanouškům jako nová posila. Byl to poctivě vydřený moment. Přitom zbývalo jen málo a ofenzivně laděný mladík by zrovna v tuhle chvíli nebyl na soustředění se Slavií ale někde ve druhé lize. „Trenér na mě v přípravě řval, že mě vystřídá po čtvrt hodině. Druhý den jsem bylo jako vyměněný,“ vzpomíná pro deník Sport a web iSport na přelomovou zimu v Karviné. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Pavel Kačor na tréninku Slavie
Pavel Kačor na tréninku Slavie
Viktoria Plzeň
13. července 2026 · 09:39

V alpském Westendorfu, tradiční destinaci pro letní herní kemp Plzně, usedl k poobědové kávě a přes půl hodiny vyprávěl. Martin Hyský (50) ve velkém rozhovoru upřímně popisuje, jakou cestou chce dojít k úspěchu ve Viktorii. Neschovává se za alibistická, opatrná vyjádření. Ve druhé sezoně na západě Čech je ambice jasná – pokusit se předstihnout Spartu i Slavii. „Osobní cíl je dovést Viktorku k titulu,“ říká západočeský kouč s velkou energií v hlase. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Plzeňský trenér Martin Hyský na začátku přípravy Viktorie
Viktoria Plzeň
13. července 2026 · 06:49

Celkem pět nových tváří bojuje během letní přípravy o pozici v Plzni. Čtyři posily plus navrátilec Christophe Kabongo mají zkvalitnit ambiciózní mužstvo, se kterým by trenér Martin Hyský v nové sezoně rád tlačil na Slavii se Spartou a pokusil se bojovat o titul. Kdo na sebe upozorňuje směrem k základní sestavě do ostrých zápasů? A kdo ještě musí přidat a zvyknout si na prostředí v západočeském klubu? Server iSport se zaměřil na výkony nových hráčů během přípravy, více čtěte ZDE >>>

Jak si vedou posily Plzně?
Jak si vedou posily Plzně?
SK Slavia Praha
13. července 2026 · 06:46

Chance Liga začíná už za dva týdny a Slavia musí ještě vyřešit tolik rébusů, že realizační tým jistě bolí hlava. Co Tomáš Chorý a David Douděra? Co další posily? Co fyzička reprezentantů? A co jména, která z více než čtyřicetihlavého kádru musí trenéři škrtnout? O tom všem v rozhovoru pro deník Sport a web iSport promluvil Jindřich Trpišovský. Více čtěte ZDE >>>

Kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský
Kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský

Zprávy ze dne 12. července 2026

FK Jablonec
12. července 2026 · 17:48

Jablonec slaví výhru v přípravě, trefil se Jan Chramosta.

 

FK Jablonec - Osnabrück 1:0 (1:0)
Branka: 45. Chramosta z pen.
Sestava Jablonce: Hanuš - Pavlovič, Tekijaški, Novák (61. Nykrín) - Čanturišvili, Nebyla (61. Suchan), Okeke (80. Horák), Zorvan (80. Malenšek), Sláma - Alégué (46. Polidar), Chramosta (46. Sedláček). Trenér: Kozel.

SK Slavia Praha
12. července 2026 · 15:30

Blíží se uklidnění situace mezi vedením Slavie a Tribunou Sever? „Vítáme, že se klub rozhodl ustoupit od presumpce viny, kolektivních trestů a dlouhodobého uzavření Tribuny Sever. Považujeme to za krok správným směrem,“ začíná prohlášení Tribuny Sever na sociální síti.

 

Zároveň nabádá všechny fanoušky, aby začali s prodlužováním permanentek. „Všichni slávisti, prodlužte si své permanentky na Tribunu Sever. Prioritou vždy byla a musí být naše přítomnost a náš hlas na tribunách.“

Choreo Tribuny Sever v derby
Choreo Tribuny Sever v derby
SK Slavia Praha
12. července 2026 · 12:34

Na první pohled se Slavia v přípravě trápí. Minimálně výsledkově. „Sešívaní“ zatím čekají na vítězství, které nenašli ani v zápase se Slovanem Bratislava. Přes pár varovných signálů (výkon Mbodjiho, zranění stoperů) přineslo utkání i pozitivní aspekty. Třeba výkon rychlostně nadaného útočníka Ouandy. „Během půl roku udělal ohromný progres,“ potvrdil asistent trenéra Milan Kerbr. Co vše utkání ukázalo čtěte ZDE>>>

Slávisté v přípravě na sezonu
Slávisté v přípravě na sezonu

Zprávy ze dne 11. července 2026

SK Slavia Praha
11. července 2026 · 20:51

Fotbalisté Slavie v přípravném utkání na soustředění v Rakousku prohráli se Slovanem Bratislava 0:1. Souboj úřadujících mistrů svých zemí rozhodl už na konci čtvrté minuty Andraž Šporar. Pražané ani ve čtvrtém zápase letní přípravy nezvítězili, připsali si druhou porážku.

