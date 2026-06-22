Přípravy na ligu ONLINE: Začíná Olomouc. Co ukázal první zápas Slavie?
Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července. Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 22. června 2026
Pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala a s novým realizačním týmem v mezinárodním složení dnes začali přípravu na nový ligový ročník fotbalisté Sigmy Olomouc. Sedmý tým uplynulé sezony má v plánu sehrát šest zápasů, vrcholem bude soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu. Kádr čeká spíše zužování.
Zprávy ze dne 21. června 2026
Pro Jindřicha Trpišovského oficiálně odstartovala jedna z nejsložitějších letních příprav, které zatím ve Slavii měl tu možnost zažít. Na start prvního kempu se mu přihlásilo šestadvacet jmen, což není špatné, ale z klasických členů A týmu, se kterými kouč týden co týden pracuje, jich je jen deset. Mix mladíků, navrátilců z hostování a posil už stihl odehrát i přípravný zápas s Dynamem Kyjev, který skončil 1:1. Jak Slavia měsíc před startem nové sezony vypadá? Více čtěte ZDE>>>