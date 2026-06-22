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Přípravy na ligu ONLINE: Začíná Olomouc. Co ukázal první zápas Slavie?

Fotbalisté Slavie odstartovali přípravu remízou 1:1 s Dynamem Kyjev
Fotbalisté Slavie odstartovali přípravu remízou 1:1 s Dynamem KyjevZdroj: SK Slavia Praha
iSport.cz
Chance Liga
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Souběžně s mistrovství světa ve fotbale běží přípravy na novou sezonu v české Chance Lize. Její nový ročník odstartuje 25. července.  Sledujeme novinky ohledně přípravy všech týmů ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Přípravy na Chance Ligu 2026/27
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Zprávy ze dne 22. června 2026

Sigma Olomouc
22. června 2026 · 10:52

Pod vedením trenéra a sportovního ředitele Pavla Hapala a s novým realizačním týmem v mezinárodním složení dnes začali přípravu na nový ligový ročník fotbalisté Sigmy Olomouc. Sedmý tým uplynulé sezony má v plánu sehrát šest zápasů, vrcholem bude soustředění v rakouském Bad Kleinkirchheimu. Kádr čeká spíše zužování.

Zprávy ze dne 21. června 2026

Důležitý moment
SK Slavia Praha
21. června 2026 · 20:30

Pro Jindřicha Trpišovského oficiálně odstartovala jedna z nejsložitějších letních příprav, které zatím ve Slavii měl tu možnost zažít. Na start prvního kempu se mu přihlásilo šestadvacet jmen, což není špatné, ale z klasických členů A týmu, se kterými kouč týden co týden pracuje, jich je jen deset. Mix mladíků, navrátilců z hostování a posil už stihl odehrát i přípravný zápas s Dynamem Kyjev, který skončil 1:1. Jak Slavia měsíc před startem nové sezony vypadá? Více čtěte ZDE>>>

Fotbalisté Slavie odstartovali přípravu remízou 1:1 s Dynamem Kyjev
Fotbalisté Slavie odstartovali přípravu remízou 1:1 s Dynamem Kyjev

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Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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