Slavia Praha - Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Branka: 5. Šporar.

Sestava Slavie: Markovič - Halinský (12. Konečný), N'Guessan, Mbodji (46. Kolísek) - Isife, Diakité (70. Sanyang), Suleiman, Labík (70. Rajnoha) - Kačor (46. Jelínek), Šturm - Ouanda (79. Kohout). Trenér: Trpišovský.

 

SK Slavia Praha
11. července 2026 · 20:49

Ani hvězdné renomé, kterým se pyšní kouč Slovanu Yaya Touré nezabránilo Zdeňku Houšteckému, asistentovi trenéra Slavie, aby se s bývalým africkým záložníkem vášnivě pohádal během přípravného zápasu. Proč celá situace vznikla a jak aktéři reagovali po utkání? Více čtěte ZDE >>>

 

Výměna názorů mezi slávistickým asistentem trenéra Zdeňkem Houšteckým a koučem Slovanu Bratislava Yayou Tourém
Výměna názorů mezi slávistickým asistentem trenéra Zdeňkem Houšteckým a koučem Slovanu Bratislava Yayou Tourém
SK Slavia Praha
11. července 2026 · 20:47

Doba, kdy výkony omlouvá únava z kondičního soustředění, pomalu odchází, přesto ale asistent Milan Kerbr nepropadá skepsi. „Především v první půli jsem viděl dobrá řešení v útočné třetině,“ řekl Sportu a rozmluvil se o jednotlivých posilách či návratu reprezentantů. Více čtěte ZDE >>>

 

Asistent trenéra Slavie Milan Kerbr
Asistent trenéra Slavie Milan Kerbr
AC Sparta Praha
11. července 2026 · 17:02

Sparta ve druhém přípravném duelu vyhrála 3:0 nad japonským týmem Gamba Osaka. Letenské poslal do Garang Kuol, druhou branku přidal Lukáš Haraslín a skóre uzavřel Ebrima Singhateh. Více čtěte ZDE >>>

Sparta Praha - Gamba Ósaka 3:0 (2:0)

Branky: 14. Kuol, 37. Haraslín, 65. Singhateh.

Sestava Sparty: Hegyi - Kadeřábek (46. Suchomel), Sörensen (62. Pech), Vitályos (46. Ševínský), Ryneš (46. Mercado) - Karabec (62. Moudrý), Mannsverk (62. Eneme), Hollý (46. Irving) - Kuol (62. Grimaldo), Haraslín (62. Alcócer) - Vojta (46. Singhateh). Trenér: Priske.

 

Ebrima Singhateh
Ebrima Singhateh
FK Jablonec
11. července 2026 · 15:27

Jablonec nestačil na rakouský Liefering.

 

FK Jablonec - Liefering 1:3 (1:1)

Branky: 21. Ahl - 19. Matjašec, 86. Grudzinskas, 89. Chakuchichi.

 

Sestava Jablonce: Kukučka - Cedidla, Sobol, Souček (61. Pavlovič) - Ahl, Horák (79. Okeke), Sedláček (61. Lavrinčík), Suchan (70. Nebyla), Polidar (61. Nykrín) - Milla (79. Zorvan), Malenšek (70. Alégué). Trenér: Kozel.

Baník Ostrava
11. července 2026 · 15:10

Baník na závěr soustředění podlehl Legnici. 

 

Baník Ostrava - Legnica 1:2 (0:0)

Branky: 55. Šancl - 60. z pen. a 66. Stanclík.

Mladá Boleslav
11. července 2026 · 13:20

Mladá Boleslav zapsala výhru v přípravě.

 

FK Mladá Boleslav - Táborsko 3:0 (2:0)
Branky: 20. Kozel, 45. Klíma, 85. Teterja.

 

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Vorel - Zachoval, Karafiát, Králik, Hybš - Macek, Zíka - John, Kozel, Šubert - Klíma.

II. poločas: Floder - Zachoval (61. Jinoch), Donát, Harušťák, Kolář - Macek, Langhamer - Teterja, Penner, Kolářík - Buryán. Trenér: Majer.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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